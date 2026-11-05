España concentra 4 de cada 10 hectáreas quemadas por los incendios en la Unión Europea en lo que va de año: suma 3.000 edificios y 6.200 personas afectadas

Casavieja, en Ávila, este año después de un incendio. (Susana Vera/Reuters)

Guardar

España concentra el 42,9% de la superficie quemada en la Unión Europea en lo que va de 2026, como reflejan los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus. Según esta plataforma, hasta este 4 de noviembre hay 301.681 hectáreas afectadas por incendios en el país, de 701.854 hectáreas quemadas en toda la UE. Además, España ha contabilizado 471 incendios durante ese período, por debajo de los 700 registrados en Italia, aunque superando los 385 de Francia.

La superficie afectada en España ya había alcanzado las 50.750 hectáreas afectadas antes del verano, y luego llegaron julio y agosto, con algunos de los fuegos más importantes de los últimos años, como el de Los Gallardos, en Almería, que provocó 13 víctimas mortales, y como los incendios en Madrid, Ávila y Toledo de finales de julio, que calcinaron más de 77.000 hectáreas en pocos días. De nueve focos que han superado las 10.000 hectáreas dañadas en la Unión Europea, siete se han localizado en la Península Ibérica, entre España y Portugal.

PUBLICIDAD

El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus ha elaborado 55 mapas en siete áreas de interés vinculadas con los incendios del centro de España. La evaluación ha identificado 2.914 edificios y una población estimada de 6.200 personas afectadas.

El déficit de lluvias y la baja humedad del suelo han afectado a amplias regiones europeas. Francia, Bélgica y Alemania también han afrontado fuegos cerca de zonas pobladas, como los dos incendios declarados a finales de julio alrededor de la bahía de Arcachón, en el suroeste de Francia, que provocaron la evacuación preventiva de más de 220.000 personas. Otro incendio iniciado el 12 de julio en el bosque de Fontainebleau amenazó viviendas, conexiones de transporte e infraestructuras a solo 60 kilómetros de París.

PUBLICIDAD

Ursula von der Leyen afirma que el futuro del bloque de 27 países depende de cómo gestione el cambio climático.

Las activaciones de emergencia han superado el registro de 2025

Hasta el 30 de septiembre, el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus ha recibido 47 solicitudes de cartografía rápida por incendios forestales. Durante todo 2025 se habían presentado 34.

Las solicitudes proceden habitualmente de las autoridades nacionales de protección civil o del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea. Tras cada pedido, el servicio entrega mapas de emergencia una vez que recibe imágenes satelitales adecuadas, y que ayudan a los países a controlar el avance de los fuegos. Según Copernicus, el número de activaciones no mide por sí solo la intensidad de la temporada, pero sí es otro factor que refleja la magnitud del problema.

PUBLICIDAD

En la temporada estival, la Unión Europea movilizó de forma preventiva a 777 bomberos de 14 países en Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. El dispositivo incluyó 22 aeronaves de lucha contra incendios y cinco helicópteros disponibles mediante rescEU. Los especialistas del centro europeo de coordinación de emergencias también proporcionaron apoyo analítico y científico permanente. Los dos últimos años han sido especialmente negativos para el medioambiente español, con unas 630.000 hectáreas devoradas por las llamas, lo que equivale a la extensión de toda la provincia de Tarragona.

Con información de Europa Press