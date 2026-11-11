Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Manifestación masiva en Madrid bajo la lluvia por la huelga general

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España ha gritado este miércoles alto y claro que “quiere vivir y no sobrevivir”. Primero, con una huelga general, y al término del día, saliendo a las calles a manifestarse por los bajos salarios, la vivienda y los precios. Respecto al parón —con unas características inéditas y el primero en 14 años—, para los sindicatos ha sido “todo un éxito” y para las patronales, como era de esperar, un “fracaso”, cifrando el seguimiento medio por debajo del 5%. Lo cierto es que hoy en día es complicado conocer con exactitud el seguimiento, ya que la referencia de la demanda en electricidad, el termómetro que sirve para medir el seguimiento, solo se aprecia con claridad en la producción industrial y las oficinas, pero no tiene en cuenta otras cuestiones como el teletrabajo. No obstante, el consumo eléctrico real casi se ha igualado al previsto en el tramo final del día.

En los días de huelga las cifras siempre tienen varias versiones, menos las del resumen de detenciones e incidencias. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, se han producido 52 detenciones, 38 de ellas por la Policía Nacional y la Guardia Civil —15 en Madrid, cuatro en Málaga— y el resto por las policías autonómicas de Cataluña y el País Vasco. La Ertzaintza sumó 13 arrestos, tres investigados y más de 150 identificados.

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La marcha de Madrid reúne a 120.000 personas, según Delegación, y 600.000 según Sindicato de Inquilinas. (Europa Press)

Desde la medianoche, los piquetes informativos bloquearon cerca de medio centenar de carreteras solo en Cataluña —la AP-7, la A-2, la Ronda Litoral de Barcelona— y paralizaron el acceso a fábricas como Seat y Ebro. El aeropuerto de Barcelona-El Prat canceló 85 de los 734 vuelos programados. En Madrid, los problemas de movilidad se concentraron en los grandes nudos viarios y centros logísticos, con piquetes que impidieron abrir a comercios y restaurantes que habían decidido mantener su actividad.

El 11-N en cifras

A media mañana, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, hablaban ya de un seguimiento “masivo” y “muy relevante”, respectivamente, y citaban como prueba la caída del consumo eléctrico, que Red Eléctrica situó en un 7,5% por debajo de lo previsto para las 10.00 horas. Las cifras regionales que manejaban oscilaban entre el 41% en Extremadura o Castilla-La Mancha y el 75% en Andalucía y Aragón. En Cataluña, donde la crisis de la vivienda golpea con especial dureza, CCOO y UGT reivindicaron un seguimiento del 84%, con picos del 100% en las universidades y del 92% en automoción.

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La CEOE contestó con otro relato. La patronal cifró la adhesión en menos del 5% de media y habló directamente de “fracaso”. En Madrid, la confederación empresarial de la región estimó en torno al 10% el paro entre los trabajadores privados; en Cataluña, Pimec rebajó al 8,9% la cifra sindical, aunque reconoció que un 29% de las empresas sí notaron el impacto de los cortes. “La actividad empresarial se está desarrollando con normalidad en la mayoría de sectores y territorios”, sostuvo la patronal en un comunicado que pedía respetar el derecho de quienes optaron por trabajar.

Fuego en el Passeig de Gràcia

El momento de mayor tensión llegó al caer la tarde en Barcelona. La manifestación convocada por el Sindicat de Llogateres, CCOO, UGT y otras organizaciones bajo el lema Nos cuesta la vida partieron a las 17.30 horas desde los Jardinets de Gràcia. Según la Guàrdia Urbana, participaron 55.000 personas; según los organizadores, 400.000. La columna avanzó entre petardos, tambores y gritos de “huelga, huelga, huelga general” y “rentistas culpables, queremos responsables”, con las persianas de las tiendas bajadas a su paso.

