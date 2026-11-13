Los últimos sondeos anticipan mayoría absoluta de PP y Vox, con entre 189 y 202 escaños a dos semanas de las elecciones generales

Elecciones generales en España 29-N (VisualesIA Scribnews)

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La campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre arranca con los primeros trackings diarios que miden, día a día, la evolución del voto hasta el límite legal para publicar sondeos, el lunes 23 de noviembre. Dos institutos, Sigma Dos para El Mundo y 40dB. para El País y la Cadena SER, coinciden en una fotografía parecida: el bloque de derechas, PP y Vox, se sitúa claramente por encima de la mayoría absoluta de 176 escaños.

Sigma Dos y 40dB mantienen la mayoría absoluta de PP y Vox

Según la primera entrega de Sigma Dos, con trabajo de campo del 3 al 11 de noviembre sobre 3.870 entrevistas, el PP obtiene un 30,8 % de voto y entre 126 y 132 escaños. El PSOE queda más de cinco puntos por detrás, con un 25,3 % y entre 103 y 108 diputados. Vox escala hasta el 19,6 % y lograría entre 63 y 70 escaños. La suma de PP y Vox llega al 50,4 % y a una horquilla de 189 a 202 escaños.

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El estudio detecta una fuga de voto importante en el electorado socialista: solo el 62,6 % de quienes votaron al PSOE en 2023 repetirían, mientras un 7,9 % se pasaría al PP y un 3,5% a Vox, casi 900.000 votos que cambian de bloque. A la izquierda del PSOE, el Frente Amplio se queda en el 7,3 % y entre 13 y 15 escaños, sumando su marca general, la canaria y la valenciana, mientras Podemos cae al 1,4 % y se queda fuera del Congreso.

Entre las fuerzas territoriales, destaca el empuje de ERC frente a Junts en Cataluña, el de EH Bildu frente al PNV en el País Vasco, y la irrupción de Adelante Andalucía, que debutaría con dos o tres escaños. El sondeo calcula una participación del 76,7 % y solo un 11,1% de indecisos, y apunta que el aumento de la participación beneficiaría sobre todo a Vox y al PP.

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Los dos primeros trackings de la campaña electoral sitúan a Vox como principal motor del crecimiento de la derecha, en gran parte a costa del electorado del PP (Eduardo Parra - Europa Press)

El tracking de 40dB. ofrece una lectura similar. Sitúa a PP y Vox en 190 escaños, o 192 si se suma la coalición navarra UPN-PP, 14 por encima de la mayoría absoluta. El instituto detecta que el crecimiento de la derecha lo protagoniza sobre todo Vox, que podría arrebatar al PP hasta el 20 % de su electorado, más de un millón y medio de votos, y acercarse al 19% de apoyo, casi duplicando sus escaños actuales. El PP, en cambio, aunque suma algunos votos procedentes del PSOE, retrocede algo más de un punto respecto a 2023 y perdería 11 escaños. Las valoraciones personales de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo quedan prácticamente empatadas, con una ligera ventaja para el líder de Vox.

El trabajo de campo de 40dB. se realizó los días previos al inicio oficial de campaña, en plena resaca de la huelga general y de la entrevista de Abascal en TVE con David Broncano, además de la polémica por su ausencia en la grabación prevista con el youtuber Jordi Wild. El PSOE retrocede ligeramente respecto a la semana anterior, aunque mantiene un balance mensual positivo pese al accidente ferroviario de Urda. Más de la mitad de los encuestados definía estas elecciones como “mucho más importantes que otras”.

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Ambos sondeos, que se mantienen en la misma línea que los previos de otras encuestadoras, contrastan, sin embargo, con el CIS, que este jueves daba hasta 143 escaños al PSOE y situaba a PP y Vox entre 155 y 171 escaños, por debajo de los 176 necesarios.