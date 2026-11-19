Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el debate cara a cara. (EFE)

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no discutían tan de cerca desde enero de 2025, cuando se reunieron por última vez. Ha tenido que ser en el abismo de una emisión de 90 minutos en directo, a diez días de las elecciones generales; la mejor oportunidad de la campaña para movilizar al electorado todavía en la abstención o la duda y para intentar un trasvase entre los bloques. Según sondeos, PP y Vox son vasos comunicantes de los que no se derrama un solo voto, pero el PSOE está en problemas, con un Frente Amplio menguante. Este jueves no estaban invitados Ada Colau ni Santiago Abascal, que aguardan al debate del próximo.

Organizado por la Academia de la Televisión, moderado por la periodista María Casado, sentados a los dos lados de una mesa, a dos metros y medio. A la izquierda, el presidente del Gobierno, traje marrón, camisa blanca y corbata roja; a la derecha, el candidato del PP con traje azul, camisa también azul y corbata verde, los colores de la coalición que aspira a liderar. Detrás de las cámaras, sus directores de gabinete, Diego Rubio y Marta Varela, los únicos asesores que se han podido acercar en las pausas para reajustar la estrategia y hacer balance de daños. El cara a cara ha comenzado ya en el protocolario apretón de manos para la foto: fingida cordialidad, apenas un cruce de miradas.

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Después, una sorpresa para ambos: 20 largos minutos a la espera del inicio, ya en sus asientos, pero sin dirigirse el uno al otro, solo pendientes de sus apuntes. Su relación no es buena. En 2023, Sánchez empezó a perder en el primer minuto. Por esto, tres años después, cobraba especial relieve este momento. Particularmente, el presidente era quien tenía que arriesgar y el aspirante quien podía contener, poseedor de una holgada ventaja. Primer bloque: vivienda, economía y fiscalidad. “Espero que sean respetuosos con los tiempos y el uno con el otro”, ha rogado Casado. Ha abierto fuego esta pregunta: “¿Qué balance hacen de esta legislatura?"

Pedro Sánchez durante el debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. (EFE)

Núñez Feijóo ha empezado fuerte, apenas con frases, más con nombres propios, palabras clave: Carles Puigdemont, José Luis Ábalos, cloacas, José Luis Rodríguez Zapatero, Adamuz, Urda... Para concluir que Sánchez “no es un presidente decente”. Esta vez Sánchez no ha entrado, admitiendo que no ha hecho las cosas bien en ocasiones o “confiado” en quien debiera. “Hoy vengo a demostrarles que lo que nos estamos jugando es que España avance, no que vuelva al pasado”, ha terminado su primera intervención, desactivando el arranque del oponente, aunque con todo por delante aún. “Veo que no ha desmentido a Puigdemont”, ha subrayado este.

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Vivienda, tema capital. El candidato del PP no ha bajado la cadencia: ha recordado los 276.000 desahucios en los años de mandato del PSOE, el aumento del 76% en el precio de venta y del 43 de los alquileres, y de nuevo ha conectado con la corrupción: “Conoce más a Jesica y a Andrea (caso Ábalos) que a Maricarmen. Hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que usted ha edificado”. Ha expuesto su programa en esta materia, basada en la construcción de un millón de viviendas, la desregulación o la expulsión de los okupas en 48 horas. Sánchez, en tono calmado, tratando de exponer, ha pronunciado un poco común “estoy medio de acuerdo con usted”. En que hay que construir.

Sánchez ha tratado de explicarse, pero apenas podía terminar las frases. “Hay que construir también regulando. Construir sin regular es una burbuja inmobiliaria”, ha acertado a decir en limpio, así como la negativa de PP y Vox afacilitar el acceso a la vivienda con su rechazo a los decretos que terminaron por precipitar las elecciones. A partir de este momento Sánchez ha dejado de dirigirse estrictamente a su interlocutor para hacerlo a cámara y hacerlo a los telespectadores. Núñez Feijóo le ha acusado de “soberbio” por presumir de datos económicos. “Voy a bajarle del cohete”, se ha propuesto, hablando del coste de la vida. “Usted ha triturado a la clase media”.

