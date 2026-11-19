Debate cara a cara: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han cerrado este jueves el principal cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha defendido la continuidad de su Ejecutivo, mientras que el líder del Partido Popular (PP) ha planteado el debate como un balance de los ocho años de mandato socialista.

El encuentro, organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en Madrid, ha recorrido cinco bloques sobre vivienda, economía y fiscalidad, servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Feijóo ha abierto el duelo y Sánchez ha dispuesto del último turno de palabra en los minutos de oro, con los que ambos candidatos han tratado de fijar su mensaje final antes de la cita con las urnas.

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Después de un largo debate, los dos aspirantes han reservado sus últimos sesenta segundos para resumir sus propuestas y lanzar un mensaje directo al electorado, sin posibilidad de réplica del adversario.

Feijóo reivindica su gestión y pide un cambio de Gobierno

Feijóo ha utilizado su intervención final para presentarse como un candidato alejado de la “política espectáculo” y para reivindicar su experiencia de gestión. “Yo no soy un candidato de manual, no bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo”, ha afirmado el líder del PP.

#CaraACaraRTVE | Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) en su minuto de oro: “No bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo, ni miento, ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país. Creo en la política como servicio”.#29Nrtve pic.twitter.com/sm4gAoQnSu — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2026

El candidato popular ha enlazado esa idea con varias acusaciones que ha dirigido a Sánchez durante el debate. “Pero tampoco robo, ni miento, ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país”, ha añadido.

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Feijóo ha defendido que la política debe entenderse como un servicio y ha citado los presupuestos, las infraestructuras, los hospitales y la gestión de crisis como ámbitos de su experiencia. “Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis”, ha dicho.

Alberto Núñez Feijóo durante el debate cara a cara con Pedro Sánchez. (EFE)

El líder del PP ha pedido el voto el 29 de noviembre para impulsar un cambio de Gobierno. “España necesita servidores competentes y decentes. España necesita que se respete el esfuerzo de la gente. España necesita ponerse a funcionar”, ha señalado, antes de cerrar con la frase: “Yo sí cumplo”.

Sánchez llama a votar al PSOE frente a “los poderosos”

Sánchez ha tenido el último turno de palabra y ha centrado su minuto de oro en una apelación directa a la movilización de los votantes socialistas. El presidente ha asegurado que sus adversarios cuentan con “el dinero”, “el control de la mayoría de los medios de comunicación” y el apoyo del “hombre más poderoso del mundo y de su cohorte de tecnoligarcas”.

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#CaraACaraRTVE | Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) en su minuto de oro: “Dijeron 'quien pueda hacer que haga', yo lo que te pido es 'quien pueda votar que vote'. Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al PSOE"#29Nrtve pic.twitter.com/t3c7T3CWtz — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2026

“Pero se equivocan, porque en democracia el poder lo tienes tú, está en tu mano”, ha afirmado Sánchez. El candidato socialista ha sostenido que esos sectores quieren que los ciudadanos se abstengan y ha pedido acudir a las urnas el 29 de noviembre. “Por eso quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar. Pero no les hagas ni caso. Usa ese poder. Ve a votar el próximo 29 de noviembre”, ha señalado.

El presidente ha reivindicado una España que, según ha dicho, es “ejemplo de dignidad en el mundo”, “la que más avanza de toda Europa” y que no se doblega ante intereses “por muy poderosos que estos sean”.

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Spain's Prime Minister and Socialist candidate Pedro Sanchez looks on on the day of a televised debate ahead of general elections, in Madrid, Spain, November 19, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Sánchez ha cerrado con una adaptación de una frase de sus adversarios: “Dijeron: ‘Quien pueda hacer, que haga’. Yo lo que te pido es: quien pueda votar, que vote”. La última petición del candidato socialista ha sido explícita: “Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al Partido Socialista”.