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🟠 AVUI SOM 400.000 PERSONES ALS CARRERS DE BARCELONA AMB UN CLAM UNÀNIME: VOLEM VIURE, NO SOBREVIURE. https://t.co/VeSz9LGopR — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) November 11, 2026

La marcha transcurrió sin mayores incidentes hasta que, ya cerca de la plaza Catalunya, un grupo de jóvenes encapuchados empezó a lanzar bombetas contra el dispositivo policial. Los Mossos d’Esquadra respondieron con cargas para contener los disturbios. En los minutos siguientes, los encapuchados reventaron persianas de comercios como Victoria’s Secret, H&M y Geox —de la primera salieron con ropa y provocaron un pequeño incendio frente al local— y dañaron mobiliario urbano en la confluencia de la Gran Via con el paseo de Gràcia. Seis agentes resultaron heridos leves en una intervención paralela en la carretera B-23, a la altura de Molins de Rei. La policía catalana había desplegado un dispositivo de 9.000 agentes, un 50% más de los efectivos habituales, con el nivel de alerta máximo.

Disturbios al término de las manifestaciones en Barcelona. (REUTERS/Bruna Casas)

También se desató el caos en Madrid. Sobre las 14.00 horas, cientos de manifestantes cortaron durante casi dos horas la Gran Vía, entre el cruce de Fuencarral y Montera y la plaza de Callao, al grito de “Hoy no se consume, hoy no se trabaja” y “Queremos las llaves de todo Madrid”. Cuando los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) instaron a los congregados a despejar la calzada y estos se negaron, la Policía Nacional cargó con porras y gas pimienta. Dos personas fueron detenidas por atentado a agente de la autoridad. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, anunció una demanda penal por el uso del espray contra manifestantes a los que calificó de “pacíficos”. Entre los afectados estaba la artista Samantha Hudson, que relató en directo cómo un oficial antidisturbios le apuntó el espray directamente a la cara mientras coreaba consignas. “Me ha entrado en los ojos, en la nariz, en la boca. He estado a punto de ahogarme”, describió.

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Samantha Hudson, atendida por los servicios sanitarios tras la carga de la Policía Nacional en Gran Vía

Pese a las cargas de la mañana, Madrid volvió a llenarse de paraguas y chubasqueros a las 18.00 horas. La manifestación central partió de Atocha bajo un aguacero persistente y recorrió más de cuatro kilómetros hasta la Plaza de España, con la Gran Vía como escenario final. Entre las consignas destacaron “¿Dónde está el Gobierno progresista?” o “Ministra, rentista, que estás en nuestra lista”. La marcha transcurrió sin incidentes, con un fuerte despliegue policial —12 furgones antidisturbios en la Plaza de España— que esta vez no tuvo que intervenir. Las cifras de asistencia fueron, como es costumbre, terreno de disputa: la Delegación del Gobierno cifró en 120.000 los asistentes; el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra hasta los 600.000. Al terminar, la policía ha cargado contra grupos de manifestantes en Madrid y tirado de nuevo gas pimienta mientras los furgones policiales recorrían la Gran Vía para dispersar.

El PP, aludido; el PSOE, perfil bajo

El PP, el gran aludido, también fue protagonista, especialmente por publicar una imagen generada con IA en la que mostraba a miembros de sindicatos comiéndose una mariscada. Su secretario general, Miguel Tellado, calificó el paro de “huelga electoral, que no general” y de “último servicio de los sindicatos a Pedro Sánchez”, y llegó a llamar “ministros 23 y 24” a los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. El portavoz del partido, Borja Sémper, la tachó de “despropósito contra el sentido común”.

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Y mientras tanto, el Gobierno optó por el perfil bajo. Vació su agenda institucional “por respeto” a la convocatoria. Las pocas voces que se escucharon desde el Ejecutivo fueron de apoyo: el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, consideró “justas” las causas del paro y negó que fuera una huelga contra el Gobierno; y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó su “apoyo sincero, rotundo y absoluto” y animó a los trabajadores a secundarla.

(Con información de agencias)