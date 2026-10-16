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Los 5 mejores ejercicios para tonificar el abdomen: son sencillos y pueden hacerse en casa

Aunque estos ejercicios ayudan a fortalecer los abdominales, también importan factores como la alimentación o el descanso

Una mujer haciendo abdominales (Magnific)
Una mujer haciendo abdominales (Magnific)
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Conseguir un abdomen más fuerte y definido es uno de los objetivos más habituales entre quienes practican ejercicio físico. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no es necesario pasar horas en el gimnasio ni realizar cientos de abdominales para trabajar esta zona del cuerpo. Existen ejercicios sencillos que pueden practicarse en casa, sin máquinas ni material deportivo, y que permiten fortalecer la musculatura abdominal utilizando únicamente el peso corporal.

Durante años se extendió la idea de que hacer muchas repeticiones de abdominales era la mejor forma de eliminar la grasa acumulada en la cintura. Sin embargo, el entrenamiento localizado no permite quemar grasa exclusivamente de una zona concreta. Aunque estos ejercicios ayudan a desarrollar y fortalecer los músculos abdominales, conseguir una mayor definición también depende de factores como la alimentación, la actividad física general, el descanso y la composición corporal.

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La buena noticia es que basta con una esterilla y algo de constancia para empezar a notar progresos en la fuerza y el control del tronco. Así, la clave está en ejecutar correctamente cada movimiento, adaptar la intensidad a la condición física de cada persona y aumentar la dificultad de forma gradual. Estos son cinco ejercicios que pueden incorporarse fácilmente a una rutina de entrenamiento en casa.

Crunch o encogimiento abdominal

Una mujer con ropa deportiva realiza un ejercicio abdominal boca arriba sobre una esterilla en el suelo.
Una mujer realiza un entrenamiento de crunch en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crunch es uno de los ejercicios más conocidos para trabajar el abdomen y una buena opción para quienes quieren empezar a entrenar esta zona. Su principal objetivo es fortalecer el recto abdominal, el músculo situado en la parte delantera del tronco.

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Para realizarlo, hay que tumbarse boca arriba, flexionar las rodillas y apoyar los pies en el suelo. Con las manos sobre el pecho o junto a las sienes, se contrae el abdomen y se eleva ligeramente la parte superior de la espalda, sin despegar la zona lumbar. Después, se regresa despacio a la posición inicial.

Lo recomendable es comenzar con tres series de entre 10 y 15 repeticiones. No hace falta levantar todo el tronco: un movimiento corto y controlado resulta suficiente para trabajar la musculatura.

Toques de talón alternos

Mujer recostada en el suelo sobre una esterilla de ejercicio en un salón con sofá, estanterías y plantas.
Una mujer realiza el ejercicio de toques de talón alternos sobre una esterilla en el salón de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los toques de talón, también conocidos como heel taps, permiten trabajar los músculos oblicuos, situados a ambos lados del abdomen. Son sencillos, no requieren equipamiento y pueden aumentar su intensidad a medida que mejora la resistencia muscular.

Para practicarlos, hay que tumbarse boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados cerca de los glúteos. Con los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo, se eleva ligeramente la parte superior de la espalda y se inclina el tronco hacia un lado para tocar el talón con la mano correspondiente. A continuación, se repite el movimiento hacia el lado contrario.

Se puede empezar con dos o tres series de entre 12 y 15 repeticiones por lado. Mantener la contracción abdominal durante el ejercicio ayuda a aprovechar mejor cada movimiento.

Plancha abdominal

Un hombre con barba hace una plancha sobre una esterilla azul en el suelo de un salón, cerca de una ventana y un perro en el sofá.
Un hombre realiza un ejercicio de plancha abdominal sobre una esterilla en el salón de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plancha es uno de los ejercicios más completos para mejorar la estabilidad del tronco. A diferencia de los abdominales tradicionales, no requiere repetir flexiones, sino mantener una postura mientras los músculos trabajan para estabilizar el cuerpo.

Se realiza apoyando los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo, con los codos situados debajo de los hombros. El cuerpo debe formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones, sin hundir la cadera ni elevar demasiado los glúteos.

Para empezar, pueden hacerse tres series de 20 a 30 segundos. Es preferible mantener una postura correcta durante menos tiempo que prolongar el ejercicio perdiendo la técnica.

Mountain climbers o escaladores

Un hombre en postura de plancha flexiona una pierna hacia su pecho sobre una colchoneta gris en el salón de una casa.
Un hombre ejecuta el ejercicio de escaladores sobre una colchoneta en la sala de su hogar como parte de su rutina de acondicionamiento físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escaladores combinan el trabajo abdominal con un componente cardiovascular, por lo que también ayudan a mejorar la coordinación y la resistencia física.

Para ejecutarlos, hay que colocarse en posición de flexión, con los brazos extendidos y las manos apoyadas debajo de los hombros. Desde ahí, se lleva una rodilla hacia el pecho y se devuelve a su posición inicial mientras se acerca la otra. El movimiento se repite alternando las piernas, primero a un ritmo moderado y después más rápido si se domina la técnica.

Una buena forma de comenzar es realizar tres series de 20 a 30 segundos, manteniendo la espalda estable y evitando que la cadera se balancee en exceso.

Elevaciones de piernas

Un hombre tumbado boca arriba sobre una colchoneta eleva las piernas en posición vertical dentro de un salón.
Un hombre realiza el ejercicio de elevaciones de piernas en su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elevaciones de piernas son una alternativa exigente para trabajar la musculatura abdominal, especialmente cuando se combinan con un buen control de la pelvis y del tronco.

Para hacerlas, hay que tumbarse boca arriba, con las piernas extendidas y las manos junto al cuerpo. Se elevan ambas piernas de forma controlada y se bajan lentamente, sin arquear la zona lumbar. Si el ejercicio resulta demasiado difícil, se pueden flexionar ligeramente las rodillas o reducir el recorrido.

Dos o tres series de entre 8 y 12 repeticiones son suficientes para empezar. La prioridad debe ser mantener el control durante todo el movimiento.

Incorporar estos cinco ejercicios a una rutina dos o tres días por semana puede ayudar a fortalecer el abdomen progresivamente. La constancia, una técnica adecuada y la combinación con otros hábitos saludables son fundamentales para obtener resultados duraderos.

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