(Foto de ARCHIVO) Un grupo de guardias civiles reunidos durante el funeral de Laura, guardia civil asesinada por violencia de género en Llanes, a 7 de agosto de 2026, en Llanes (Asturias). (Xuan Vega / Europa Press)

Guardar

El 5 de agosto, los tres hijos de Laura Cruz perdieron a su madre. La guardia civil se encontraba en el cuartel de Llanes (Asturias) cuando entró su expareja, el exagente Dámaso Fernández, y acabó con su vida. Ahora, la familia podría quedarse sin el último recuerdo de Cruz: su casa.

Es lo que los compañeros de Laura Cruz y la Hermandad de la Santa Cruz de Avilés intentan evitar. En conjunto, han comenzado una colecta solidaria para los huérfanos, Rubén, Iria y Lucía, que ya ha recaudado más de 30.000 euros. El objetivo es conseguir el dinero suficiente para que la familia pueda hacer frente al pago de la hipoteca.

PUBLICIDAD

“Está siendo una oleada muy grande, una marejada, como decimos aquí”, celebra Iván Álvarez, presidente de la Hermandad. “Se han sumado cientos de guardias civiles, de compañeros que están haciendo donativos y aportaciones, además de asociaciones de toda España: han llegado donaciones desde Cartagena, Segovia, el País Vasco... de todos los sitios”, explica.

Una colecta para salvar la casa de Laura Cruz

Cruz llevaba una década denunciando la violencia psicológica, coacciones y control económico que había sufrido por parte de su expareja. La pareja se separó en 2014, cuando tenían un hijo de seis años y dos gemelas de dos. No se habían casado, pero mantenían una hipoteca que, desde 2016, Fernández utilizó como método de extorsión para la víctima.

PUBLICIDAD

Durante años, Cruz había intentado liquidar la deuda, sin éxito. Con los dos progenitores fallecidos, no hay nadie que pueda hacerse cargo del pago de la casa. “Quien tiene la custodia es el abuelo materno; desgraciadamente, no tienen mucha más familia; y supera los 70 años, así que los bancos no le dan una hipoteca”, cuenta Marta a Infobae, una antigua compañera y amiga cercana de Laura Cruz.

(Foto de ARCHIVO) Concentración de condena al asesinato de la Guardia Civil Laura Cruz en Llanes. (JUAN VEGA / EUROPA PRESS)

Los niños tampoco tienen recursos a los que acceder. “Les ha quedado una pensión de orfandad, aún en trámites, pero con eso no te puedes hacer cargo de la subrogación de una hipoteca”, explica Marta. Los hijos también recibirán una indemnización de la Guardia Civil por el fallecimiento en acto de servicio de su madre, unos 40.000 euros. “No alcanza para pagar la hipoteca”, lamenta.

PUBLICIDAD

La amenaza de desahucio todavía no ha llegado, pero saben que “el banco no va a tener eso parado eternamente”. Así que los compañeros de Cruz quisieron adelantarse: para no perder tiempo en crear una asociación, contactaron con varias entidades que pudiesen ayudarles a recaudar fondos para la familia y la Hermandad de la Santa Cruz de Avilés contestó a su llamada. “Fue una sorpresa total, no dábamos crédito de que estuviera pasando esto y nos centramos en lo importante, que era ver cómo podíamos ayudar”, cuenta Álvarez.

La iniciativa ha recaudado ya más de 30.000 euros para la familia, pero aspiran a alcanzar una cuantía suficiente para, después de impuestos, pagar la hipoteca. La colecta permanecerá abierta hasta el próximo sábado 30 de enero, con una gala solidaria en el Palacio de Santa Cecilia. Los interesados pueden hacer sus donaciones a la cuenta bancaria de Caja Laboral ES22 3035 0366 27 366001461 o a través de BIZUM DONAR 20386, con el concepto “Hijos de Laura”.

PUBLICIDAD

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.