Spain's Prime Minister and Socialist candidate Pedro Sanchez arrives for a televised debate ahead of general elections, in Madrid, Spain, November 19, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Guardar

El esperado ‘cara a cara’ entre Sánchez y Feijóo, candidatos principales a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, se celebró anoche. A la izquierda y a la derecha del PSOE ven un claro vencedor: el consenso es que el popular se “comió” a un presidente del Gobierno “agotado”, que o no iba preparado o estaba “mal asesorado” y que no supo o no quiso reaccionar con contundencia.

Más allá del contenido del argumentario de cada cual, la cosa iba de estrategias: Feijóo arrancó con agresividad, enumerando los escándalos que rodean a Sánchez; y este respondía con pasividad y el mea culpa, interrumpido a cada aportación por una contraparte que excusaba sus exabruptos en su voluntad de “dialogar”. Sánchez no supo dar respuesta a la sucesión de acusaciones e interpelaciones, más allá de lamentar las interrupciones y pedir al popular que le dejase hablar. Moncloa lo llama “refutación con altura”.

PUBLICIDAD

Sánchez llegaba al debate tras un año especialmente complicado por todo aquello que enumeraba Feijóo. En esas circunstancias, con las encuestas situando al PSOE por detrás del PP y con Vox en condiciones de duplicar su representación, el presidente tenía ante sí la posibilidad de apelar al llamado efecto underdog, un mecanismo que, según la literatura sobre comportamiento electoral, puede favorecer a la candidatura que aparece relegada frente a su principal rival.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha reconocido errores en asuntos como la corrupción en sus propias filas o el problema de la vivienda aunque ha defendido que hoy España está en una mejor situación que cuando él llego a La Moncloa.

El ‘efecto underdog’

La investigación de las académicas Vicki G. Morwitz y Carol Pluzinski, publicada en 1996, analiza cómo la exposición a los sondeos modifica las expectativas de los votantes sobre el resultado, la valoración de los candidatos y la intención de voto. Su trabajo sostiene que las encuestas no son un simple reflejo de la opinión pública, sino que también pueden incidir sobre ella.

PUBLICIDAD

La desventaja puede generar simpatía entre una parte del electorado, que percibe la causa de la opción rezagada como merecedora de respaldo frente al favoritismo del rival. Con un Feijóo favorito en encuestas y brusco en debate, la desventaja de Sánchez estaba clara.

Otros estudios posteriores matizan ese impacto. Señalan que depende de la confianza que cada votante otorga a las encuestas, del grado de identificación con su partido y del nivel de fragmentación de la oferta electoral. En sistemas con varios partidos en disputa, las mediciones también pueden derivar en voto estratégico, cuando los electores concentran su apoyo en la fuerza con más opciones de obtener representación o de bloquear a otro bloque. Aquello del “voto útil” al que tanto el PSOE como el PP apelan en campaña en un intento de arrebatar apoyos al Frente Amplio y Vox, respectivamente.

PUBLICIDAD

Para Sánchez, activar ese mecanismo habría requerido presentar la contienda como una disputa abierta y reversible, y convertir cada voto en un instrumento para frenar la consolidación de Feijóo como favorito. El debate de anoche representaba, según ese razonamiento, el escenario propicio para ensayarlo. No fue, sin embargo, el caso.

El presidente del Gobierno llama a la participación en su última intervención en el debate con Alberto Núñez Feijóo.

“No aprovechar esa oportunidad<b> </b>es una derrota”

El analista político Toni Aira Foix llegó a una conclusión similar durante su intervención en La Hora de La 1, aunque sin recurrir a ese término. Según ha explicado, el resultado de este tipo de encuentros depende en buena medida de las expectativas previas de cada candidato. Feijóo se presentaba como aspirante, pero también como quien defendía una posición de favorito, dado que la mayoría de las encuestas lo sitúan como ganador. Sánchez, en cambio, aunque comparecía como presidente, asumía también el papel de aspirante, al necesitar revertir una tendencia desfavorable.

PUBLICIDAD

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado duramente al jefe del Ejecutivo con los casos de corrupción que han afectado al Gobierno, que, a su entender, "ha hecho todo tipo de guarradas".

