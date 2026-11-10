Consulta en PDF las 249 medidas del programa electoral del PP para las elecciones generales del 29-N y los cuatro pilares que Alberto Núñez Feijóo cumplirá “sí o sí”

Programa del PP para las elecciones generales

Guardar

El presidente del Partido Popular (PP) y candidato a las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, presentó este martes el programa electoral con el que su partido se presenta a los comicios generales. El acto, celebrado en Madrid, reunió a los principales dirigentes de la formación.

Junto a Feijóo, la vicesecretaria Alma Ezcurra, encargada de la redacción del texto, definió el conjunto de medidas como un “proyecto de reconstrucción nacional” cuyo objetivo es “reparar el daño causado en los últimos ocho años, impedir que se repita y abrir una nueva etapa democrática”.

PUBLICIDAD

En un programa de 249 medidas, el PP se compromete a movilizar, junto con el sector privado, más de 300.000 millones en los próximos 15 años a través de un Plan Nacional de Infraestructuras para impulsar autovías y redes viarias, alta velocidad y Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas.

“Tenemos que reconstruir la confianza en nuestras infraestructuras, que un trabajador pueda coger el tren sin miedo o que un camionero no esquive los socavones de las autovías del estado”, ha afirmado este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante la presentación del programa electoral de los populares de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

Según el programa presentado por Feijóo, una de sus prioridades será que la alta velocidad española, tras los graves accidentes registrados en los últimos meses, vuelva a ser un referente mundial. Para ello el PP aspira a renovar las vías y trenes más antiguos o intensificar el mantenimiento preventivo para reducir averías y retrasos, empezando por el Corredor de alta velocidad a Andalucía.

También se compromete a redactar una nueva Ley de Nacionalidad, asunto que ha centrado la contienda política estas últimas semanas, “con un trato preferente para los países de la Hispanidad”, puede leerse en la declaración de intenciones del partido.

PUBLICIDAD