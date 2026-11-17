La entrenadora Blanca Pombal recomienda cuatro ejercicios para fortalecer el core (@pombalfit / Montaje Infobae)

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Fortalecer el core es fundamental para mejorar la estabilidad del cuerpo, mantener una buena postura y trabajar la musculatura que sostiene la zona central. El abdomen, la espalda baja y la musculatura profunda forman parte de este conjunto de músculos, que interviene en numerosos movimientos del día a día. Por eso, dedicar unos minutos a ejercitar esta zona puede ser una buena forma de mejorar la condición física.

Más allá de los ejercicios abdominales tradicionales, existen movimientos que permiten trabajar la faja abdominal y el suelo pélvico mediante diferentes posiciones y combinaciones de movimientos. La clave está en controlar el cuerpo, mantener la estabilidad y realizar cada ejercicio de forma consciente, sin buscar la velocidad ni la cantidad de repeticiones por encima de la técnica.

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Para quienes quieren incorporar este tipo de entrenamiento a su rutina, hay un circuito compuesto por cuatro ejercicios que propone la nutricionista y entrenadora Blanca Pombal (@pombalfit en redes sociales), especialista en personas mayores de 40 años. Estos ejercicios se pueden realizar en casa y sin necesidad de utilizar material deportivo. La propuesta consiste en dedicar 30 segundos a cada movimiento y repetir el circuito completo tres veces.

Elevación de cadera con movimiento de rodilla

El primer ejercicio comienza tumbados boca arriba, con los brazos colocados hacia atrás y las piernas flexionadas. Desde esta posición, hay que elevar la cadera para activar la musculatura abdominal y los glúteos. Una vez arriba, se lleva una rodilla hacia delante, aproximándola al pecho, mientras los brazos permanecen extendidos hacia atrás. El movimiento combina la elevación de la pelvis con el trabajo coordinado de brazos y piernas.

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La entrenadora Blanca Pombal durante el ejercicio de elevación de cadera con movimiento de rodilla (@pombalfit / Montaje Infobae)

Es importante realizar el movimiento de manera controlada, procurando mantener la estabilidad de la pelvis y evitando que la zona lumbar se arquee en exceso. Este ejercicio permite trabajar la coordinación y la musculatura que participa en la estabilización del tronco.

Elevación de rodillas con extensión de piernas

El segundo movimiento parte de una posición de cuadrupedia, con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo. Desde ahí, se elevan ligeramente las rodillas, separándolas de la superficie, y se estira una pierna hacia atrás. Después, se vuelve a la posición inicial y se repite el mismo movimiento con la otra pierna. La idea es mantener el abdomen activo durante todo el ejercicio.

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La entrenadora Blanca Pombal durante el ejercicio de elevación de rodillas con extensión de piernas (@pombalfit / Montaje Infobae)

Aunque este ejercicio pueda parecer sencillo, este movimiento exige mantener el equilibrio y evitar que la cadera se balancee de un lado a otro. La estabilidad del tronco es fundamental para ejecutarlo correctamente y trabajar la zona central del cuerpo.

Giro del tronco desde posición de rodillas

El tercer ejercicio introduce un movimiento de rotación para trabajar el control del tronco. Para realizarlo, se parte de una posición en la que una rodilla queda apoyada en el suelo y la otra pierna se coloca en la posición indicada. Desde ahí, se realiza un giro del cuerpo, procurando que el movimiento sea controlado y sin perder la estabilidad.

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La entrenadora Blanca Pombal durante el ejercicio de giro de trono desde posición de rodillas @pombalfit / Montaje Infobae)

La rotación permite incorporar un patrón de movimiento diferente a los anteriores y trabajar la capacidad de estabilización mientras el tronco cambia de posición. Conviene evitar los giros bruscos y concentrarse en controlar el movimiento.

Plancha lateral con elevación de cadera

El último ejercicio es una variante de la plancha lateral, un movimiento que requiere mantener el cuerpo alineado mientras se sostiene el peso sobre un antebrazo y los pies. Desde esa posición, hay que elevar la cadera y mantenerla arriba durante unos segundos, evitando que el tronco se hunda hacia el suelo.

La entrenadora Blanca Pombal durante el ejercicio de plancha lateral @pombalfit / Montaje Infobae)

Para quienes todavía no tienen suficiente fuerza o estabilidad, existe una alternativa más sencilla apoyando las rodillas. Como señala la entrenadora, “si no lo podemos hacer así, apoyamos las rodillas”.

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