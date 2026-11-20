Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara este jueves.

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El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este jueves dejó casi dos horas de reproches sobre vivienda, corrupción y pensiones, pero también un listado de ausencias que limitó el alcance real del único cara a cara previo a las elecciones generales del 29 de noviembre por parte de los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Cataluña, cultura, educación, sanidad, ciencia, energía e inteligencia artificial quedaron fuera del guion pactado o se mencionaron de forma apenas tangencial.

Núñez Feijóo utilizó sus primeras palabras del debate para recuperar unas declaraciones esa misma mañana de Carles Puigdemont sobre las concesiones de Sánchez para lograr ser investido, asunto que enlazó con la corrupción y la gestión del Gobierno, pero la mención inicial no se tradujo en un bloque específico sobre la situación en Cataluña ni en un intercambio posterior entre ambos candidatos sobre el estatus territorial, la financiación autonómica catalana o el futuro de la ley de amnistía, tema capital durante el mandato y que ha motivado numerosas manifestaciones de la derecha.

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En el bloque de economía y fiscalidad, uno de los más intensos del cara a cara, la discusión se centró en impuestos, inflación y poder adquisitivo. “Los españoles trabajan 230 días para pagar impuestos. Así gobierna cualquiera, con el dinero de los demás”, llegó a afirmar Feijóo, antes de insistir: “El PIB no se come”. Sánchez respondió con datos de crecimiento económico y empleo, y defendió su política fiscal con una frase: “Los ciudadanos reciben más del Estado del bienestar de lo que pagan”. Ninguno de los dos introdujo el futuro del sistema eléctrico, las energías renovables o la energía nuclear como ejes.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado duramente al jefe del Ejecutivo con los casos de corrupción que han afectado al Gobierno, que, a su entender, "ha hecho todo tipo de guarradas".

Los servicios públicos, grandes olvidados

La inteligencia artificial, pese a su creciente peso en la transformación del empleo y la actividad empresarial, tampoco apareció como tema autónomo en ninguno de los cinco bloques, incluido el económico, donde podría haberse vinculado a la productividad o a la competitividad de las empresas españolas.

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Aunque la educación formaba parte del bloque de política social y servicios públicos, la discusión en ese tramo se concentró casi por completo en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y en el futuro de las pensiones. La frase más dura de Feijóo sobre este asunto fue una sola pregunta: “Oiga, ¿cómo es posible que con su ley de educación España tenga los peores datos educativos de la historia?”. Sánchez no ofreció una réplica específica sobre indicadores educativos, financiación universitaria, abandono escolar, becas o formación profesional, asuntos que no volvieron a mencionarse.

El mismo bloque sí incluyó referencias a la sanidad, aunque de manera genérica. Sánchez defendió su gestión con una frase amplia: “Apostamos por los servicios públicos frente a los recortes”, dijo, en alusión a lo que atribuyó a los gobiernos de PP y Vox en las comunidades autónomas. Feijóo no entró a discutir listas de espera, atención primaria ni falta de profesionales, y desvió la conversación hacia los accidentes ferroviarios como ejemplo de lo que calificó de ineficiencia del servicio público: “115 muertos en un solo año. Dos días después del funeral de Estado, se fue a un mitin del PSOE y se puso a bailar”.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), algo a lo que el candidato socialista a la reelección ha accedido.

Un debate sin cultura

No hubo, en ningún momento, un intercambio específico sobre financiación sanitaria autonómica ni sobre las diferencias de modelo entre ambos partidos en esta materia, pese a que la sanidad figura entre las principales preocupaciones ciudadanas según encuestas recientes del CIS.

En ese mismo tramo, la única referencia al gasto militar surgió cuando Sánchez acusó a Feijóo y a Santiago Abascal de estar dispuestos a “elevar el gasto en defensa al 5% a costa de más erosión de los servicios públicos”. La frase no derivó en un intercambio sobre la posición española dentro de la OTAN, la financiación europea de defensa ni las implicaciones presupuestarias de ese incremento, un asunto que sí ha sido objeto de discusión en otros foros de la campaña.

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Ya en el bloque de corrupción y regeneración democrática, la única referencia indirecta a la cultura llegó cuando Sánchez reprochó a Feijóo que el PP y Vox fueran a “quitar las ayudas al cine según su ideología en Castilla y León”. El comentario no abrió una discusión sobre política cultural. De los cinco bloques temáticos acordados por PSOE y PP, ninguno incluyó la cultura como asunto específico: no se confrontaron posiciones sobre financiación pública de industrias culturales, patrimonio histórico, música, teatro, bibliotecas, creación artística, el Estatuto del Artista o el acceso a la cultura en el medio rural.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preguntado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si hará recortes sociales para cumplir con el compromiso de gastar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa que lleva en su programa electoral.

Un debate internacional que Feijóo dejó en Ceuta

En el último bloque, dedicado a migración y política exterior, ambos candidatos mencionaron a Donald Trump, pero con fines distintos a los comerciales. Sánchez lo citó junto a Javier Milei para advertir sobre lo que llamó una “internacional ultraderechista”: “Si Donald Trump o Javier Milei no son lo que queremos para el mundo, no los queramos para España”. Feijóo, por su parte, concentró su intervención en la relación con Marruecos, la crisis migratoria de Ceuta y la cesión en el Sáhara, hasta acusar al Gobierno de convertir a España en “un chollo para las mafias”, sin que ninguno de los dos abordara los aranceles ni el impacto económico de las tensiones comerciales con Washington.

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