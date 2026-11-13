España

Estos son los 5 beneficios de comer pomelo: de proteger las defensas a controlar la presión arterial

Esta fruta destaca por su elevado contenido en agua y su bajo aporte calórico

Pomelos (Shutterstock)
Pomelos (Shutterstock)
Guardar

El mundo de los cítricos no acaba con las naranjas y los limones. Entre ellos, el pomelo destaca por su característico sabor entre ácido y amargo. Sin embargo, más allá de sus posibilidades gastronómicas, esta fruta destaca por una composición nutricional que puede aportar diferentes beneficios al organismo.

Su elevado contenido en agua y su bajo aporte calórico lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada. Además, contiene vitaminas, minerales y compuestos vegetales que participan en funciones esenciales, desde el mantenimiento de las defensas hasta la protección de las células frente al daño oxidativo.

PUBLICIDAD

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), uno de sus principales atractivos es su contenido en vitamina C, aunque no es el único nutriente que merece atención. Su composición también incluye fibra, potasio y carotenoides, especialmente abundantes en las variedades de pulpa rosada. Estas son cinco razones por las que incorporar pomelo a la alimentación puede resultar beneficioso para la salud.

Refuerza el sistema inmunitario

Uno de los principales beneficios nutricionales del pomelo es su elevado contenido en vitamina C. Este nutriente desempeña un papel fundamental en el funcionamiento normal del sistema inmunitario, ya que contribuye a mantener las defensas del organismo.

PUBLICIDAD

Además, la vitamina C participa en la protección de las células frente al daño oxidativo y resulta imprescindible para la formación de colágeno, una proteína necesaria para el mantenimiento de la piel, los huesos, los cartílagos y los vasos sanguíneos. Un solo pomelo puede aportar más de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina, por lo que constituye una buena opción para completar su ingesta.

Pomelo cortado sobre una tabla (Unsplash)
Pomelo cortado sobre una tabla (Unsplash)

Contribuye al cuidado de la piel y la vista

El pomelo, especialmente en sus variedades rosadas, contiene carotenoides, unos pigmentos vegetales con propiedades antioxidantes. Entre ellos destacan el betacaroteno y el licopeno, presentes en cantidades especialmente interesantes en esta variedad.

El betacaroteno actúa como precursor de la vitamina A, un nutriente esencial para mantener una visión normal, cuidar la piel y favorecer el funcionamiento del sistema inmunitario. El licopeno, por su parte, contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo. Por este motivo, elegir pomelos de pulpa rosada permite aprovechar una mayor variedad de estos compuestos vegetales.

Favorece el tránsito intestinal

Aunque el pomelo no destaca por tener grandes cantidades de fibra, sí contiene este componente, especialmente concentrado en el albedo, la capa blanca que se encuentra entre la pulpa y la corteza.

Esta parte, que muchas personas retiran por su característico sabor amargo, merece conservarse siempre que sea posible. La fibra contribuye al funcionamiento normal del aparato digestivo y favorece el tránsito intestinal, ayudando a mantener una mayor regularidad en las deposiciones.

Mantener la salud cardiovascular

Otro de los nutrientes presentes en el pomelo es el potasio, un mineral necesario para el funcionamiento normal del organismo. De hecho, participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, la contracción muscular y el mantenimiento del equilibrio de líquidos.

Asimismo, contribuye al mantenimiento de una presión arterial normal, por lo que su presencia en la alimentación resulta interesante desde el punto de vista cardiovascular. Aunque el pomelo no aporta cantidades extraordinariamente elevadas de este mineral, sí puede sumar potasio a la ingesta diaria.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Aliado para controlar el aporte calórico

Su elevado contenido en agua explica que el pomelo tenga un aporte energético reducido. Sus calorías proceden principalmente de los hidratos de carbono, presentes en cantidades moderadas.

Por ello, puede incorporarse fácilmente a una alimentación orientada al control del peso, especialmente como alternativa a otros alimentos más energéticos. Consumido entero, además, permite aprovechar mejor su fibra que en forma de zumo. Su combinación de agua, sabor intenso y nutrientes lo convierte en una opción refrescante para completar una dieta variada y equilibrada.

Temas Relacionados

FrutasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: las entrevistas de Jordi Wild, un nuevo sondeo y última hora política

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: las entrevistas de Jordi Wild, un nuevo sondeo y última hora política

Quién es Pablo Airaudo, el chef argentino afincado en España que supera a Martín Berasategui en estrellas Michelin

El cocinero de ascendencia italiana abrió su primer restaurante en España en 2017, un gastronómico que consiguió su primera estrella solo siete meses tras su apertura

Quién es Pablo Airaudo, el chef argentino afincado en España que supera a Martín Berasategui en estrellas Michelin

El secreto de los matrimonios más felices está en practicar deportes juntos: este es el ejercicio clave que mejora la comunicación entre parejas

Una investigación ha analizado a más de 1.700 parejas para descubrir qué es lo que ayuda a construir una convivencia satisfactoria

El secreto de los matrimonios más felices está en practicar deportes juntos: este es el ejercicio clave que mejora la comunicación entre parejas

Así es el patrimonio de Pedro Sánchez, con dos viviendas en Madrid, alquileres y su sueldo como presidente del Gobierno

La última declaración presentada ante el Congreso, registrada en agosto de 2023, detalla sus inmuebles, productos financieros y una hipoteca pendiente

Así es el patrimonio de Pedro Sánchez, con dos viviendas en Madrid, alquileres y su sueldo como presidente del Gobierno

El entorno de Zapatero, un teléfono intervenido en Miami y el rastro de millones de euros: las claves que mantendrán vivo el ‘caso Plus Ultra’ hasta mayo de 2027

El juez José Luis Calama ha acordado ampliar la instrucción seis meses más ante la cantidad de diligencias que siguen pendientes y advierte de que los resultados podrían dar lugar a nuevas imputaciones

El entorno de Zapatero, un teléfono intervenido en Miami y el rastro de millones de euros: las claves que mantendrán vivo el ‘caso Plus Ultra’ hasta mayo de 2027
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: las entrevistas de Jordi Wild, un nuevo sondeo y última hora política

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: las entrevistas de Jordi Wild, un nuevo sondeo y última hora política

Así es el patrimonio de Pedro Sánchez, con dos viviendas en Madrid, alquileres y su sueldo como presidente del Gobierno

El entorno de Zapatero, un teléfono intervenido en Miami y el rastro de millones de euros: las claves que mantendrán vivo el ‘caso Plus Ultra’ hasta mayo de 2027

A quién votará Jordi Wild, podcaster de ‘The Wild Project’, en las próximas elecciones: “Voto de castigo”

El Tedax herido en Oviedo no llevaba el traje: la Policía compra 30, pero la última remesa llegará en 2030 y cada uno de ellos cuesta 70.180 euros

ECONOMÍA

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Tres de cada diez solicitudes de dependencia se quedan sin prestación en País Vasco, La Rioja y Extremadura

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Los jóvenes, cada vez más lejos de comprar una casa: los expertos dan las claves para solucionar el problema

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”