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Alberto Núñez Feijóo durante el debate cara a cara con Pedro Sánchez. (EFE)

“Estoy intentando dialogar con usted”, se ha quejado el del PP. Parecía que cada cual estuviera en su propio debate, sin compartir el mismo. Hasta que por fin han dado muestras de interacción, en el que ha sido primer intento de ataque de Sánchez: “¿Se compromete a subir el SMI al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?" El aludido ha respondido con otra pregunta: “Y usted, ¿controla a los sindicatos? Parece que sí, ha logrado una huelga general contra la oposición". Sin descanso, Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de bajar el salario neto a los españoles un 3% y le ha recordado que es el único presidente que no ha aprobado presupuestos en toda una legislatura.

Llegado el primer descanso, el gesto de Sánchez era de impotencia. Actuando distinto que en 2023, el resultado era el mismo: no tenía el control. En varias ocasiones ha pedido ayuda con la mirada a María Casado, que apenas ha intercedido.

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A la vuelta, sobre servicios públicos, el presidente ha tratado de dibujar al PP como un partido que va a recortar. “No hay crecimiento económico si no se reparte ese crecimiento”, ha defendido. A su rival le ha sorprendido que no ha hecho alusión a la infarestructura ferroviaria: “Ni una palabra. 115 muertos en el mismo corredor. No acudió al funeral y dos días después estaba bailando en un mitin. Si hubiera muerto un familiar directo suyo, ¿también se habría puesto a bailar en un mitin?" El gallego ha pedido al presidente que pida perdón y se ha comprometido a restablecer la confianza en este transporte “con ingenieros, no con palmeros ni con hooligans”, en una referencia velada a Óscar Puente.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el debate cara a cara. (EFE)

Sánchez ha concedido: “Me hago cargo, pido perdón”, comprometiéndose a “estar con las víctimas” de los accidentes y a decirles “la verdad”. Después, ha contratacado, recuperando que no hubo perdón por el accidente del metro de Valencia, el del Yak-42 o por la muerte de miles de ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia. También los recortes de la Xunta de Galicia en los años de Núñez Feijóo por ejemplo en el ámbito sanitario, lo que ha deparado que el aludido le llame “mentiroso” y haya presumido de sus mayorías absolutas en esta comunidad. Sánchez ha asegurado que PP y Vox son los partidos “de las tijeras o las motosierras”.

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Y aunque la corrupción estaba flotando desde la primera frase, ha llegado el momento cumbre: “Su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas, a mí me daría vergüenza si fuera usted. (...) Ustedes han delinquido mucho”, ha espetado Núñez Feijóo, que ha dicho no querer meterse en las causas de Begoña Gómez o David Sánchez, recordando eso sí que sobre la primera decidirá un jurado popular y que el segundo ya ha sido condenado. “Ojalá su familia no sufra las difamaciones que está sufriendo la mía”, ha deseado Sánchez, que no acepta “lecciones del partido más corrupto”, como considera al PP. “Somos gente limpia, íntegra”, ha insistido el socialista, que ha llegado al segundo descanso como lo hizo al primero. Su enemigo no ha parado de percutir.

Tercer y último tiempo: aquí, Sánchez ha podido intervenir sin cortes, para lanzar una reflexión en alto: “¿Qué ha aportado la internacional ultraderechista? Lo que no queramos para el mundo, no lo queramos para España". Ha enumerado la posición de España ante las recientes encrucijadas, citando Ucrania, Irán y “el genocidio de Netanyahu en Gaza”, asegurando que nuestro país es “un faro” y metiendo a la derecha española en el cajón ideológico y ejecutivo de Donald Trump, Javier Milei o Jair Bolsonaro. Núñez Feijóo tenía preparada la réplica: “Ha dado una vuelta al mundo y no ha hablado de España. Menos Trump y más trenes”.

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el debate cara a cara. (EFE)

El líder del PP ha bajado algo el pie en este sector, pero no ha dejado de sembrar lo que en horas posteriores serán impactos en redes sociales: “Su Gobierno es un chollo para las mafias”, ha dicho sobre inmigración, que era décima preocupación para los españoles y ahora la segunda, por detrás de la vivienda. Y Ceuta, tantas veces debatida en las últimas semanas. El gallego no entiende la actitud de Sánchez con Marruecos, indultándolo de lo ocurrido, como por otro lado avala el CNI. Ha acabado el bloque abordando la delincuencia: “La inseguridad ha aumentado de una forma exponencial”, ha denunciado.

(Noticia en ampliación)