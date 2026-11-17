Interior del restaurante Caja de Cerillas, en Madrid (TheFork)

Guardar

En una codiciada esquina del barrio madrileño de Chamberí, donde durante años se ubicó un bar de toda la vida, se encuentra hoy Caja de Cerillas, un diminuto bistró de 70 metros cuadrados y ocho mesas que se ha convertido en la mejor apertura gastronómica del año 2025 en los premios TheFork Awards.

Liderado por el chef Enrique Valentí, ya conocido por su éxito en varios restaurantes barceloneses y en el bar madrileño Hermanos Vinagre, este pequeño restaurante ha conquistado a chefs y comensales desde el día que abrió sus puertas. Aquí, Valentí reivindica la cocina cotidiana a través de una carta breve, adaptada al producto de mercado y con influencias catalanas y castizas.

PUBLICIDAD

Su nombre hace referencia a su reducido espacio, de apenas 70 m², que cuenta con ocho mesas para 25 comensales y recrea el ambiente de un salón doméstico de decoración sencilla pero elegante. En cuanto a la carta, se organiza en torno a una veintena de propuestas, divididas en tapas, primeros, principales, brasa y postres.

Quizá su plato más reconocible sean sus huevos estrellados con gambas al ajillo, construidos sobre una base de patatas fritas estilo chips de bolsa, o su postre estrella, que califican como “el flan que no te comiste en tu infancia”. Su ticket medio viaja entre los 60 y los 90 euros por comensal y su horario se reduce a los días entre semana, cerrando el servicio los sábados y los domingos.

PUBLICIDAD

Nominados por los chefs y elegidos por el público

La quinta edición de los TheFork Awards ha coronado esta casa de comidas como la mejor apertura de 2025 en España durante una ceremonia celebrada ayer en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. El reconocimiento en cuestión se denomina People’s Choice Award, ya que premia al establecimiento más votado por los propios usuarios de la aplicación de entre los nominados elegidos por un elenco de chefs.

Imagen del restaurante 'Caja de cerillas'. (TheFork)

Este año, la selección de los 41 nominados la llevó a cabo un jurado integrado por 56 chefs reconocidos con una, dos y tres estrellas Michelin, entre ellos Ángel León, los hermanos Torres, Martín Berasategui, Elena Arzak o Nacho Manzano, entre otros. En el caso del ganador, Caja de Cerillas, había sido nominado por los chefs Diego Murciego (Desde 1911), Diego Guerrero (DSTAGE), Paco Roncero y Ángel León (Aponiente).

PUBLICIDAD

Tras esta selección de nominados, más de 20.000 usuarios de TheFork repartidos por toda la geografía española votaron a su apertura favorita, dando lugar a este palmarés. Junto al ganador, el palmarés de las aperturas más votadas por el público de esta quinta edición lo completan nueve finalistas que, por orden alfabético, son los siguientes:

Amas : ubicado en Calpe (Alicante) y nominado por Carito Lourenço y Germán Carrizo (FIERRO) y José Manuel Miguel (Beat).

Arrope : localizado en Rueda (Valladolid) y nominado por Alvar Hinojal (Alquimia – Laboratorio) y Ricardo Temiño (Ricardo Temiño).

Casa Fiero : situado en Barcelona y nominado por Xune Andrade (Monte).

Clómada : ubicado en Málaga y nominado por Periko Ortega (ReComiendo).

Direkte : en Barcelona y nominado por Paolo Casagrande (Lasarte) y los hermanos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres).

Macambo : también en Barcelona y nominado por Víctor Gutiérrez (Tayta).

Manifesto 13 : en Madrid y nominado por Mario Sandoval (Coque) y Toño Pérez (Atrio).

Melós : en Barcelona y nominado por Nacho Manzano (Casa Marcial).

Tetsu: en Madrid y nominado por Álvaro Salazar (Voro) e Iván Cerdeño (Iván Cerdeño).

A nivel geográfico, Cataluña es la comunidad con más restaurantes representados en el palmarés, con cuatro finalistas, todos ubicados en la ciudad de Barcelona, seguida de la Comunidad de Madrid, que suma dos en la capital, además del ganador. De igual forma, completan el listado la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía, con un establecimiento cada una.

PUBLICIDAD