“Ahí es donde falló el presidente”, sostuvo el analista. “En muchos momentos parecía apático, incluso incómodo”, añadió, en referencia a un desempeño que, a su juicio, dejó una distancia considerable entre el discurso de remontada que el PSOE necesita proyectar en campaña y la imagen de “agotamiento” o “cierto noqueo” que transmitió el presidente. Aira consideró que Feijóo sí cumplió con el papel que la ocasión requería y “fue batallador”.

Para Aira Foix, el precio de la pasividad de Sánchez ha sido alto. “Cuando tú vas tan detrás en las encuestas y necesitas de una campaña que agite el tablero, el hecho mismo de no aprovechar esa oportunidad es una derrota”, sentenció.

PUBLICIDAD

El analista también reflexionó sobre el peso de las sensaciones por encima del contenido en los debates televisados. “Nos quedamos la mayor parte del tiempo más que con el contenido, que eso debería ser lo importante: si dijeron verdad, si no dijeron verdad, si utilizaron argumentos ciertos o falsos”, señaló, antes de advertir que este tipo de citas “transmite sobre todo sensaciones” y genera un “efecto espejo” en la audiencia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), algo a lo que el candidato socialista a la reelección ha accedido.

Sobre el tono bajo adoptado por Sánchez, Aira ensayó una explicación posible: evitar activar al electorado de derecha, para no alimentar la percepción de que el presidente estaba en condiciones de remontar. Aun así, discrepó de esa estrategia. “Lo que necesitaba el PSOE, sobre todo, era insuflar un punto de verdad, un punto de expectativa real a esa remontada que tan difícil apuntan muchas encuestas”, afirmó.

PUBLICIDAD

El politólogo remarcó que Feijóo lanzó varios reproches al presidente sin que este respondiera con firmeza, y contrastó ese desempeño con la soltura que Sánchez suele mostrar en los debates del Congreso, de formato más pautado. “Pero ayer esto era un debate y en muchos momentos parecía que al presidente le incomodaba. Y eso no es una buena señal”, concluyó.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha afirmado este jueves que el "balance" de esta legislatura lo ha hecho hoy el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemomt, que lo ha definido al presidente del Gobierno como una persona "amoral" y "cínica". A su entender, España "merece un presidente decente" y Pedro Sánchez "no lo es".

“Mal asesorado”, “agotado”, “nervioso”, “irreconocible”: Sánchez en el cara a cara

El balance del cara a cara trasciende las fronteras ideológicas y coincide en señalar a Sánchez como el gran derrotado de la noche. Gabriel Rufián (ERC) afirmó en X que si “Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado”, y luego matizó en RNE, que descarta la falta de preparación en Sánchez, a quien considera “un buen parlamentario”, por lo que atribuyó su actuación a un mal asesoramiento y a una postura “a la defensiva” ante varias afirmaciones “falsas” de Feijóo. No se cree la versión de Moncloa sobre una estrategia hacia el voto moderado. “Feijóo se comió a Sánchez”, ha dicho.

PUBLICIDAD

Pablo Bustinduy (Frente Amplio) dice que el problema de Sánchez para explicar su política de vivienda “tiene una solución: votar al Frente Amplio”, en la línea de Ada Colau, quien definió el cara a cara como “fallido” porque, a su juicio, ninguno de los dos candidatos resolverá la cuestión de la vivienda, vio a Sánchez “abstracto” y “bajando los brazos” y lamentó que no respondiera a lo que considera “bulos, provocaciones y mentiras”. Irene Montero (Podemos) cuestionó el formato del debate por reducirlo a un enfrentamiento entre “dos hombres” y pidió “sacudirse el chantaje del voto útil”.

Desde el PP, Martínez-Almeida (alcalde de Madrid) describió el choque como un duelo entre “un presidente” y “un expresidente” al que vio “irreconocible” y “agotado”; Jon Echeverría aseguró que Feijóo “arrasó” ante un Sánchez “nervioso” y “abatido”; y Xavier García Albiol calificó el debate como “el más desigual” de la democracia, aunque evitó dar por decididas las elecciones.

PUBLICIDAD