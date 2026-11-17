Presidente de Argelia, Tebboune. (Zuma Press / Eu)

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El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, afirmó el domingo que la llegada de drogas al país constituye “una verdadera guerra contra nuestro pueblo y nuestra juventud” y advirtió de una posible respuesta militar. “Podríamos vernos obligados a atacar la fuente de fabricación de estas drogas”, declaró Tebboune en la apertura del año judicial 2026-2027, celebrada en la sede del Tribunal Supremo de Argel. El jefe de Estado presidió el acto como titular del Consejo Superior de la Magistratura, con la presencia de miembros del Gobierno y altos funcionarios. El mandatario no mencionó a Marruecos en ese discurso. Sin embargo, sus declaraciones se producen después de comunicados de instituciones y cuerpos de seguridad argelinos que atribuyen a su país vecino la producción.

La cuestión del narcotráfico ha ganado espacio en el discurso de las autoridades argelinas. En los últimos meses ha impulsado el retorno de la condena a muerte a traficantes o la construcción de una gran cárcel en el desierto del Sáhara. El 3 de octubre, Tebboune ya había sostenido que las drogas se habían convertido en un “arma de guerra” y las incluyó en lo que definió como una “guerra híbrida” contra el país a través de la juventud. El líder argelino evita poner nombre al país al que señala, pero habla de las naciones fronterizas.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

Tebboune relaciona drogas con la amenaza terrorista

Durante su intervención, el presidente vinculó el problema de las drogas con la situación de seguridad de Argelia y de los países vecinos. “El terrorismo está siendo instrumentalizado contra Argelia y sus vecinos, y protegeremos nuestro país y a nuestros vecinos gracias a la fuerza de nuestro Ejército Nacional Popular”, señaló. Tebboune también hizo referencia a la experiencia de Argelia frente a los grupos armados. “Vencimos al terrorismo en los momentos más oscuros gracias a nuestros hombres”, afirmó ante los responsables judiciales y políticos presentes en el acto.

El discurso no precisó qué medidas podría adoptar el Gobierno en aplicación del derecho de legítima defensa ni aclaró si la referencia a la fuente de fabricación de las drogas contempla actuaciones fuera del territorio argelino. Las palabras del presidente llegan en un escenario de relaciones rotas entre Argelia y Marruecos. Ambos países mantienen cerrada su frontera terrestre y suspendieron sus vínculos diplomáticos en 2021. Al consultar los partes de seguridad y defensa que realiza el Ejecutivo argelino, se encuentran continúas operaciones en las que se señalan intervenciones contra redes marroquíes.

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Hay ocho personas detenidas en Algeciras, Ceuta e Ibiza (Policía Nacional)

Señalamientos oficiales a Marruecos

La Dirección General de Seguridad Nacional anunció el 7 de noviembre la incautación de 205 kilos de kif procesado procedente de Marruecos en una serie de operaciones desarrolladas en el oeste del país. Según la Policía, los dispositivos se llevaron a cabo en las provincias de Tlemcen, Naâma, Orán y Béchar. Las actuaciones concluyeron con 28 detenidos y el desmantelamiento de 10 redes criminales especializadas en el tráfico ilícito de drogas. Los agentes intervinieron 13 vehículos y dos motocicletas que, de acuerdo con el comunicado oficial, se utilizaban en las actividades de esas organizaciones. Los arrestados quedaron a disposición de las fiscalías.

La operación formó parte de las actuaciones de seguridad en las provincias occidentales, donde las autoridades argelinas concentran parte de su estrategia contra las redes de tráfico transfronterizo. La advertencia de Tebboune da dimensión política a esos decomisos y refuerza la línea oficial que presenta la entrada de drogas como un asunto de seguridad nacional. El ejecutivo marroquí no ha respondido oficialmente, pero sí la prensa cercana. Le360 explica que es una amenaza contra el “origen” de las drogas, aunque ese origen estaría, según el medio, dentro de Argelia. “Le deseamos suerte en su búsqueda”, asegura en su artículo.

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