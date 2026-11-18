Pedro Sánchez con Susanna griso este miércoles. (Antena 3)

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Uno de los principales focos de la campaña está siendo a qué programas o comunicadores -o formatos- se someten los candidatos. Esta semana, Pedro Sánchez ya se ha quitado de encima Mediaset y Atresmedia, con sus entrevistas el lunes a Carlos Franganillo en Informativos Telecinco y este miércoles, a Susanna Griso en Espejo Público. Por contra, ha rechazado visitar a Ana Rosa Quintana y a Pablo Motos, como sí hizo en 2023. Como Franganillo, Griso no se lo iba a poner fácil al presidente del Gobierno, que tiene un programa, propuestas, pero también ocho años a sus espaldas, especialmente los últimos, por los que responder.

La presentadora ha dedicado el primer minuto a repasar el “rosario de escándalos” que señalan a su interlocutor, para concluir: “¿Qué tiene que pasar para que usted dimita?” Sánchez cree que ha “asumido responsabilidad” en cada uno de ellos, de la imputación de sus secretarios de Organización a los accidentes ferroviarios, asegurándose distinto al PP, de Carlos Mazón a la financiación ilegal que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Griso le ha recordado cuando llamó “indecente” a Rajoy en el debate de 2023 y preguntado qué responderá si mañana Alberto Núñez Feijóo se lo llama a él: “Que no lleva razón”, se ha limitado a decir.

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A la mínima que ha tenido, el presidente ha colado su satisfación por la situación económica o su optimismo sobre las urnas: “Yo le digo que voy a poder formar gobierno con una mayoría más amplia. (...) Me han dado por muerto varias veces y aquí sigo cotizando a la Seguridad Social”. Pero Griso no ha perdido el hilo, sacando de la hemeroteca a un Sánchez que consideraba un sinsentido una legislatura sin presupuestos, tal como ha sido la última, o puesto en cuestión una inversión con la que se han producido dos graves accidentes de tren en apenas unos meses. “Creo que hemos hecho las cosas mejor”, ha reaccionado el líder del PSOE. “Tengos serias dudas”, ha negado la periodista.

🗣️ "¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?" ➡️ Así responde Pedro Sánchez a la pregunta de @susannagriso en #EspejoPúblico 📲 #EspejoPúblico https://t.co/sliYryUraS — Espejo Público (@EspejoPublico) November 18, 2026

“Si quiere que hablemos de filtraciones, hablamos”

Sobre su asusencia en el funeral por las víctimas de Urda, destaca que se han elevado las indemnizaciones o las herramientas de acompañamiento y tratamiento psicológico. “Pero usted estaba grabando el podcast de Jordi Wild en ese momento”, se ha quejado Griso. “Su información no es correcta”, ha contestado Sánchez. “En todas las tragedias, el Gobierno ha estado presente. Quédese tranquila, estamos dispuestos a celebrar esa ceremonia de Estado”, ha zanjado. Griso ha seguido: “Es incomprensible que no sepamos lo que ocurrió en Adamuz y en cambio tardasen seis horas en apuntar al factor humano en Urda, que filtrasen los audios editados”.

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Sánchez se ha agarrado a este último elemento para abordar la respuesta: “Si quiere que hablemos de filtraciones, hablamos”. En cualquier caso, ha antepuesto que un accidente y otro “son completamente distintos” y que en efecto, en el último era más fácil deducir una cadena de errores tecnológicos que dejaron expuesto el factor humano y deficiencias en el protocolo.

Ya en materia de corrupción, Griso le ha preguntado si “duerme tranquilo” tanto con lo ocurrido como con lo que pueda suceder a medida que avancen las pesquisas, sobre todo en relación con la financiación del partido. “Absoluta tranquilidad, transparencia y colaboración con la Justicia”, ha asegurado, casi en los mismos términos que sobre José Luis Rodríguez Zapatero, con quien dice haber hablado en numerosas ocasiones y “nunca” de una empresa concreta, en referencia a la aerolínea Plus Ultra. “Nosotros no rescatamos a Plus Ultra y dejamos a otras fuera. Rescatamos a todas las compañías aéreas y salvamos al sector en pandemia”, ha defendido el presidente.

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El presidente del Gobierno defiende su gestión en un mitin de campaña en Albacete.

“Me parece una reflexión tramposa”

Sánchez defiende que los casos de Begoña Gómez y de su hermano son “ficticios”, “así como el del fiscal general del Estado”, y ha pedido tiempo a Griso para poder repasar la trayectoria de su mujer ya antes de que él tuviera responsabilidades políticas. “Forzar el derecho penal como se está forzando es traspasar una línea roja inasumible que tiene que ver con la incapacidad que tiene el PP para plantear una alternativa para gobernar”, ha opinado el presidente, algo que Griso ha valorado “muy grave” en cuanto a que responsabiliza al principal partido de la oposición del curso de instrucciones y sentencias.

No podía faltar Ceuta. Como en anteriores entrevistas, Griso le ha sacado que se pasó la crisis “de vacaciones”. Sánchez se ha quedado con que la situación se está “normalizando”. Ha comenzado entonces un tramo en el que la periodista ha empezado a cortar al presidente en las respuestas, disparando nuevas preguntas, dándose momentos como con Franganillo: “¿Me deja terminar?“, ha rogado el entrevistado. ”Un presidente tiene que tomar decisiones en base a datos, no a suposiciones, y el tiempo me ha dado la razón", ha podido terminar. En efecto, el CNI ha concluido que el papel de Marruecos no es el que se creyó en un principio.

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Confesaba Griso antes de arrancar que temía que Sánchez se alargara en las respuestas, que le comiera tiempo para abordar todo el guion, y el intercambio ha derivado en “déjeme explicarle” y nuevos “¿me permite terminar?”. Para lo que apenas ha habido lugar es para las medidas futuras, para su proyecto. Sánchez no ha vendido PSOE, apenas ha podido defenderse, eso sí con una pose serena y sin apenas aspavientos.

Susanna Griso con Pedro Sánchez en 'Espejo Público'. (Antena 3)

Y por momentos ha sido una ‘cordial’ discusión, por ejemplo en torno a que Isabel Díaz Ayuso llame “hijo de puta” al presidente del Gobierno, cuando Griso ha antepuesto que él antes llamó “corrupto” a su hermano. “¿Pero está usted justificándolo?“, ha preguntado el presidente. Griso ha negado. ”Me quedo más tranquilo", ha respirado Sánchez, extrañado no obstante: “Si usted quiere normalizar que al presidente del Gobierno se le llame hijo de puta...”, ha deslizado. “Me parece una reflexión tramposa”, le ha afeado la presentadora. Para aterrizar de nuevo la entrevista y acabarla, han hablado de la portada de la revista Lecturas, con Sánchez como protagonista hablando de su vida personal.

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