Debate cara a cara: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

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Segundos antes de comenzar, al darse la mano frente a los fotoperiodistas, ni se miraron. Pedro Sánchez, el candidato socialista que busca la reelección, y Alberto Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular, prefirieron no cruzar miradas antes de comenzar el cara a cara organizado por la Academia de la Televisión este jueves. Y, aunque ambos sonreían, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Han sido muchas sesiones de control en el Congreso de los Diputados de mucha dureza, y no ha sido diferente esta noche.

1.Jessica y Maricarmen en la misma frase

El primer bloque ha sido la vivienda. El actual presidente del Gobierno ha defendido la Ley de Vivienda y que en los lugares en los que “no se aplica la ley neoliberal” de PP y Vox “el precio del alquiler baja”. Feijóo ha respondido con dureza: “Parece que usted no es responsable de nada. Eso es que usted es un irresponsable”. Y tras ello, le ha reprochado que no respondiera a una carta de Maricarmen Abascal, la mujer que fue desahuciada a los 87 años y ha aprovechado para sacar el tema de la corrupción del PSOE. “Usted conocía más a Jessica que a Maricarmen. Hay más pisos en los sumarios de corrupción que los que ha entregado”, ha sentenciado.

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Pedro Sánchez (i) y Alberto Núñez Feijóo (d), posan antes del único cara a cara. (Eduardo Parra./ Europa Press)

Sánchez no ha entrado al trapo y ha jugado al “no me deja hablar, señor Feijóo”. Ha defendido que actualmente hay 480.000 pisos más en alquiler, algo que le ha molestado mucho a Feijóo, que defiende lo contrario, que “la oferta ha caído en 400.000 viviendas, según datos de Idealista y no de Moncloa”. “Nosotros hemos aumentado la duración de los alquileres, por eso ha bajado la oferta, porque los contratos son mucho más estables”, ha respondido Sánchez. “Mucho trabajo le va a dar a los verificadores esta noche”, ha dicho Sánchez entre risas, una frase que poco después ha usado también Feijóo.

2. “Hay que preservar en este avance, no dar un giro de 180 grados en política económica”

Después han pasado a la economía y la fiscalidad, un bloque en el que el presidente del Gobierno ha presumido sobre los datos económicos. “Lideramos el crecimiento”, ha comenzado diciendo Sánchez, para después celebrar que esta semana la Comisión Europea ha dicho que España será la economía europea que “más crezca” y la que “más empleo cree”. “Hay que perseverar en este avance, no dar un giro en política económica de 180 grados, que es lo que proponen el señor Feijóo y el señor Abascal, y continuar con este avance”, ha apuntado, y ha prometido que su compromiso es subir el salario mínimo todos los años.

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Feijóo ha respondido que hay que bajar impuestos y, especialmente, ha hecho referencia a los autónomos. Para concluir, Feijóo ha acusado a Sánchez de “haber triturado a la clase media”. “Tener trabajo no garantiza llegar a fin de mes. Tener trabajo tampoco garantiza tener una vivienda”, ha concluido.

#CaraACaraRTVE | Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), candidato del PSOE: “Hay que perseverar en este avance, no dar un giro en política económica de 180º, que es lo que proponen el señor Feijóo y el señor Abascal, porque los datos están ahí” #29Nrtve https://t.co/PLXUGd9gEa — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2026

3.Mezclando trenes y pensiones

Feijóo le ha echado en cara a Sánchez que, tras el accidente de trenes de Urda, se pusiera a bailar dos días después en un mitin. Sánchez no ha querido entrar al trapo. Y Feijóo ha continuado pasando de los trenes a la corrupción, diciendo que en el Ministerio de Transportes “se pagaban prostitutas con dinero público” y le ha pedido que pida perdón a las víctimas. “Si tengo que pedir perdón, por supuesto que lo pido. Es un dolor que me llevaré conmigo, y ha aprovechado para decir que eso es algo que no hacen desde el PP, como por ejemplo, “Ayuso con los mayores y las residencias”.

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De esta manera, Sánchez ha sacado el tema de que su partido pretende “reforzar los servicios públicos, no recortarlos”. Y le ha preguntado a Feijóo: “¿Van ustedes a privatizar las pensiones"?, para atacar donde sabe que duele, y es que Vox defendió un sistema mixto. Feijóo le ha respondido que eso lo tendrá que hablar con Feijóo en el debate a cuatro de la semana que viene. “Si usted se compromete a revalorizar las pensiones, pactemos para blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones”, ha dicho Sánchez, a lo que Feijóo ha respondido: “¿Alguien en España se va a creer que ofrece usted pactos de verdad?"

