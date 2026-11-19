Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara de 2023. (Eduardo Parra/Europa Press)

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Alberto Núñez Feijóo afronta este jueves su segundo debate cara a cara en televisión frente a Pedro Sánchez. El primero lo ganó. Tuvo lugar el 10 de julio de 2023, previo a las elecciones generales. El aspirante no salió a especular y empezó a meter goles desde el pitido inicial, desbaratando el plan de partido del oponente, que solo pudo defender. Lo organizó Atresmedia y lo moderaron los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor, que puso a rodar el balón: “Saben quienes que nos están viendo que cuando van a hacer la compra, el precio de los alimentos ha subido hasta un 12%. ¿Qué tienen que decirles?"

Esta semana, lunes y miércoles, Sánchez ha despachado dos de las entrevistas más complejas de la serie, en Mediaset y Atresmedia, con Carlos Franganillo y Susanna Griso, sobre las que se ha concidido en señalar la frialdad del candidato en las preguntas que mayor tensión pudieron causarle, acusaciones directas sobre asuntos tan sensibles como los casos de corrupción que le competen como secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, los accidentes de Adamuz y Urda, con 115 fallecidos, o su estancia en Lanzarote antes, durante y después del asalto a la frontera en Ceuta.

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Esa exteriorizada calma, silencios para digerir y ciertos reflejos le hicieron dar la vuelta a algún argumento y salir satisfecho, o al menos con material para alimentar la (su) campaña. En 2023, bastaron 30 segundos para que Núñez Feijóo le hiciera saltar, interrumpir y rebatir de forma atropellada fuera de su turno de palabra. El socialista esperaba un oponente conservador, pero lo vio al ataque, burlándose de su desaparición cuatro días para preparar esa cita o lanzándole una catarata de datos negativos, logrando sacarle de punto, para rematarlo con un “le veo nervioso, no se ponga nervioso”.

El PP cree que el debate a dos impulsará la confianza de los españoles en Alberto Núñez Feijóo.

“No podemos empezar mintiendo”

“No es verdad”, cortaba el presidente. “No podemos empezar mintiendo con los datos”, replicaba el entonces senador, pidiendo respeto: “Yo le he dejado hablar, no sé por qué no me deja hablar”. Sería la tónica. Al término, ya en minutos y horas posteriores bastó un contraste para concluir que el baile de cifras fue un baile de la confusión y derivó en no pocas imprecisiones o medias verdades, en el que Sánchez se enredó, preocupado por desmentir, descuidando introducir sus mensajes, desplegar la ofensiva prevista, la que estuvo cuidando con su equipo durante esos cuatro días.

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El debate se embarró del primero al último de los bloques temáticos. Uno llamó al otro “cínico” (Núñez Feijóo a Sánchez), el otro acusó al uno de “comprar diputados” (Sánchez a Núñez Feijóo, por la votación de la reforma laboral). El socialista ha reciclado una crítica de aquel día a la campaña presente, y es que el popular “triplicó la deuda pública en Galicia”. Tras el económico, el segundo bloque se centró en política social e igualdad, cuando se elevó aún más la temperatura del debate.

Sánchez ya acusó entonces a Feijóo de “claudicar ante el machismo” por los acuerdos de gobierno entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. El senador respondió advirtiéndole de que la excarcelación de agresores sexuales derivada de la ley del “solo sí es sí” le iba a “perseguir siempre”, y llegó a vaticinar que Sánchez “pasará a la historia” por haber propiciado la rebaja de penas a más de un millar de condenados por delitos sexuales.

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara de 2023. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Si usted gana, me abstengo”

Uno de los instantes más recordados de la noche llegó cuando Núñez Feijóo sacó un documento ante las cámaras y anunció: “Yo le apoyaré a usted si gana las elecciones. Comprométase y firme aquí que usted hará lo mismo si gano yo”. Insistió varias veces con la misma pregunta -“Si usted gana, me abstengo, ¿va a hacer lo mismo?“-, sin obtener una respuesta directa de su rival. Se da la circunstancia de que el PP ya no es de esta opinión, preguntado estos días por qué hará si el PSOE es primera fuerza el 29-N.

El debate se cerró con los minutos de oro. Sánchez advirtió: “El 23 de julio no nos jugamos la alternancia, sino si España sigue avanzando o entra en un túnel tenebroso con el PP y Vox”. Núñez Feijóo, por su parte, pidió el voto para “acabar con los bloqueos y los bloques” y se definió como un político dispuesto a ser “un presidente de fiar” que no mentiría a los españoles. Las crónicas, cual fuera su color, coincidieron en el tono bronco y en que hubo un dominador y otro que se lo pasó persiguiendo el balón.

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