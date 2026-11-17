El raíl roto que podría haber ocasionado el accidente de Adamuz (X, Óscar Puente)

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La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero, ha recibido una nueva denuncia sobre el estado de los materiales empleados en la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Un antiguo trabajador de la cantera que suministró parte del balasto utilizado en las obras sostiene que Adif empleó piedra que no cumplía los requisitos técnicos exigidos para este tipo de infraestructuras y advierte de que su deterioro podría comprometer la estabilidad de la vía.

El profesional trasladó sus sospechas voluntariamente al juzgado de Montoro, que dirige la investigación del choque entre un tren Iryo que descarriló y un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario. Lo hizo el pasado 9 de octubre mediante un escrito en el que solicitó declarar como testigo, mantener su identidad protegida y poner a disposición de los investigadores sus conocimientos técnicos sobre el material utilizado en el tramo de Adamuz.

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El denunciante asegura que cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción de áridos y balasto para infraestructuras ferroviarias y que conoce los requisitos establecidos por Adif para su fabricación y comercialización. Según su relato, trabajó durante ese tiempo en la cantera de la que salió parte de la piedra empleada en la renovación de la línea, acometida en 2025, y terminó despedido por negarse a participar en la producción y suministro de un material que, a su juicio, no reunía las condiciones exigidas. Ese despido, añade, se encuentra judicializado.

En su escrito, el extrabajador identifica el balasto instalado en Adamuz como material que incumple la normativa técnica de Adif. Se trata de la capa de piedra triturada sobre la que descansan las traviesas y que permite mantener la vía asentada y estable frente a las cargas y vibraciones provocadas por la circulación ferroviaria.

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Su principal advertencia tiene que ver con la resistencia de esas piedras. Sostiene que presentan un exceso de desgaste y una tendencia a fragmentarse cuando soportan el peso de los trenes. Ese proceso genera lo que técnicamente se conoce como finos, partículas pequeñas procedentes de la rotura del material que pueden alterar el comportamiento de la capa de balasto.

La consecuencia, según explica, es una pérdida progresiva de asentamiento y firmeza en la banqueta de la vía, lo que podría afectar a la estabilidad de la infraestructura. El denunciante considera que esta circunstancia justifica la adopción de medidas preventivas y llega a plantear la suspensión temporal del tráfico ferroviario por el tramo afectado mientras se realizan las comprobaciones necesarias.

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Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz. (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible)

El antiguo empleado no se limita a trasladar sus sospechas. Se ofrece a colaborar directamente con los investigadores para identificar la procedencia de la piedra y señalar los puntos concretos de la infraestructura en los que se habría instalado. Asegura que el material puede reconocerse por sus características mineralógicas y petrográficas y afirma disponer de documentación que permitiría acreditar tanto su origen como su distribución.

También sostiene que la misma cantera continúa fabricando y suministrando piedra destinada a la elaboración de asfalto que tampoco cumpliría los requisitos normativos. Una afirmación que, al igual que las relativas al balasto utilizado en Adamuz, deberá ser contrastada en el marco de las comprobaciones técnicas.

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La jueza espera los resultados de las pruebas periciales

La magistrada Cristina Pastor, titular del Tribunal de Instancia de Montoro, ha incorporado las manifestaciones del extrabajador a las diligencias y ha acordado preservar su identidad. Sin embargo, todavía no ha decidido si lo citará a declarar.

En una providencia fechada el 13 de noviembre, la jueza señala que esperará a disponer de los resultados de los ensayos y análisis periciales que continúan pendientes antes de valorar la pertinencia y necesidad de practicar la declaración solicitada. Por el momento, por tanto, no ha dado por acreditadas las deficiencias denunciadas ni ha acordado la suspensión de la circulación que plantea el testigo.

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La investigación mantiene abiertas varias líneas de análisis sobre el estado de la infraestructura y las circunstancias que provocaron el descarrilamiento del Iryo y el posterior choque con el Alvia. Entre las diligencias técnicas pendientes figura el examen de los carriles del tramo en el que se produjo el accidente.

Para ello, la jueza ha encargado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la realización de ensayos de laboratorio sobre los raíles. Además, ha autorizado a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios (AITAT) a utilizar una nueva herramienta destinada a medir el desgaste del carril.

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Los resultados de estas pruebas serán relevantes para determinar el estado de los distintos elementos de la infraestructura. La declaración del extrabajador podría aportar otra vía de investigación, la de la calidad del balasto empleado durante las obras de renovación y su posible incidencia en las condiciones de seguridad del tramo de Adamuz.