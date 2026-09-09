España

El verano de 2026 se corona como el más cálido en España tras atravesar 61 días bajo ola de calor: se registraron temperaturas extremas en dos de cada tres jornadas

La Agencia Estatal de Meteorología ha registrado este año una media de 24,5 grados, tres décimas más que en 2025 y 2,4 grados por encima del promedio

Unas turistas toman el sol junto a sus maletas en la playa de la Malvarrosa, a 13 de julio de 2026. (EFE/Ana Escobar)
Unas turistas toman el sol junto a sus maletas en la playa de la Malvarrosa, a 13 de julio de 2026. (EFE/Ana Escobar)
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España ha vivido en 2026 su verano más cálido desde que hay registros con una temperatura media de 24,5 grados, tres décimas por encima del verano de 2025, que era hasta ahora el más cálido de la serie, y 2,4 grados por encima del promedio normal. También se ha registrados un récord de 61 días bajo ola de calor en la península y Baleares. En concreto, dos de cada tres días del verano han estado marcados por temperaturas extremadamente altas.

Los datos, recabados por la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha adelantado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aagesen en el Congreso este martes, sitúan además el episodio en una secuencia de veranos extremos. Es más, el organismo estatal destaca una concentración cada vez más acusada de los veranos extremos en las últimas décadas. Los 10 veranos más cálidos desde que hay registros se han producido en el siglo XXI, y siete de los ocho primeros puestos corresponden a años transcurridos desde 2015.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Cuatro olas de calor en un verano desolador

La primera de las cuatro olas de calor del verano se extendió del 20 al 27 de junio. Duró ocho días y afectó a 42 provincias, lo que la convirtió en la tercera con mayor superficie afectada de toda la serie, solo por detrás de las registradas en julio de 2022 y julio de 2024.

La segunda se desarrolló entre el 2 y el 24 de julio y alcanzó a 37 provincias. De acuerdo con el organismo, fue la más intensa del verano, con una anomalía térmica de 3,9 °C.

La tercera llegó del 28 de julio al 20 de agosto y afectó a 32 provincias. Según ha precisado la agencia, las olas de calor de julio y agosto, con 23 y 24 días de duración respectivamente, han sido la tercera y la segunda más largas desde al menos 1975; solo las supera la de julio de 2015, que se prolongó durante 26 días.

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El calor se ha extendido más allá de junio, julio y agosto y del centro y el sur de España

Los datos apuntan también a un desplazamiento temporal del calor más intenso fuera de los límites tradicionales del verano. A finales de mayo ya se habían registrado en amplias zonas del país temperaturas propias de julio.

Esa prolongación se ha confirmado en septiembre con una nueva ola de calor entre los días 2 y 7, que ha afectado a 16 provincias. Se trata de la quinta ola de calor registrada en ese mes, después de las de 1987, 1988, 2006 y 2016.

En Canarias, AEMET ha identificado hasta ahora una ola de calor en 2026. Se produjo entre el 1 y el 5 de agosto y afectó a las dos provincias del archipiélago.

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