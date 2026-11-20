Ion Aramendi y María Lamela darán las Campanadas desde Santiago de Compostela. (Mediaset España)

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Mediaset España ya tiene protagonistas y escenario para una de las noches más especiales del año. Ion Aramendi y María Lamela serán los encargados de despedir 2026 y dar la bienvenida a 2027 en las Campanadas de Fin de Año, que en esta ocasión trasladarán a uno de los rincones más emblemáticos de Galicia: la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Los dos presentadores acompañarán a los espectadores durante los últimos minutos del año y compartirán con ellos el tradicional ritual de las doce uvas.

La retransmisión se realizará en directo y en simulcast a través de Telecinco y Cuatro, desde el balcón principal del Pazo de Raxoi, situado frente a la fachada principal de la catedral de Santiago. Una ubicación privilegiada que permitirá convertir el corazón de la capital gallega en el gran protagonista de la noche y llevar hasta los hogares de toda España una celebración con un marcado carácter jacobeo.

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La elección de Santiago de Compostela no es casual. Mediaset España ha querido vincular sus Campanadas a la celebración del Año Santo Compostelano o Año Xacobeo 2027, una cita que tiene lugar cuando el 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, coincide en domingo. Además, el nuevo año jubilar comenzará precisamente el 31 de diciembre, con la apertura de la Puerta Santa de la catedral, un acontecimiento que dará el pistoletazo de salida a una celebración especialmente importante para la ciudad y para los peregrinos.

La Torre del Reloj de Santiago de Compostela se llama Berenguela. (Turismo Santiago)

El reloj de la Berenguela, protagonista de las Campanadas de 2027

Uno de los elementos más singulares de la retransmisión será el reloj encargado de marcar la cuenta atrás. Para esta ocasión, una empresa gallega construirá expresamente una réplica del histórico reloj de la torre de la Berenguela, que permitirá seguir las doce campanadas y acompañar a Ion Aramendi y María Lamela en el momento de tomar las uvas.

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El reloj original es una de las imágenes más reconocibles de la catedral de Santiago. Construido en 1831 por el maestro relojero ferrolano Andrés Antelo, puede contemplarse desde la fachada de Platerías, en el lado sur del templo. Una de sus particularidades es que cuenta con una única aguja y conserva un mecanismo tradicional al que todavía es necesario dar cuerda cada día.

Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela (Wikimedia/David H.)

La torre que lo alberga, conocida como la Berenguela, también tiene un significado especial dentro de la tradición jacobea. Su linterna permanece encendida durante los Años Santos para servir de referencia a los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela. Actualmente, la torre se encuentra en proceso de restauración, pero su historia y su simbolismo tendrán un papel destacado en esta retransmisión televisiva.

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De este modo, Mediaset apuesta por una Nochevieja diferente, con dos presentadores al frente de la celebración y un escenario cargado de historia. Ion Aramendi y María Lamela tendrán la responsabilidad de acompañar a los espectadores en el cambio de año desde una ciudad que, apenas unas horas antes, habrá iniciado oficialmente su Año Santo.