Sorteo de la Nations League: este es el rival de España. (REUTERS/Juan Barbosa)

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España no pudo concretar la remontada en el Metropolitano ante Inglaterra. Se llevó el mismo resultado que cosechó en Wembley (2-3), aunque con sabor agridulce. Los chicos de Luis de la Fuente no consumaron una buena primera parte, de la que Inglaterra se fue con ventaja y, tras perder 0-3, reaccionaron de la mano, o mejor dicho, de las botas, de Lamine Yamal, que provocó el penalti y expulsión de Anderson, que se encargaría Oyarzabal de mandar a la red y dio la asistencia a Nico Williams para llenar de esperanza a la grada.

A pesar de empatar a puntos, Inglaterra pasó primera por diferencia de goles (13). El partido decisivo estuvo en aquel 0-7 ante Croacia en Zagreb. Eso obligaba a España a rascar al menos un empate para quedar como primera. Además, no solo perdió el primer puesto, sino el invicto, que se quedó en la cifra de 43 partidos sin conocer la derrota. Ahora le toca pagar el precio.

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Hoy, La Roja sabrá a quién se enfrenta en los cuartos de final de la Nations League y las noticias no son las mejores. Será un ‘hueso’ duro de roer. Un ‘coco’. Un favorito a llevarse el título, con el aliciente de jugar la vuelta en casa. El sorteo arranca a las 12:00 horas en Nyon y se podrá ver en abierto por Teledeporte y RTVE Play.

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

Francia: campeona con el margen justo

La primera papeleta podría ser Francia. Los de Zinedine Zidane cerraron el grupo A1 con 13 puntos, uno más que Bélgica y tres más que Italia. Turquía no sumó ninguno. La última jornada les dio el primer puesto. Ganaron por la mínima a Turquía y, a la vez, Italia perdió ante Bélgica, un resultado que cambió por completo la jerarquía del grupo.

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Zidane. (REUTERS/Claudia Greco)

Alemania: primera por desempate y con una goleada

El grupo A2 fue el más apretado. Alemania, Países Bajos y Grecia acabaron empatadas a 11 puntos, y la diferencia de goles y los criterios de desempate dejaron el liderato en manos germanas. Serbia cerró sin puntuar. Alemania se aseguró la primera plaza con un 5-0 a Países Bajos de Xavi Hernández en la última jornada. Fue la goleada que más descolocó a todos en esta fase y la que dejó a los neerlandeses en el bombo de España.

Wirtz, protagonista en la goleada a Holanda. (EFE/Filip Singer)

Portugal: la más regular y sin Cristiano

Portugal fue la selección más sólida de la Liga A en esta fase, junto con Inglaterra: 15 puntos, seis más que Noruega y Dinamarca, que acabaron con 9. Gales se quedó en 3. Arrancó con un 1-0 a Gales, en el último partido de Cristiano Ronaldo con la selección. El delantero, de 41 años, anunció poco después su retirada en redes sociales y habló de “devolver el dorsal 7”. Jorge Jesus reconoció que no se lo esperaba. Había contado con él en la convocatoria, y la baja obligó a Portugal a pasar página antes de lo previsto.

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El peso ofensivo recae ahora en Rafael Leão, João Félix y Gonçalo Ramos. Detrás, el seleccionador cuenta con Diogo Costa, Rúben Dias, Cancelo, Palhinha, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva y Bruno Fernandes. El cierre de grupo también fue de Portugal. Remontó en Gales para ganar 3-2 y se aseguró el liderato por delante de Dinamarca y Noruega, que entró en el último minuto con un gol de penalti de Haaland.

Gol de Pedro Neto ante Gales. (Europa Press)

Ida en casa, vuelta fuera

La eliminatoria se juega a doble partido entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. Como segunda de grupo, España recibirá en la ida y cerrará fuera de casa, sea cual sea el rival. Los cuatro vencedores jugarán la Final Four, del 9 al 13 de junio, en una sede aún por decidir.

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