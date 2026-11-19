Álvaro Arbeloa. (Reuters)

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Antes de jugar en el Real Madrid, levantar títulos con la selección española y sentarse en uno de los banquillos más exigentes del fútbol, Álvaro Arbeloa tenía su escenario en el patio del colegio. No había estadios, cámaras ni miles de aficionados. Bastaba un balón, un espacio para correr y compañeros dispuestos a competir.

Hoy, a sus 43 años, dirige al Fulham con contrato hasta 2029, tras un breve paso por el banquillo del Real Madrid, donde ahora está José Mourinho. En una entrevista con Jot Down Sport repasó una infancia en la que vivir del fútbol ni siquiera estaba en el guion y situó sus primeros partidos en Zaragoza: “En el recreo, concretamente. Por eso, cuando pienso que vivo de lo que hacía en el recreo, imagínate”, dijo.

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Eran encuentros multitudinarios y sin orden, y cada descanso se convertía en una competición. “Los recreos eran un clásico eterno. Ahí se ganaba por lo civil o por lo criminal. Tres clases jugando en el mismo campo, tres balones diferentes”, recordó. Nadie seguía un único partido: todos corrían, se empujaban y defendían cada jugada como si fuera una final. “Empapados de sudor, empujándonos con todos. De allí no era tan importante salir ganador como salir vivo”, bromeó.

El entrenador se despide agradecido a los jugadores y al club y dice estar preparado para nuevos retos.

Una familia de mudanzas

En su casa el fútbol no era una religión. “Mi hermano mayor jugaba”, apuntó. Del mediano, su padre contaba que, cuando iba a verlo, lo encontraba tirando a canasta junto al banquillo porque no le daban minutos. Y que a él, claro, no le hacía gracia ir a verlo en esas condiciones.

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Los Arbeloa son de Carcastillo, un pueblo de Navarra, y el mapa familiar se fue llenando de paradas. “Mi padre creo que fue el único que nació en Getafe. Conoció allí a mi madre, que era de Barcelona. Se casaron y tuvieron a sus dos primeros hijos. Se mudaron a Palencia y después a Salamanca, donde nací yo”, relató. Allí estuvo poco: “Dos años, luego uno en Valladolid y desde los cuatro en Zaragoza. Hasta los 18”.

Arbeloa. (Reuters)

El billete de lotería

Los estudios eran lo primero. “A mí me gustaba el fútbol, pero no pensaba en vivir de esto. En casa siempre eran muy exigentes con los estudios. Lo primero nunca era el fútbol”, explicó. Su madre le dejó una frase que todavía recuerda: “Mi madre siempre me decía: ‘Tú compras un billete de lotería sabiendo que no te va a tocar. De este modo, si hay una alegría, será mayor’”. Arbeloa la aplicó al balón: “Con el fútbol hice lo mismo. Jugaba por diversión y no le concedí nunca la posibilidad de un chasco. Todo lo que me podría pasar con el fútbol sería bueno”.

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Álvaro Arbeloa. (REUTERS/Sergio Perez)

Publicidad, Empresariales y ‘Crónicas Marcianas’

Cuando llegó el momento de irse a Madrid, la carrera fue el argumento. Ya tenía plaza en los juveniles del Real Madrid, pero había que convencer a sus padres. “Me apunté a Publicidad y luego pasé a Empresariales. Fue para convencer a mis padres de que debía estar en Madrid. Yo ya tenía sitio en los juveniles del club y quería estudiar aquí”, confesó. Primero se matriculó en Publicidad y después se pasó a Administración y Dirección de Empresas.

La vida en la capital combinaba clases y entrenamientos como la de cualquier universitario. “Llevábamos vida universitaria: ver ‘Crónicas Marcianas’ hasta la una, jugar a la Play, ir poco a clase por la mañana y, de tarde, a entrenar”, declaró. Vivía en una residencia, y al año siguiente cambió de casa: “Me fui a vivir con mi hermano Raúl, que se vino aquí a estudiar”.

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Hoy, en Inglaterra, ha logrado enderezar el rumbo del Fulham tras un inicio convulso. No obstante, el fin de semana tiene una prueba de fuego ante el Machester City, en el Eitihad.