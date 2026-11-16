Alberto Chicote, chef: “No recuerdo una Nochebuena en casa en la que no hayamos hecho lombarda; a mi madre y a mí nos sale siempre igual de buena”

La receta de lombarda navideña de Alberto Chicote (Pexels / Youtube)

Guardar

La col lombarda es una verdura llena de virtudes gastronómicas y nutritivas, de raíces humildes y precio muy económico. ¿Quién iba a decir que se convertiría en uno de los grandes imprescindibles en las mesas navideñas de los españoles? En estas fechas, en las que todos buscamos sorprender a nuestros invitados con platos sencillos pero ricos, guarniciones tan simples y tradicionales como esta vienen de maravilla.

A ella acuden incluso grandes chefs como Alberto Chicote, quien ha confesado en más de una ocasión repetir menú de Navidad año tras año para disfrutar de recetas sencillas que sabe a ciencia cierta que dan buen resultado. En este caso, su lombarda cocida con pasas y piñones es una receta heredada de su madre, Angelines, con quien comparte pantalla en un vídeo de YouTube en el que explican el paso a paso. “No recuerdo ninguna Nochebuena en casa que no haya habido lombarda y nos sale siempre igual de buena”, reconoce el cocinero y presentador.

PUBLICIDAD

El proceso es tremendamente sencillo, aunque requiere de fijarnos en ciertos detalles que cambian por completo el resultado. El primer paso es cocer la lombarda, hasta conseguir que quede en su punto perfecto, tierna pero con mordida: “Lo que hay que buscar es que tenga textura para masticar, pero que esté hecha”, señala Chicote.

Para dar cuerpo y sabor a nuestra guarnición, el chef prepara un majado que añadirá a la lombarda una vez esté salteada. “Vamos a dorar un poco los ajos y ponerlos directamente en el mortero. Después freiremos tres láminas de pan fresco hasta que estén bien doraditas. Las pondremos en el mortero y majaremos bien majadito con el azafrán”.

PUBLICIDAD

A esto añadiríamos el resto de ingredientes: piñones tostados, pasas hidratadas y un toque de vinagre. “Queda espectacular, es una receta muy barata, riquísima y sana”, concluyen madre e hijo sobre su clásico más navideño.

Receta de lombarda de Navidad de la madre de Alberto Chicote

La lombarda se cuece, se rehoga y se termina con un majado de pan fresco, ajo y azafrán. Las pasas, los piñones y el vinagre equilibran el conjunto con notas dulces, tostadas y ácidas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora. Preparación: 25 minutos. Cocción: 35 minutos. Hidratación de las pasas: 20 minutos, dentro del tiempo de preparación.



Ingredientes

1 lombarda mediana, de aproximadamente 1,2 kg

Agua y sal para la cocción

80 ml de aceite de oliva virgen extra, aproximadamente

3 o 4 dientes de ajo laminados gruesos

60 g de pasas

50 ml de agua

50 ml de brandy

4 rebanadas de pan fresco

40 g de piñones

6 u 8 hebras de azafrán

1 cucharada de vinagre de vino

Sal, al gusto

Cómo hacer lombarda de Navidad, paso a paso

Pon las pasas en un cuenco con el agua y el brandy. Déjalas hidratar durante 20 minutos. Retira las hojas exteriores de la lombarda. Córtala por la mitad y elimina el tronco con 2 cortes. Trocea la lombarda en cuadrados de unos 2 centímetros. Cuece la verdura en una olla con abundante agua hirviendo y sal. Déjala hasta que esté tierna, pero conserve algo de mordida. Escurre la lombarda y reserva parte del caldo de cocción. Calienta un poco de aceite en una cazuela limpia. Añade la lombarda y rehógala a fuego medio. Remueve durante varios minutos, hasta que el color pase de azulado a morado intenso. Pon una sartén al fuego con aceite abundante. Añade los ajos desde frío para que se doren poco a poco sin quemarse. Incorpora las rebanadas de pan y fríelas por ambos lados hasta que estén doradas. Pasa el pan y los ajos a un mortero. Añade el azafrán y machaca hasta obtener una pasta aromática. Controla la temperatura del aceite antes de añadir los piñones: se queman con mucha facilidad. Tuesta los piñones en la misma sartén. Cuando empiecen a dorarse, añade las pasas bien escurridas. Incorpora el majado de pan, ajo y azafrán a la cazuela de la lombarda. Añade los piñones, las pasas y parte del aceite aromatizado. Mezcla con suavidad. Vierte un poco del caldo reservado para que el guiso quede más trabado y meloso. Agrega el vinagre al final del rehogado. Su acidez aviva el color y equilibra el dulzor de las pasas. Tapa la cazuela y cocina durante 5 minutos a fuego suave. No prolongues demasiado la cocción: la lombarda debe quedar tierna, pero con textura para masticar. Prueba y rectifica de sal y vinagre antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato vegetal o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: 310 kcal.

Proteínas: 7 g.

Hidratos de carbono: 35 g.

Grasas: 18 g.

Fibra: 8 g.

Azúcares: 15 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la lombarda en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.

Para recalentarla, utiliza una cazuela a fuego suave. Añade 1 o 2 cucharadas de agua o caldo si se ha quedado demasiado seca.

También se puede congelar durante 2 meses, aunque los piñones perderán parte de su textura crujiente. Para conservar mejor el resultado, añade unos piñones recién tostados al servir.

PUBLICIDAD