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Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre: “La ley establece dos nuevos motivos para las ausencias de mujeres”

Con la llegada del Real Decreto-ley 31/2026 se introducen tres novedades que afectarán tanto a trabajadores como a empresas

Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre. (Montaje Infobae)
Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre. (Montaje Infobae)
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A partir del 1 de diciembre, España modificará el funcionamiento de las bajas médicas con la llegada del Real Decreto-ley 31/2026, que introduce tres novedades que afectarán tanto a trabajadores como a empresas. La primera, una nueva forma de calcular cuánto cobra quien está de baja; después, dos motivos hasta ahora inéditos de incapacidad temporal pensados específicamente para mujeres; y, por último, una bonificación en las cuotas empresariales para los empleados de mayor edad.

Ante estos cambios, el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo ha explicado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@empleado_informado) los detalles de esta reforma, que ha calificado como un punto de inflexión en la gestión de las ausencias laborales por enfermedad. “Las bajas médicas han cambiado para siempre”, ha resumido el jurista.

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La novedad que va a traer más cambios es la que afecta al método de cálculo de la base reguladora, es decir, la cifra sobre la que se calcula el dinero que cobra una persona mientras está de baja. “Actualmente, cuando tú tienes un proceso de baja médica, se calcula tu prestación de esta baja médica con la base reguladora del último mes que hayas trabajado completo. Por ejemplo, ahora estamos en noviembre, tu baja médica se calcularía con la base de octubre”, explica Benito Barrionuevo.

Con la nueva normativa, este periodo de referencia se desplaza un mes más hacia atrás. El efecto económico de esta modificación dependerá de la evolución salarial de cada trabajador, es decir, que si los ingresos subieron entre un mes y otro, el nuevo criterio puede traducirse en una prestación algo inferior a la que habría correspondido con el sistema anterior.

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Menopausia y violencia de género, dos situaciones especiales

El segundo gran cambio introducido por el decreto es la creación de dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal. “Esta ley establece dos nuevos motivos por los que podrán dar bajas médicas a mujeres: patología limitante por haber tenido la menopausia y baja médica derivada de las lesiones sufridas en violencia de género”, ha detallado Benito Barrionuevo.

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

Estas dos nuevas causas no equivalen a una baja automática. En el caso de la menopausia, la norma exige que exista una patología limitante por trastorno menopáusico secundario diagnosticada médicamente, que impida a la trabajadora desarrollar su actividad y que requiera asistencia del servicio público de salud.

En el caso de la violencia de género, la ley protege a las mujeres cuyas lesiones, causadas por su pareja o expareja, les impidan trabajar, aunque no exista convivencia. Para acceder a esta protección es necesario que, antes del alta médica, exista documentación oficial que acredite la relación entre la lesión y el acto de violencia, como una orden de protección, una medida cautelar, un informe del Ministerio Fiscal o una sentencia condenatoria.

Además, a diferencia de la baja común por enfermedad, estas dos situaciones especiales no exigen un período mínimo de cotización previa y el subsidio se cobra desde el día siguiente al inicio de la baja, y no desde el cuarto día como ocurre habitualmente.

Una rebaja de cuotas para las empresas con trabajadores mayores

La tercera novedad que ha destacado el abogado laboralista es una que beneficia directamente a las empresas. “Si tienen trabajadores de 62 años o más que estén de baja médica, tendrán que pagar un 75% menos de las cuotas a la Seguridad Social”, ha señalado Benito Barrionuevo. Normalmente, cuando un empleado está de baja, la empresa debe seguir cotizando por él como si trabajara con normalidad, “excepto en este caso”, apuntó el jurista.

El Real Decreto-ley 31/2026 deberá superar todavía el trámite parlamentario de convalidación para mantener su vigencia, un paso habitual en este tipo de normas aprobadas por el Gobierno antes de consolidarse de forma definitiva en el ordenamiento jurídico.

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