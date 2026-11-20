El periodista Carlos Herrera y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (COPE/EFE)

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Carlos Herrera ha dedicado su editorial de este viernes en Herrera en COPE a analizar el cara a cara que protagonizaron este jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El periodista ha explicado que se tomó “el trabajo de buscar, no necesariamente en el interior de los resúmenes de prensa, sino en los titulares, algunas expresiones que definan lo que ocurrió” y ha ofrecido un listado: “Deja mudo, arrolla, menea, desdibuja, se pasea, desconcierta, avasalla, desarticula, apabulla, acorrala, acribilla, masacra, remata, desnuda, arrasa, asfixia y noquea”. Según ha añadido, “la gente anda rebuscando adjetivos para calificar el espectáculo gore que vimos anoche en el debate entre estos dos”.

“No todo es marketing político, ni todo son campañas artificiales y gurús demoscópicos”, ha señalado Herrera, para quien “un debate cara a cara entre los dos contendientes tiene la consecuencia positiva de que pulveriza toda la propaganda”. “Anoche, la realidad se hizo presente porque dejó claras la consistencia y la fortaleza de uno y de otro, y no hay comparación”, ha afirmado. El comunicador ha pedido además que “esa parte de la derecha española acabe de entender que Alberto Núñez Feijóo es un gran líder y un muy buen político, infinitamente mejor que Sánchez, porque argumenta mejor y cuando tiene que dar guantazos los sabe dar”.

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Herrera ha definido así la mecánica de un debate electoral: “Consiste básicamente en un 60% de guantazos, un 20% de esquivar guantazos y un 20% de propuestas”. Y ha sentenciado: “Núñez Feijóo repartió, esquivó y planteó respuestas y propuestas, mientras que Sánchez no hizo más que mirar con ojos estupefactos”. Sobre el aspecto del presidente, ha dicho que “vino con un traje de color hez pálida que desdibujaba su imagen y fue un desafío a las normas básicas de la telegenia”.

Pedro Sánchez durante el debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. (EFE)

“Feijóo se impuso en todos los bloques”

“Núñez Feijóo parecía el presidente, con los deberes hechos, sin dejar que el otro se fuera por las ramas”, ha afirmado Herrera, mientras que, en su descripción, Sánchez “estaba desahuciado, se pasó la noche pidiendo perdón muy inseguro, con una imagen falsamente humilde y un aspecto anestesiado”.

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El comunicador ha repasado bloque por bloque lo ocurrido. Sobre el arranque, ha contado que “en la primera intervención, Núñez Feijóo fue directo a la yugular con Puigdemont, la feroz descripción de Sánchez y sus disfraces, y toda la corte de los milagros: Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Leire y luego las tragedias de Adamuz y Urda”, y que “le lanzó a la cara la acusación de indecente”. A modo de balance general, ha asegurado que “en todos los bloques, vivienda, economía, servicios públicos, corrupción y política exterior, se impuso Núñez Feijóo” e incluso que “en la prensa sanchista reconocen que Sánchez estaba desconcertado”.

Sobre vivienda, Herrera ha recordado que “Núñez Feijóo le recordó a Sánchez que la pobre Maricarmen le había escrito una carta que nunca contestó”. En economía, según su relato, el líder del PP “habló para denunciar la brutal subida de impuestos y el castigo a las clases medias”. En servicios públicos, “le reprochó seguir bailando en los mítines” en referencia a la catástrofe ferroviaria. Y en corrupción, ha afirmado que Núñez Feijóo “le preguntó si las primarias del PSOE habían sido financiadas con dinero de la prostitución y Sánchez cayó en el error de reconocer que las cuentas del PSOE estaban siendo investigadas por la justicia”.

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El presidente del Gobierno llama a la participación en su última intervención en el debate con Alberto Núñez Feijóo.

“El lenguaje corporal era absolutamente elocuente”

En el bloque de política exterior, Herrera ha señalado que “mientras Sánchez hablaba de Netanyahu o Trump, Núñez Feijóo sacaba Marruecos, pin-pam-pum sin descanso”. El periodista ha subrayado también que “en dos ocasiones consiguió que Sánchez pidiera perdón” y que “en varias ocasiones el todavía presidente trató al aspirante como próximo presidente al pedirle, por ejemplo, que no derogase la ley de vivienda”.

“El lenguaje corporal de Sánchez era absolutamente elocuente”, ha afirmado Herrera, quien ha anticipado que “al equipo de Moncloa le va a costar construir un argumentario a favor tras lo visto anoche, intentando decir que la abulia de Sánchez era estratégica”. Y ha zanjado: “Presentarse a un debate sin voluntad de debatir está tan fuera de lugar como el color del traje que llevaba”.

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Sobre el estilo de Núñez Feijóo, Herrera ha explicado que “interrumpió bastante porque no tenía ganas de que le dijeran mentiras, pero no insultó, y llevaba muy bien medidos los ataques”, y ha remarcado que “no habló de la esposa o el hermano prácticamente, ni cargó con las tragedias ferroviarias”. De Sánchez, en cambio, ha dicho que “no se le vieron ni ganas ni capacidad de defenderse con convicción, argumentos o datos”.

El candidato del PP vendió su papel de gestor en su última intervención en el debate con Pedro Sánchez.

“La prensa sincronizada mostraba su estupor”

Herrera ha citado también una valoración que atribuye al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien, según contó, “decía antes de terminar la primera parte que ni en la forma ni en el fondo se había preparado este debate o es que no sabe debatir”. Y ha añadido que “la prensa sincronizada mostraba su estupor a la espera del argumentario”.

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El comunicador ha recordado que “el debate de 2023 también lo ganó Núñez Feijóo y ganó las elecciones, pero no pudo gobernar por no reunir los apoyos suficientes”. Sobre las horas siguientes, ha advertido: “hoy asistiremos a todo tipo de intoxicaciones y mucha propaganda, pero los estrategas de Moncloa no van a encontrar un solo pasaje del debate que puedan viralizar en redes con una intervención de Pedro Sánchez que les sirva”.

Preguntado por el impacto electoral, Herrera se ha mostrado cauto: “¿Esto mueve los votos? Seguramente apenas, en todo caso pueden cambiarlo dentro de un bloque”. Sobre si el resultado perjudica a Sánchez, ha planteado la duda abiertamente: “¿La penosa actuación de Sánchez le ayuda a seguir arrancando a Frente Amplio o puede desmovilizar a su electorado? No lo sé”. Y ha apuntado una posibilidad: “A lo mejor algunos de los que se fueron a Vox puede recuperarlos Núñez Feijóo para el PP”. Para cerrar, ha remitido al desenlace real: “Ya veremos en qué queda todo en las últimas encuestas de este fin de semana y, sobre todo, el próximo día 29”.

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