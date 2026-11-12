España

Ha salido el CIS: el PSOE cae ligeramente tras el accidente de Urda, pero lograría hasta 143 escaños mientras que PP y Vox se quedarían a seis diputados de la mayoría absoluta

Adelante Andalucía irrumpiría con entre tres y cuatro diputados, mientras Podemos se movería entre cero y un representante

Candidatos a las Elecciones Generales de España (Composición Infobae)
Candidatos a las Elecciones Generales de España (Composición Infobae)
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El macrosondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como primera fuerza para las elecciones generales del 29 de noviembre, con una estimación del 33,3 % de voto, frente al 25,5 % del PP y el 18,4 % de Vox. El estudio se realizó en parte después del accidente ferroviario de Urda, aunque no incluye una pregunta específica que permita medir su impacto en la intención de voto.

El PSOE obtendría entre 134 y 143 escaños, según la estimación del organismo dirigido por José Félix Tezanos. El PP se movería entre 98 y 106 diputados y Vox lograría entre 57 y 65 representantes, ambos se quedarían a entre seis y 21 escaños de la mayoría absoluta, fijada en 176. La distancia entre socialistas y populares se reduce hasta los 7,8 puntos, después de que el anterior barómetro situase la ventaja en 11,8.

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El resultado llega horas antes del inicio oficial de la campaña electoral, que comenzará esta medianoche, y con el debate político todavía marcado por el accidente de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre.

El PP recorta la distancia y Vox se acerca a los populares

El sondeo sitúa al PSOE en el 33,3 % de los votos, siete décimas menos que en el barómetro de octubre. El PP, en cambio, crece 3,3 puntos y pasa del 22,2 % al 25,5 %. Vox también avanza: alcanza el 18,4 %, 1,3 puntos más que en la anterior encuesta.

La evolución deja a los populares a 7,1 puntos de Vox, una distancia menor que la que separa al PP del PSOE. El partido de Santiago Abascal se consolida como tercera fuerza y obtiene una horquilla de entre 57 y 65 diputados.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal (EFE)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal (EFE)

La encuesta otorga al PSOE una horquilla de entre 134 y 143 escaños, por debajo de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. El PP obtendría entre 98 y 106 representantes. Las horquillas publicadas por el CIS no deben sumarse de forma automática, ya que el propio organismo advierte de que los percentiles de cada partido no son aditivos.

La izquierda se reparte el voto

El Frente Amplio figura como cuarta fuerza con un 4,7 % de estimación de voto y entre siete y 11 escaños. La candidatura de ERC-Podemos alcanza el 3,1 % y se movería entre 10 y 14 diputados.

Por detrás aparecen EH Bildu, con el 1,8 % y entre siete y 10 escaños; Compromís: Front Valencià, con el 1,6 % y entre cuatro y seis; y Adelante Andalucía, con el 1,5 % y una horquilla de entre tres y cuatro representantes.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el acto de presentación. (ADELANTE ANDALUCÍA)
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el acto de presentación. (ADELANTE ANDALUCÍA)

Junts lograría el 1,2 % y entre dos y cuatro diputados. Podemos se quedaría en el 1,1 %, con una representación que oscilaría entre ninguno y un escaño. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) tendría entre dos y tres diputados, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se situaría entre dos y cuatro.

El estudio también proyecta hasta dos escaños para Unión del Pueblo Canario (UPC) y uno para Ara Més-Front Ampli. Se Acabó la Fiesta (SALF), con una estimación del 1,4 %, no conseguiría representación.

Más de 45.000 entrevistas y Urda sin pregunta específica

El estudio preelectoral cuenta con 45.074 entrevistas, una muestra muy superior a la de los barómetros mensuales habituales. El trabajo de campo se desarrolló entre el 7 y el 30 de octubre en 4.190 municipios, las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las entrevistas se realizaron por teléfono, con un 14,6 % de llamadas a líneas fijas y un 85,4 % a móviles. El universo del sondeo incluye a la población española mayor de edad con derecho a voto en las generales y residente en España.

La parte final del trabajo de campo coincidió con los días posteriores al accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 muertos. Aunque las respuestas recogidas en esos días pueden reflejar algunas reacciones al siniestro, el cuestionario ya estaba cerrado al inicio de la encuesta y no incorporó preguntas específicas sobre el accidente, su gestión política o sus posibles efectos electorales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

La difusión del macrosondeo se produce antes de que comience la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. La ley electoral permite publicar encuestas hasta el lunes 23 de noviembre, cinco días antes de la cita con las urnas.

El CIS vuelve a colocar al PSOE en cabeza, aunque con una ventaja menor que la que reflejó en octubre. El avance del PP y Vox estrecha el margen entre los dos principales partidos y anticipa una campaña en la que la composición de los bloques y el papel de las fuerzas territoriales volverán a condicionar cualquier opción de investidura.

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