Las causas del aumento de las bajas laborales en España, según los médicos de familia y la Seguridad Social: “El fraude es prácticamente anecdótico”

Una mujer adulta de cabello canoso sentada en una camilla observa una radiografía de huesos que un médico sostiene en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asociaciones, sindicatos y hasta la Organización Médica Colegial (OMC) han salido en defensa de la labor de los profesionales sanitarios en el proceso de baja médica de los trabajadores. Desde que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tildara de “cáncer” el aumento de las incapacidades temporales e insinuara la presencia de un “enorme fraude” en el sistema, multitud de personalidades políticas y del sector sanitario han hablado en favor del Sistema Nacional de Salud (SNS).

“Los médicos actuamos con criterios científicos, éticos y legales, y convertir un problema complejo en un debate sobre presunto fraude generalizado no hace justicia ni a los facultativos ni a los pacientes”, ha valorado el presidente de la OMC, Tomás Cobo, en declaraciones a los medios. “Como en cualquier ámbito pueden existir situaciones excepcionales, pero no representan el funcionamiento habitual del sistema", ha añadido.

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Diferentes médicos consultados por Infobae insisten en que los casos de fraude dentro de la gestión de las bajas médicas son “anecdóticos” y que las verdaderas causas del incremento de la incapacidad laboral están en las listas de espera, la peor salud mental de los trabajadores y la intervención tardía de los inspectores de la Seguridad Social.

De la estabilidad laboral al impacto de la pandemia: así crecen las bajas en España

Una trabajadora con dolencias. (PARRADO ASESORES)

“Las bajas en España están aumentando por un elevado número de circunstancias”, analiza el doctor Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). Cubero apunta, primeramente, a la buena situación del mercado laboral. “En épocas de mucho desempleo, como ocurrió tras la crisis de 2008, los pacientes rechazaban la baja incluso cuando se les proponía. En momentos de bonanza económica, con poca fidelización a los puestos de trabajo, la opción de coger la baja resulta mucho más natural”, explica.

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Las causas de baja son múltiples y variadas, pero “en los últimos años han aumentado mucho las bajas por salud mental y por estrés relacionado con problemas laborales”, especifica el doctor. Estos son “problemas muy difíciles de abordar”, reconoce Cubero. “Son pacientes con patologías previas que, ante situaciones propias o situaciones en relación con el trabajo, pueden necesitar la baja. Y en otras muchas ocasiones, estamos viendo situaciones de sobrecarga laboral, situaciones de mal ambiente laboral, algo que debería ser trabajado a través de los servicios de salud laboral y que, sin embargo, tenemos la impresión de que no se ahonda lo suficiente. Seguramente eso también evitaría muchos de los procedimientos de baja que estamos realizando en la actualidad“, valora.

Las listas de espera también hacen engrosar las estadísticas. “Hay comunidades autónomas con hasta un año de espera para especialistas tan básicos como traumatología y oftalmología. Esto hace que el paciente permanezca mucho más tiempo de baja, a la espera de un diagnóstico o de un tratamiento en muchos de los procedimientos más habituales”, explica el doctor.

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Sin médicos inspectores en la Seguridad Social

Médicos inspectores de la Seguridad Social protestan en su tercera jornada de huelga. (Simediss)

Cubero señala, además, la intervención tardía del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), una situación que arrastran los médicos inspectores desde el año 2023. Eva Vaquerizo, portavoz del sindicato SIMEDISS, achaca los retrasos al Real Decreto 2/2023, que eliminó el elemento de control del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

Este mecanismo analizaba a los 12 meses el estado de salud de los pacientes, pero el cambio legislativo dejó todo el trabajo a los médicos inspectores, que no reciben a los enfermos hasta los 18 meses. “Se han prolongado todas las bajas de forma sistemática seis meses más, sin ningún control por parte del INSS”, denuncia Vaquerizo.

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El aumento de las bajas tampoco se ha visto replicado por un incremento de la plantilla. “Somos el mismo personal en activo que en 2013″, asegura la portavoz sindical, que recuerda que ellos son “los únicos responsables que pueden dar el alta a una incapacidad temporal”. SIMEDISS y el Gobierno llegaron en 2024 a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales, donde se incluía un reconocimiento de la falta de personal, pero nunca llegó a implantarse.

Todo esto supone retrasos a la hora de evaluar a los pacientes, con consecuencias tanto para los trabajadores como para las arcas públicas. “En algunos casos, los pacientes se ven a los 18 meses, pero hay provincias donde se están viendo a los 720 días, es decir, casi a los dos años. El problema es que se crea una laguna de cotización para el trabajador porque, a partir de los 18 meses y hasta que se emite la resolución del EVI, no cotiza", explica la doctora.

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La anécdota del fraude

Para Jerónimo Pozuelos, el fraude en las bajas médicas es algo “prácticamente anecdótico” y critica que “de la anécdota se saquen conclusiones”. El médico, jubilado en el 2020, pasó toda su vida en el mismo centro de salud de Badajoz, labor que compaginaba como docente asociado en la Facultad de Medicina de Extremadura. “He vivido rodeado de muchísimos médicos y te puedo asegurar que, en la formación del médico de familia, la ética y responsabilidad que supone un documento de baja laboral es absolutamente seria”, asegura a Infobae.

Francisco Javier Amador Romero, tras 28 años en un centro de salud de Madrid, tampoco se ha encontrado con este tipo de casos. “Jamás he visto que a alguien se le conceda una baja sin justificación”, afirma rotundamente.

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Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

Con lo que sí se han cruzado ambos médicos de familia es con mutuas laborales que recurrían las incapacidades concedidas desde la sanidad pública. “Yo no solo he discutido con ellas, hemos llegado al Colegio de Médicos, con abogados, a enfrentarnos en situaciones de este tipo”, recuerda Pozuelos. Era frecuente, por ejemplo, que contestasen las bajas de enfermeras con alguna patología respiratoria, como la gripe. “Automáticamente, decían las compañías que no procedía. Una señora que está con un proceso respiratorio no puede de ninguna manera estar trabajando en un quirófano ni en una residencia de ancianos”, critica. El médico ya retirado considera que en la seguridad social “somos más consecuentes que las compañías privadas de control, somos más conscientes de la epidemiología y de las enfermedades”.

Los médicos consultados por Infobae consideran que el incremento de las bajas no se combate alientando rumores de fraude, sino analizando las causas detrás de las enfermedades que sufren los trabajadores y dotando de más recursos al Sistema Nacional de Salud.

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