España

Un hombre cae 50 metros al vacío en la montaña y está vivo gracias a su hija: “Se hundió en la nieve y perdió una bota, pero siguió caminando durante media hora”

Antes de volver de las vacaciones, su hija adolescente le pidió hacer un plan a solas en la nieve, pero ninguno esperaba que ese sería el día que “comenzó una segunda vida”

Vista del paisaje que envuelve el pueblo de Carcoforo, en Valsesia, Milán (Terre dell'alto piamonte)
Vista del paisaje que envuelve el pueblo de Carcoforo, en Valsesia, Milán (Terre dell'alto piamonte)
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Tan solo treinta minutos salvaron al exconcejal de San Donato (Milán) de morir tras caer al vacío por un barranco de 50 metros en Carcoforo, en Valsesia. Según cuenta, Marco Menichetti, de 57 años, meses más tarde, el rescate y la valentía de su hija de 16 años, Viola, le salvaron la vida. El accidente ocurrió el pasado 4 de enero de 2025. Antes de volver al colegio, Viola insistió a su padre que quería hacer un plan a solas con él: “Quiero sentir la nieve”, le dijo. Al llegar, como ha recordado en una entrevista con Vanity Fair, hubo un contratiempo: “La habitación del hotel en la que íbamos a dormir esa noche aún no estaba lista, así que decidimos dar un paseo de un par de horas”.

Aprovecharon ese tiempo para subir hasta un mirador a dos mil metros de altura. No obstante, el sendero se borró debido al temporal y decidieron regresar hasta el alojamiento. Todo se torció con un desnivel engañoso: “Ponte detrás de mí, vamos despacio y valoramos la situación”, le indicó Marco a su hija. Pero segundos después ocurrió algo que casi acaba en una gran tragedia. “No resbalé, sino que me precipité directamente”, asegura el exconcejal.

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“Mientras caía, conseguí agarrarme a un árbol”

Al precipitarse al vacío en un barranco de 50 metros que acababa con una roca, Marco no lo dudó y se aferró a aquello que encontró en el camino. “Una de las primeras cosas que me salvó fue que, mientras caía, conseguí agarrarme a un árbol que había visto, pero no pude mantenerme; me golpeé la cabeza, empecé a perder sangre y a rebotar contra la roca”, detalla para la revista. Aun estando gravemente herido en el abismo, Marco avisó a Viola: “No podía moverme ni un milímetro”, recuerda.

Vista aérea nevada del pueblo de Carcoforo, en Valsesia, Milán (Terre dell'alto piamonte)
Vista aérea nevada del pueblo de Carcoforo, en Valsesia, Milán (Terre dell'alto piamonte)

Ante esta situación, la ayuda de su hija fue vital, pero “pedirle que se lanzara fue lo más difícil”. Viola descendió deslizándose por la pared rocosa, lo que le provocó una herida en la pierna. Pese a ello, consiguió alcanzar a su padre. Ahora la joven bromea cuando evoca su acción: “Tú te caíste mal, pero yo, en cambio, hice algo digno de un superhéroe”.

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Aunque lograron juntarse, al no contar con cobertura y acercarse la puesta del sol, quedarse allí era una muerte segura. De este modo, Marco le encomendó la misión: “Le dije que tenía que llegar al pueblo y pedir ayuda. Teníamos que intentar salvarnos”, le comenta a Vanity Fair.

Siguiendo las indicaciones de su padre, Viola envió su posición de GPS e inmediatamente partió en busca de ayuda. En el trayecto, “se hundió en la nieve y perdió una bota. Intentó buscarla, pero luego se dio cuenta de que no tenía tiempo que perder, así que siguió caminando durante media hora con un pie prácticamente descalzo”, asegura Marco. Una vez pudo recuperar la cobertura, avisó a emergencias y llegó al hotel con hipotermia severa.

“Espero que le quede el recuerdo de haber afrontado juntos algo así”

Durante ese tiempo, su padre tuvo que soportar tres horas de agonía: “Me quedé allí con las piernas atrapadas bajo la nieve durante unas tres horas. Lo recuerdo todo, nunca perdí el conocimiento”, detalla. A pesar de experimentar uno de los peores momentos de su vida, su mente se centró en resistir: “El frío fue lo peor, más que el dolor; recuerdo que intentaba mantener caliente el corazón para que no se detuviera”, relata.

Vista aérea del pueblo de Carcoforo, en Valsesia, Milán (Terre dell'alto piamonte)
Vista aérea del pueblo de Carcoforo, en Valsesia, Milán (Terre dell'alto piamonte)

No obstante, en cuanto detectó la luz de las linternas en la oscuridad de la noche, su cuerpo reaccionó rápidamente. “Yo también encendí la luz del móvil para que me vieran”. Minutos más tarde, los socorristas y el helicóptero de Aosta lo rescataron. Ahora, Marco reconoce emocionado que “se lo debo todo a Viola y a los equipos de rescate. Arriesgaron la vida para venir a buscarme”. Al llegar al hospital, fue ingresado en la UCI. Durante ese tiempo, su hija repetía a su madre: “Mamá, he hecho todo lo posible por papá”.

Su heróica actuación hizo que la presidenta de la República italiana le otorgara un galardón. No obstante, revivir toda esta experiencia aún le causa dolor, por lo que prefiere guardar silencio y continuar con la vida. En cambio, su padre celebra el porvenir de ese día: “Espero que algún día, cuando yo ya no esté, le quede el recuerdo de haber afrontado juntos algo así. Para mí, el 4 de enero comenzó una segunda vida”.

Al final, este suceso reordenó sus prioridades vitales: “Mientras esperaba a los servicios de emergencia, convencido de que iba a morir, repasé toda mi vida y me pregunté si había merecido la pena hacer todo lo que había elegido. La respuesta fue sí y ahora quiero que siga siendo así”, confiesa. Así, ya recuperado, Marco concluye que “necesitaba demostrarme a mí mismo y a los demás que lo conseguiría. Quiero que sea un mensaje para todos”.

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