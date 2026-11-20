El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes la creación de un "mando único en inmigración" si llega a la Moncloa para dar una respuesta coordinada al problema migratorio. (Fuente: PP)

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La crisis migratoria en Canarias se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la campaña electoral y ha abierto un nuevo frente de confrontación entre el Partido Popular y el Gobierno de Pedro Sánchez. Con la presión de las llegadas irregulares concentrada en las islas occidentales, Alberto Núñez Feijóo ha prometido en El Hierro un mando único para coordinar la política migratoria si alcanza la Presidencia del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.

El candidato del PP ha elegido La Restinga, uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones a Canarias, para presentar un paquete de propuestas que incluye cambios legislativos, un refuerzo de los medios de vigilancia y una mayor presión diplomática sobre los países de origen y tránsito. La visita ha tenido lugar horas después de su debate con Sánchez, que Génova interpretó como un impulso para la recta final de la campaña.

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Según los datos del Ministerio del Interior citados por el dirigente popular, Canarias ha registrado 11.037 llegadas irregulares durante la primera quincena de noviembre. Nueve de cada 10 embarcaciones han arribado a El Hierro, una isla cuya población ronda las 12.000 personas. Feijóo ha sostenido que esa situación ha colocado al territorio ante una presión que el Estado no ha sabido gestionar.

Feijóo carga contra la falta de coordinación del Gobierno

El presidente del Partido Popular (PP) ha reprochado al Ejecutivo central lo ocurrido en las islas y ha recalcado que la seguridad fronteriza es una competencia exclusiva del Estado. A su juicio, la respuesta institucional ha estado marcada por la dispersión de responsabilidades entre distintos departamentos ministeriales.

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“Hay siete ministros con competencias en materia de inmigración y habrá un mando único en el próximo Gobierno de España”, ha afirmado Feijóo ante los medios. La propuesta plantea que una sola autoridad asuma la coordinación de las políticas relacionadas con las llegadas irregulares, con el objetivo de evitar, según ha dicho, que los ministerios “se echen la pelota” unos a otros.

Alberto Núñez Feijóo en El Hierro. (REUTERS/Jesus Cabrera)

El dirigente popular ha pedido disculpas “en nombre de los poderes del Estado” y de la clase política a los habitantes de El Hierro. También ha destacado la respuesta de los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad, los sanitarios, Cruz Roja y los vecinos de la isla durante las últimas semanas.

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Feijóo, que ha asegurado que era su primera visita a El Hierro, ha defendido que un aspirante a presidir el Gobierno debe acudir a los lugares que afrontan problemas de especial impacto. Su agenda continúa por la tarde en Tenerife, donde tiene previsto participar en un mitin.

Reformas penales y más control en las fronteras

El candidato del PP ha situado el control de las fronteras y la persecución de las redes de tráfico de personas como ejes de su programa migratorio. Ha prometido una reforma del Código Penal para incorporar tipos delictivos que permitan actuar contra las mafias que organizan las travesías por mar.

“España es un lugar para respetar a la gente, para los que se mueren en el mar y para los inmigrantes”, ha señalado. Al mismo tiempo, ha sostenido que “la inmigración irregular no puede producir derechos”, una afirmación con la que ha defendido la necesidad de diferenciar entre las vías legales de entrada y quienes llegan sin autorización.

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Feijóo ha anunciado que, si gobierna, solicitará la colaboración máxima de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol. También ha planteado aumentar los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante patrulleras, tecnología satelital, drones y más información operativa.

Alberto Núñez Feijóo en El Hierro. (REUTERS/Jesus Cabrera)

Otra de sus medidas pasa por vincular la cooperación internacional al control de las salidas migratorias. Los países que colaboren para frenar la inmigración irregular recibirían fondos, mientras que aquellos que no lo hagan podrían perder ese apoyo, según ha explicado.

El líder del PP también ha propuesto modificar la Ley del Menor y la Ley de Extranjería para facilitar el retorno de menores migrantes con sus familias. “No hay ningún sitio mejor para un menor que en el seno de su familia”, ha afirmado.

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La visita a Canarias responde además a la disputa electoral por los 15 escaños que se eligen en el archipiélago. En 2023, PP y PSOE lograron seis diputados cada uno. Los populares buscan sostener ese resultado, con especial atención a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, frente al avance de Coalición Canaria y Vox en un escenario marcado por la crisis migratoria.