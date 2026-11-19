Ada Colau deja de lado al Real Madrid al hablar de la final del Mundial 2030. (Composición Infobae)

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La carrera por albergar la final del Mundial 2030 ha entrado también en el terreno político. Desde el Gobierno defienden que seguirán trabajando para albergar el partido decisivo, mientras que en la oposición insisten en que España debería retirarse de la organización en caso de no albergarlo. La última en sumarse al debate ha sido Ada Colau, candidata de Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, que tiene claro el estadio que le gustaría, el Camp Nou. Pero antes de hablar de la ciudad condal, pone condiciones.

Lo explicó en una entrevista a AS, donde le preguntaron por el recinto que elegiría si España acogiera el partido decisivo. “Si va todo bien, se respetan los derechos humanos y se puede organizar felizmente este Mundial, evidentemente me encantaría que fuera en el Camp Nou”, respondió.

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Su respuesta llega en plena pugna entre España y Marruecos por la final. Ambos países, junto a Portugal, forman la candidatura organizadora, pero el reparto del partido por el título sigue pendiente: la FIFA ha explicado que primero confirmará las ciudades anfitrionas y después distribuirá los encuentros. Por parte española, las opciones son el Camp Nou y el Santiago Bernabéu. Marruecos aspira a jugarla en el futuro Gran Estadio Hassan II, en Casablanca.

¡El fútbol y la música se unen en una celebración épica! Artistas de talla mundial pausan sus shows para gritar el triunfo de España junto a sus seguidores.

Ceuta, en el centro de sus dudas

Colau no quiso aventurar si lo ocurrido en Ceuta puede influir en la decisión de la FIFA. “No lo sé, pero a mí más que la final me preocupa lo que ha pasado allí, que es realmente muy grave”, declaró. Su partido ha pedido en el Congreso que se investigue el asunto. “Parece que hay muchos indicios de que Marruecos tiene responsabilidad en lo que ha pasado en Ceuta y por eso hemos pedido que se investigue y se aclare exactamente cuál es la implicación de Marruecos”, explicó.

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Felipe VI ha incidido este martes en que "Ceuta es España", ha llamado a la unidad institucional para gestionar la crisis derivada de la entrada de inmigrantes y ha sostenido que los que entraron irregularmente tienen que regresar a sus lugares de origen "lo antes posible y por los cauces legales establecidos". (Fuente: Casa Real)

Marruecos: “Superamigo de Trump y de Infantino”

Colau también se refirió a Marruecos en el pódcast The Wild Project, de Jordi Wild, con las elecciones del 29-N en el horizonte. Allí apuntó a las relaciones del país vecino con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino: “Marruecos es superamigo de Trump y de Infantino. Son unas relaciones más fuertes que las que puedan tener los presidentes de España. Infantino se va con el rey de vacaciones”.

Wild le preguntó si percibe cierta pleitesía hacia Marruecos. Colau respondió con una frase y un reproche a casa: “Derechos humanos por delante de finales de un mundial. Pero la Liga española ha tenido actuaciones más que discutidas. Como Arabia Saudí”. También defendió que “no todos los países son perfectos”.

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Sobre si Marruecos debería quedarse con la final, dijo: “Me gustaría revisar que esa final del Mundial sea en Marruecos si no se dan unas condiciones mínimas”. Y preguntada por si retiraría a España de la organización en ese caso, no cerró la puerta a que el torneo sirva de puente: “Ojalá la negociación de ese Mundial nos permitiera mejorar la relación con Marruecos”.

La exalcaldesa de Barcelona y miembro de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha acudido este martes a la Audiencia Nacional (AN) para denunciar a Israel por cometer presuntos "crímenes de guerra y de lesa humanidad" al retener en aguas internacionales a los miembros de la flota que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Feijóo y el precedente de Rubiales

Colau no se pronunció sobre la propuesta de Feijóo de renunciar a organizar el torneo si la final no se juega en España. No sería la primera vez que pide mover ficha en torno a este Mundial: en agosto de 2023, siendo concejal de Barcelona en Comú, reclamó que España retirara su candidatura tras el “comportamiento machista” de Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación. Pidió además optar al Mundial femenino de 2031 y justificó la medida para “reparar el daño a Jenni Hermoso y a todas las jugadoras, y para recuperar la imagen internacional de España”.

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