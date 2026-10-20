Viviendas y locales inundados, rescates en helicóptero y cinco muertos: la DANA Adam arrasa la Comunidad Valenciana y las islas Baleares

Un hombre atraviesa con un perro una zona inundada, a 19 de octubre de 2026, en Guardamar de la Safor, Valencia, Comunidad Valenciana (Rober Solsona / Europa Press)

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Casi dos años después de la DANA de 2024, en la que murieron 240 personas y hubo 2.641 heridos, el paso del temporal Adam por el litoral mediterráneo ha dejado un balance de cinco personas fallecidas, inundaciones en viviendas y comercios, y un despliegue sin precedentes de los servicios de emergencia en la Comunidad Valenciana y el archipiélago balear. Desde que llegaron las tormentas al este peninsular el pasado 17 de octubre, las precipitaciones han acumulado más de 600 y 700 litros por metro cuadrado en las zonas más golpeadas del sur de Valencia y el norte de Alicante.

Las trombas de agua han sido responsables de desbordamientos de ríos y barrancos que han anegado municipios enteros y han dejado a cientos de vecinos aislados en tejados y plantas altas. Durante la jornada del lunes se confinaron hasta 137 municipios que fueron alcanzando la normalidad al inicio de la tarde. A excepción de ocho de ellos (Bellreguard, Daimús, Oliva, Xàbia, Pego, Miramar, Piles y Els Poblets), que estuvieron confinados hasta las 20:20 horas.

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Una mujer camina por una calle cubierta de barro tras las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el este de España, en Els Poblets, el 19 de octubre de 2026. (REUTERS/Eva Manez)

Las consecuencias del temporal se han cobrado la vida de tres personas en la Comunidad Valenciana, una en Cataluña y otra en Andalucía. En la localidad valenciana de Oliva, golpeada con dureza por la riada, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de 79 años con problemas de movilidad que se encontraba en el bajo de su vivienda junto a su sobrina, donde se acumulaban 15 centímetros de agua. Poco después, la Delegación del Gobierno confirmó el fallecimiento de un hombre de 64 años a causa de un paro cardiorrespiratorio en un cámping del mismo municipio.

Ese mismo día, un hombre de 41 años murió y otras tres personas sufrieron heridas leves después de que una roca se desprendiera de una montaña y cayera sobre un automóvil en Benaoján (Málaga). Estas tres muertes en Oliva se sumaron a las víctimas mortales por el temporal del domingo: una mujer localizada en Canet d’En Berenguer tras adentrarse en el mar en Sagunto y otra arrastrada por la corriente en Cabrera de Mar (Barcelona).

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Los efectivos de rescate trabajan en evacuar a las personas que continúan atrapadas por los efectos de la dana Adam, que ha afectado principalmente a las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia). La localidad valenciana de Oliva es una de las que está soportando con más rigor la fuerza del temporal y, de hecho, allí se han registrado dos víctimas mortales. (Europa Press)

Oliva, el epicentro del temporal: “Es incomprensible que en una sola noche pueda pasar esto”

Los habitantes de la zona de la playa de Oliva han calificado de “pesadilla” lo vivido durante la tormenta. “Es incomprensible que en una sola noche pueda pasar esto: a las dos de la mañana me acosté y no había agua, y a las siete tenía hasta las rodillas”, relató una afectada a Europa Press. Desde que la DANA comenzó a hacer sus estragos en el litoral mediterráneo, se han notificado 719 incidencias, solo en Oliva, convirtiéndose en el municipio con más llamadas a emergencias.

La vecina que narraba lo vivido durante las últimas horas aseguró que se despertó con la vivienda y el jardín inundados y que “la calle misma es para ir con barca”. Ante el nivel alcanzado por el agua, tuvo que subir a los perros sobre su cama —lo único que no se mojó— hasta que llegaran los servicios de emergencia.

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Virginia Zapater, una residente de Oliva, lleva doce horas presenciando los estragos de la DANA Adam. Tras más de 10 horas, la Guardia Civil la ha rescatado junto a su familia y mascotas.

Algo similar le ha pasado a Virginia Zapater. Tal y como relataba ella misma en sus redes sociales, pasó nueve horas luchando contra las adversidades del temporal hasta que vino un equipo de rescate en helicóptero a su casa. “Estoy en un puto tejado con mi madre de 74 años y un perro, mi padre en casa con 4 perros más sin poder salir”, expresaba.

En ese momento, los agentes de la Guardia Civil les comentaron que debían dejar a los perros porque no cabían en la aeronave. “Obviamente, nos hemos negado y seguimos esperando una barca”, señaló. Así que esperaron 20 minutos más hasta que una lancha del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la GC los desalojó a todos.

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Agentes de la UME rescatan a una persona aislada en su casa de Oliva durante el temporal de la DANA Adam (Ministerio de Defensa)

Otra residente que estaba veraneando en el municipio ha explicado para Europa Press cómo el agua penetró en su planta baja: “Ha empezado a llover y creíamos que esto no iba a pasar porque ya llevamos muchos años aquí y ha llovido mucho, pero no como ahora”. La inundación ha destrozado su vehículo, su motocicleta y los electrodomésticos. Tras avisar a Emergencias, fue rescatada en helicóptero junto a su familia: “Se merecen lo mejor”, elogiaba.

Rescates aéreos y en barca, la imagen del día

En paralelo a lo sucedido en Oliva, los habitantes de las comarcas de La Safor y La Marina Alta han sido testigos del mismo desastre temporal. En pocas horas también se han alcanzado más de 400 l/m² en Xàbia, Pego, Gandía, Dénia, Miramar, Els Poblets y Piles. Además, el desbordamiento del barranco de la Gallinera y del río Girona en Alicante ha facilitado que el agua superara el metro y medio de altura, cubriendo vehículos y accesos.

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La UME ha rescatado a 200 personas durante la DANA Adam. (@UMEgob)

Para atender la emergencia, se han movilizado decenas de helicópteros y embarcaciones del dispositivo integrado por la UME, Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo a lo largo del litoral mediterráneo. En Gandía incluso se han desplegado siete agentes del GEO. Sin duda, las operaciones aéreas y en barca han sido la imagen del día e indispensables en las regiones afectadas debido al colapso de las carreteras. La UME ha evacuado a más de 200 personas, mientras Cruz Roja atendió a más de 400 afectados en albergues provisionales de Valencia y Alicante.

Récord histórico en Ibiza

La DANA Adam ha golpeado con fuerza igualmente en las Islas Baleares, obligando al despliegue de efectivos de la UME valenciana para achicar agua en garajes y calles. Además, la estación meteorológica del aeropuerto de Ibiza ha registrado un “récord absoluto” de precipitaciones al acumular 173,8 mm en 24 horas el domingo 18 de octubre, la cifra más alta registrada desde 1944.

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A lo largo de la tarde, el Plan Inunbal se mantuvo en situación operativa 2 en Ibiza y Formentera, mientras Mallorca rebajó su nivel a situación 0. Pese a ello, el temporal provocó la cancelación de 17 vuelos y 12 desvíos en los aeropuertos isleños.