Santiago Segura y Florentino Fernández han ganado' MasterChef Celebrity Legends'. (RTVE)

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La gran final de MasterChef Celebrity Legends ha terminado con una sorpresa que ha cambiado por completo el desenlace de la competición. Después de semanas de pruebas, nervios y mucho esfuerzo entre fogones, el concurso de cocina de La 1 ya tiene ganador. O, mejor dicho, ganadores. El jurado ha tomado una decisión inesperada que ha provocado un auténtico revuelo entre los seguidores del formato: Santiago Segura y Florentino Fernández se han convertido en vencedores de esta edición especial.

La última gala ha reunido a cuatro concursantes que han conseguido llegar hasta el tramo decisivo de la competición: María Escoté, Edu Soto, Florentino Fernández y Santiago Segura. Todos ellos han tenido que enfrentarse a diferentes desafíos para demostrar sus habilidades culinarias, pero finalmente han sido el director de cine y el humorista quienes han conseguido hacerse un hueco en el duelo definitivo.

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Lo que nadie esperaba era que Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja optasen por no decantarse por uno de los dos. La decisión de proclamar a ambos ganadores ha provocado primero desconcierto entre los protagonistas y sus familiares, para dar paso después a la emoción y las celebraciones. Una resolución que también ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos espectadores han aplaudido que los dos amigos hayan terminado compartiendo el triunfo.

El jurado de 'MasterChef Celebrity Legends'. (RTVE)

Santiago Segura y Florentino Fernández, ganadores de ‘MasterChef Celebrity Legends’

La noche había comenzado con una prueba muy conocida por los seguidores del programa: ‘Seguir al chef’. Los cuatro finalistas tuvieron que reproducir una elaboración del cocinero argentino Mauro Colagreco, que iba dando instrucciones mientras ellos trataban de seguir sus pasos sin perder detalle. Un reto de precisión y concentración en el que Santiago Segura y María Escoté consiguieron destacar por encima de sus compañeros.

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El director de cine fue quien logró primero la chaquetilla que daba acceso al duelo final. La segunda plaza se decidió en una prueba de exteriores celebrada en El Puerto de Santa María, donde los tres concursantes restantes tuvieron que cocinar siguiendo las indicaciones del chef Ángel León. Aunque María Escoté defendió bien sus elaboraciones, fue Florentino Fernández quien terminó convenciendo al jurado y consiguiendo el segundo puesto en la gran final. El humorista recibió la noticia entre lágrimas de emoción.

Con los dos finalistas ya elegidos, llegó el momento más importante de la noche. Santiago y Florentino tuvieron que preparar un menú completo, con entrante, plato principal y postre, para demostrar todo lo que habían aprendido durante su paso por las cocinas de MasterChef Celebrity Legends.

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El nivel en las cocinas de 'MasterChef Celebrity Legends' ha sido algo. (RTVE)

Los dos amigos afrontaron el desafío con propuestas muy diferentes. Segura apostó por elaboraciones más arriesgadas y creativas, mientras que Flo se decantó por una cocina tradicional, muy vinculada a sus recuerdos familiares y a sus raíces. La explicación de sus platos terminó emocionando a los presentes, incluido Pepe Rodríguez, que pudo conocer mejor la historia personal que había detrás de algunas de sus elecciones.

Tras probar las elaboraciones y deliberar, el jurado comunicó su veredicto. En lugar de elegir a un único vencedor, los tres jueces decidieron repartir el triunfo entre los dos concursantes. “Lo tenéis tan merecido los dos que hemos decidido que sea un premio ex aequo”, explicó Pepe Rodríguez, provocando una reacción de sorpresa entre los protagonistas.

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Las bromas de los ganadores y un premio de 75.000 euros con destino solidario

La primera reacción de Santiago Segura y Florentino Fernández fue de incredulidad, aunque no tardaron en dejarse llevar por la alegría. Como buenos amigos, ambos aprovecharon el momento para bromear sobre quién se quedaría con el trofeo. El director de cine incluso quiso hacerle una divertida promesa a su compañero: “Te juro que puedes venir a verme cuando quieras, y el Goya también te lo dejo”.

Santiago Segura y Florentino Fernández han ganado' MasterChef Celebrity Legends'. (RTVE)

La emoción dio paso después a unas palabras más personales. Santiago Segura reconoció que estaba especialmente contento por haber compartido la victoria con Florentino, con quien había vivido buena parte de la aventura culinaria. “Estoy feliz porque habéis hecho que haya ganado yo y que no haya perdido mi amigo”, comentó entre risas. Después, resumió lo que significaba para él aquel desenlace con una frase que se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche: “Ganar los dos ha sido ganar al cuadrado”.

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Pero la celebración no se quedó únicamente en el triunfo televisivo. Los dos concursantes también han querido dar un destino solidario al premio económico conseguido en el concurso. En total, los ganadores se han repartido 75.000 euros, por lo que cada uno ha recibido 37.500 euros para donar a la organización benéfica que eligiese.

Santiago Segura ha decidido entregar su parte a la Fundación Aladina, dedicada a mejorar la vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias. Florentino Fernández, por su parte, ha elegido la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja para hacer realidad los deseos de menores que atraviesan enfermedades graves. Un gesto con el que ambos han puesto el broche de oro a su participación en el programa.

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No es la primera vez que ‘MasterChef’ proclama dos ganadores

La decisión del jurado ha recordado inevitablemente a otro desenlace que también sorprendió a los seguidores del formato. En 2021, durante la sexta edición de MasterChef Celebrity, Juanma Castaño y Miki Nadal se convirtieron en ganadores después de que el jurado optase por compartir el título entre los dos finalistas.

En aquella ocasión, el periodista deportivo y el humorista también habían demostrado un gran nivel durante la competición y mantenían una relación de compañerismo que había marcado su paso por el programa. La decisión fue histórica y dejó una imagen que ahora se ha repetido con Santiago Segura y Florentino Fernández.

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Con este nuevo triunfo compartido, MasterChef Celebrity Legends ha cerrado su edición con un desenlace poco habitual, pero que ha permitido que dos de sus concursantes más destacados celebren juntos el reconocimiento del jurado. Una final en la que la rivalidad ha quedado en un segundo plano y en la que la amistad, el sentido del humor y la solidaridad han terminado teniendo tanto protagonismo como la propia cocina.