El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este sábado 21 de noviembre. Además ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

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Tarifa del servicio de energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 148.44 euros por megavatio hora parahoy, según los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que la tarifa máximo del servicio eléctrico alcanzará los 190.24 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más barato de la energía eléctrica en territorio español será de 94.41 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 21 de noviembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 186.92 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 179.62 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 175.94 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 172.79 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 171.42 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 169.23 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 167.28 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 165.42 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 160.69 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 129.14 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 113.93 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 106.79 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 97.88 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 103.34 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 108.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 110.26 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 142.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 175.54 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.24 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 177.17 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 172.27 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 162.09 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 129.64 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 94.41 euros por megavatio hora.