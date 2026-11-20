FOTO DE ARCHIVO: El príncipe Harry de Gran Bretaña sale del Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña. 20 de enero de 2026. REUTERS/Toby Melville/File Photo

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El príncipe Harry ha vuelto a reivindicar su compromiso con las Fuerzas Armadas británicas. El duque de Sussex ha asegurado que estaría dispuesto a regresar al Ejército si las circunstancias lo exigieran, una declaración con la que ha dejado claro que, pese a haber abandonado hace años sus responsabilidades institucionales en la monarquía, mantiene un fuerte vínculo con su pasado militar. Sus palabras llegan en plena preocupación por la evolución de la guerra de Ucrania y el papel que Rusia desempeña en el escenario internacional.

“Si me pidieran que me alistara de nuevo, si fuera necesario, estaría sin duda preparado para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y los militares que están actualmente en activo”, ha afirmado en una entrevista concedida a The Telegraph para el pódcast Ukraine: The Latest. Durante la conversación, Harry también ha expresado su inquietud por la amenaza rusa y ha advertido de que ningún país europeo debería pensar que el conflicto queda lejos de sus fronteras.

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El hijo menor del rey Carlos III ha insistido en que la ausencia de ataques visibles sobre otros territorios no significa que Europa esté al margen de la guerra. “El hecho de que no haya drones, proyectiles o misiles sobrevolándonos no significa que no estemos en guerra”, ha señalado. En su opinión, buena parte de los problemas que afectan al continente están relacionados con la influencia de Moscú, por lo que considera imprescindible mantener la atención sobre la situación de Ucrania.

El príncipe Harry conversa con veteranos de guerra ucranianos en el Centro Superhumans, un centro médico especializado en prótesis y rehabilitación situado en Leópolis (Ucrania), el 15 de noviembre de 2026. (Efrem Lukatsky / Pool vía Reuters)

Harry reclama más apoyo internacional para Ucrania

El príncipe cree que los países europeos han tomado conciencia del alcance de la amenaza y que, ante ella, están mostrando una posición cada vez más unida. Sin embargo, considera que todavía hace falta un respaldo más contundente por parte de Estados Unidos. En este sentido, ha apuntado a la diferencia que percibe entre el apoyo de la ciudadanía estadounidense a Ucrania y la postura de la Administración de Donald Trump.

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Harry se ha mostrado convencido de que este escenario podría cambiar después de las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que pronostica una importante victoria demócrata. Una reflexión que refleja su preocupación por el futuro del conflicto y por el papel que desempeñarán las grandes potencias en su evolución.

Estas declaraciones se producen pocos días después de que el duque de Sussex realizara una visita sorpresa a Leópolis, en el oeste de Ucrania. Durante su estancia, se reunió con militares que han resultado heridos en la guerra y con los profesionales sanitarios que trabajan en su recuperación. Se trata de su cuarto desplazamiento al país desde el comienzo de la invasión rusa, en febrero de 2022. Su anterior visita tuvo lugar el pasado mes de abril.

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El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

En ese encuentro, Harry quiso trasladar un mensaje de ánimo a los soldados con los que pudo conversar y se mostró convencido de que Ucrania terminará imponiéndose. También destacó la resistencia de la población y la importancia de que el resto del mundo no pierda de vista lo que está sucediendo en el país.

El vínculo del príncipe Harry con los militares heridos

Su implicación con los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas no es nueva. En 2014, el príncipe fundó los Invictus Games, una competición deportiva internacional dirigida a militares y veteranos heridos o con discapacidad. A través de este proyecto, Harry ha querido dar visibilidad a sus historias y contribuir a su recuperación mediante el deporte.

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La próxima edición de los juegos se celebrará en Birmingham entre el 10 y el 17 de julio de 2027. Ucrania prepara una participación especialmente destacada: contará con alrededor de 60 deportistas, lo que supondría la delegación más numerosa del país desde que comenzó a competir en este acontecimiento.

Con su última entrevista y su reciente viaje, Harry vuelve a poner el foco en la guerra de Ucrania y en quienes sufren sus consecuencias. Sus palabras también recuperan una faceta fundamental de su biografía: la de un príncipe que, antes de iniciar una nueva vida lejos de la primera línea de la familia real británica, encontró en el Ejército una de las experiencias que más han marcado su trayectoria.

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