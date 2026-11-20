Disturbios tras la manifestación por la huelga general del 11N. (Lorena Sopêna - Europa Press)

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Amnistía Internacional ha denunciado 61 casos de presunto uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y periodistas durante la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre en España. La organización ha señalado que ha documentado golpes de porra en la cabeza y la parte superior del cuerpo, incluso contra personas que estaban en el suelo o se alejaban de los agentes, además del uso de espray pimienta, gases lacrimógenos y pelotas de goma. El informe, divulgado este 20 de noviembre, se ha basado en 24 entrevistas a víctimas y testigos y en material audiovisual. Según la entidad, los episodios abarcaron actuaciones de distintos cuerpos policiales en Madrid, Alicante, Barcelona, Málaga, Granada, Santiago de Compostela, Castellón, Vitoria, Portugalete y València.

Amnistía Internacional ha sostenido que se trata de un patrón que denuncia desde hace más de una década y que se ha repetido, según sus registros, en al menos 10 protestas durante el último año. La entidad ha reconocido que hubo actos de violencia, sobre todo tras la movilización de Barcelona, pero ha señalado que “los hechos aislados de violencia no convierten una protesta en no pacífica ni justifican el uso de la fuerza contra quienes se manifiestan pacíficamente”. Amnistía Internacional ha pedido a los partidos que concurrirán a las próximas elecciones generales un compromiso firme con el derecho a la protesta. También ha reclamado la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y una revisión de los protocolos policiales.

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Efectivos de la Policía Nacional se despliegan durante la noche frente a unas cocheras de autobuses en Madrid ante la presencia de piquetes y manifestantes. (EFE)

Cargas y uso de sustancias irritantes

La organización ha indicado que al menos 36 personas resultaron heridas o contusionadas durante los piquetes de la mañana. Cinco fueron trasladadas a centros hospitalarios: tres en Málaga, una en Zamudio y otra en Granada. En Madrid, el informe ha identificado actuaciones en las cocheras de Entrevías, Fuencarral y Carabanchel, Mercamadrid y la Gran Vía. La entidad ha denunciado el uso de porras y espray pimienta contra integrantes de piquetes que, según su investigación, no ejercían violencia ni suponían una amenaza. La organización también ha cuestionado la actuación policial durante la movilización de la tarde en la Gran Vía. Según los testimonios recogidos, la Policía Nacional impidió el avance hacia la Plaza de España y dispersó a los asistentes con porras, botes de gas lacrimógeno y pelotas de goma.

Las personas entrevistadas han dicho que no escucharon avisos previos para dispersarse. Amnistía Internacional ha advertido que el gas lacrimógeno contra una multitud con vías de salida limitadas puede tener efectos indiscriminados y debería utilizarse solo como último recurso. Entre los casos figura el de Pau García, secretaria de Juventud de Comisiones Obreras (CCOO). Amnistía Internacional ha afirmado que García recibió espray pimienta en el rostro y un golpe de porra en la cabeza cuando estaba de espaldas. La sindicalista necesitó tres grapas. El documento ha incluido denuncias por agresiones a periodistas. En Valencia, dos reporteros de El Salto aseguraron que recibieron golpes de porra durante un piquete. En Madrid, Alejandra Martínez Velasco, de Canal Red, ha denunciado golpes y la rotura de su teléfono móvil.

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el partido no contempla la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que han solicitado Sumar, Podemos y otras formaciones de izquierdas, por las cargas policiales durante la huelga general y ha establecido diferencias entre las que tuvieron lugar en Madrid y las de Barcelona, que ve justificadas.

Piden investigaciones y cambios en los protocolos

La organización ha pedido condiciones seguras para quienes cubren protestas y ha reiterado que cualquier persona tiene derecho a registrar imágenes de los operativos policiales. En Barcelona, Amnistía Internacional ha solicitado explicaciones a la Generalitat de Catalunya por la presencia de un grupo de policías de paisano, encapuchados y con porras extensibles dentro de la manifestación.

El Ministerio del Interior ha anunciado una revisión del uso de espray pimienta durante movilizaciones. Amnistía Internacional ha valorado la medida como un primer paso, aunque ha considerado que resulta insuficiente. La entidad ha pedido investigaciones independientes que alcancen a la cadena de mando, la publicación de sus conclusiones, la identificación visible de los agentes y la prohibición de las pelotas de goma.

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