4. Sobre corrupción: “Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas”

Al hablar de corrupción, Feijóo ha sugerido que en ese momento se deberían poner “dos rombos” en pantalla. “Su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas. A mí me daría vergüenza”, ha sentenciado. Pedro Sánchez ha pedido “perdón” por los casos de corrupción que han salpicado al PSOE y se ha defendido de las acusaciones de Feijóo con una frase directa: “No voy a aceptar lecciones del partido más corrupto”. Ha añadido que su Gobierno es “uno de los más limpios de la democracia” y recordó las investigaciones por las obras en la sede del PP, además de otras “30 causas abiertas” contra la formación popular.

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Ante la insistencia de Feijóo en señalar los casos que afectan al Ejecutivo, Sánchez ha sido tajante: “La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí existe”. “Ojalá jamás su familia sufra las difamaciones que está profiriendo a mi familia”, ha finalizado.

5.El rifirrafe entre Sánchez y Feijóo sobre Marruecos y el Sáhara

El líder del PP ha hablado de la relación con Rabat, que considera el principal fracaso de la política exterior de esta legislatura. “El primer problema de la política exterior española ha sido su relación con Marruecos”, ha afirmado. El candidato del PP también ha cuestionado la gestión del Gobierno durante los episodios de presión migratoria en Ceuta y ha asegurado que existían avisos previos sobre la posibilidad de entradas masivas. “Había convocatorias para entrar en España en redes sociales. Se sabía el lugar, la forma y el momento”, afirmó, antes de denunciar la escasez de efectivos en la frontera.

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Debate cara a cara: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Sánchez ha respondido a las críticas destacando que el CNI entregó a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva en Ceuta del pasado julio un informe en el que asegura que “no hay pruebas fehacientes de que Marruecos esté detrás”. El presidente ha insistido en que las decisiones deben tomarse “en función de datos, no de suposiciones” y defendido la necesidad de articular “políticas de buena vecindad” con los países limítrofes: “Se llama Francia, Portugal o Marruecos”.

6. Sánchez, sobre los centros de deportación: “Son un error”

Pedro Sánchez calificó de “error” crear centros de deportación fuera de Europa. “Es un error y una falta de humanidad”, ha manifestado durante el debate, en el que defendió la migración como “una oportunidad” para España. El líder del PSOE ha aprovechado este bloque para criticar la visión del PP: “Ustedes estigmatizan la migración”, dijo, al tiempo que destacó que el grueso de la migración que llega a España es latinoamericana.

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Sánchez incidió en que su Gobierno apuesta por “sociedades abiertas y prósperas” frente a las sociedades “cerradas” que, según apuntó, defienden Feijóo y Abascal.

📺 TV en DIRECTO | Sánchez: "Es un enorme error y una falta de humanidad crear centros de deportación fuera de la Unión Europea" https://t.co/QTvA9XCsFL https://t.co/3SJlATK8C3 — EL PAÍS (@el_pais) November 19, 2026

7 El minuto final de Feijóo

El líder del PP ha utilizado su intervención final para presentarse como una alternativa de gestión frente a Pedro Sánchez y para pedir el voto de los ciudadanos de cara al 29 de noviembre. “Yo no soy un candidato de manual, no bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo ni miento ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país”, ha afirmado, antes de reivindicar su experiencia de gobierno: “Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis. Sé lo que es gobernar. He gobernado, sé lo que es gestionar. He gestionado y es lo que necesita España”.

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8. El minuto final de Sánchez

En su minuto final, Pedro Sánchez ha recordado que en democracia son los votantes los que tienen “el poder”. “Por eso te temen. Por eso quieren que no vayas a votar. No les hagas ni caso”, afirmó, antes de enviar un mensaje directo a la cámara para pedir el voto de los ciudadanos: “Quien pueda votar, que vote. Vota con toda tu fuerza al Partido Socialista”.

El líder del PSOE insistió en que es la “fuerza de la gente” la que ha forjado la España actual: “Una España que es ejemplo de dignidad en el mundo, una España que es la que más avanza de toda Europa”. El candidato a repetir en la presidencia del Gobierno recalcó que “ahora” llegó el momento de “perseverar” en ese avance y cerró con la misma apelación: “Yo lo que te pido es quien pueda votar, que vote. Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al Partido Socialista”.

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