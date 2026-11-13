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El ejercicio de pilates que activa los músculos del abdomen y fortalece las piernas

Esta postura exige concentración, control corporal y una técnica adecuada

Mujer acostada sobre una colchoneta en un suelo de madera, con las rodillas flexionadas en ángulo recto y los brazos extendidos.
Una mujer ejecuta un movimiento de pilates con la espalda apoyada y las rodillas flexionadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pilates se ha convertido en una de las disciplinas más populares para mantenerse en forma, mejorar la postura y fortalecer la musculatura sin recurrir a ejercicios de alto impacto. Entre sus movimientos más conocidos destaca uno que, pese a su aparente sencillez, supone un auténtico desafío para la zona abdominal: los Cien, también conocidos por su nombre en inglés, The Hundred.

Este ejercicio clásico forma parte de las rutinas tradicionales del método pilates y recibe su nombre por los cien movimientos de brazos que se realizan durante su ejecución. Su objetivo principal es activar la musculatura profunda del abdomen, trabajar la estabilidad del tronco y coordinar la respiración con el movimiento. Una combinación que permite ejercitar diferentes grupos musculares al mismo tiempo.

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Aunque no requiere equipamiento específico más allá de una colchoneta, los Cien exigen concentración, control corporal y una técnica adecuada. Por eso, aunque pueden practicarlos personas con diferentes niveles de condición física, es importante adaptar la postura y la intensidad a las capacidades de cada uno para evitar molestias, especialmente en la zona lumbar y el cuello.

Cómo se hace el ejercicio de los Cien paso a paso

Para comenzar, hay que tumbarse boca arriba sobre una colchoneta, con los brazos extendidos junto al cuerpo y las piernas elevadas, formando un ángulo de 90 grados con las rodillas flexionadas. Las personas con mayor experiencia pueden realizar el movimiento con las piernas estiradas, siempre que sean capaces de mantener la estabilidad de la zona lumbar.

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Una mujer acostada boca arriba sobre una colchoneta con las piernas flexionadas a noventa grados y los brazos extendidos junto al cuerpo.
Una mujer realiza un ejercicio de pilates sobre una colchoneta con las piernas elevadas en ángulo recto y los brazos apoyados en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, se elevan ligeramente la cabeza y los hombros, manteniendo la mirada dirigida hacia las rodillas y evitando forzar el cuello. Desde esa posición, comienza el movimiento característico del ejercicio: los brazos realizan pequeños bombeos hacia arriba y hacia abajo, sin necesidad de elevarlos demasiado ni perder el control.

La respiración es una parte fundamental de la técnica, puesto que se debe inhalar durante cinco tiempos y exhalar durante otros cinco, coordinando cada fase con los movimientos de los brazos. El objetivo es completar diez ciclos respiratorios hasta alcanzar los cien bombeos.

Quienes se inician en el pilates pueden empezar con series más cortas, de 50 movimientos, e incrementar progresivamente el número a medida que mejoren su resistencia y control corporal.

Los errores que conviene evitar al practicar los Cien

Aunque parece un ejercicio sencillo, realizarlo correctamente requiere prestar atención a varios detalles. Uno de los más importantes es mantener la zona lumbar apoyada sobre la colchoneta durante todo el movimiento. Si la espalda baja se arquea o se separa del suelo, aumenta el riesgo de sobrecargar esta región.

Para evitarlo, se pueden flexionar un poco más las rodillas o acercar las piernas al tronco, reduciendo así la exigencia abdominal. También es importante no tirar de la cabeza con las manos ni tensar el cuello al elevar los hombros. La fuerza debe proceder principalmente de la musculatura abdominal.

Otro error habitual es contener la respiración o realizar los bombeos de manera descontrolada. En los Cien, la coordinación entre respiración y movimiento resulta tan importante como el trabajo muscular. Si aparece dolor lumbar o cervical, conviene detenerse, descansar y revisar la postura antes de continuar.

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Los beneficios del pilates para la salud

Más allá de este ejercicio concreto, el pilates ofrece diferentes beneficios cuando se practica de forma regular y adaptada a las condiciones físicas de cada persona. Uno de sus principales objetivos es fortalecer la musculatura del abdomen, la espalda y la zona pélvica, lo que contribuye a mejorar la estabilidad corporal y el control postural.

Además, esta disciplina favorece la flexibilidad, la movilidad articular y la coordinación, al tiempo que enseña a controlar la respiración y los movimientos. También puede ayudar a reducir las molestias musculoesqueléticas, especialmente las relacionadas con una mala postura, y mejorar el equilibrio.

Por último, al combinar concentración, respiración y movimiento consciente, el pilates puede contribuir al bienestar emocional y a reducir el estrés. Una práctica de bajo impacto que permite trabajar el cuerpo de manera global y progresiva.

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