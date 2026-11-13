Estos son los 5 beneficios de comer pomelo: de proteger las defensas a controlar la presión arterial

Pomelos (Shutterstock)

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El mundo de los cítricos no acaba con las naranjas y los limones. Entre ellos, el pomelo destaca por su característico sabor entre ácido y amargo. Sin embargo, más allá de sus posibilidades gastronómicas, esta fruta destaca por una composición nutricional que puede aportar diferentes beneficios al organismo.

Su elevado contenido en agua y su bajo aporte calórico lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada. Además, contiene vitaminas, minerales y compuestos vegetales que participan en funciones esenciales, desde el mantenimiento de las defensas hasta la protección de las células frente al daño oxidativo.

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Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), uno de sus principales atractivos es su contenido en vitamina C, aunque no es el único nutriente que merece atención. Su composición también incluye fibra, potasio y carotenoides, especialmente abundantes en las variedades de pulpa rosada. Estas son cinco razones por las que incorporar pomelo a la alimentación puede resultar beneficioso para la salud.

Refuerza el sistema inmunitario

Uno de los principales beneficios nutricionales del pomelo es su elevado contenido en vitamina C. Este nutriente desempeña un papel fundamental en el funcionamiento normal del sistema inmunitario, ya que contribuye a mantener las defensas del organismo.

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Además, la vitamina C participa en la protección de las células frente al daño oxidativo y resulta imprescindible para la formación de colágeno, una proteína necesaria para el mantenimiento de la piel, los huesos, los cartílagos y los vasos sanguíneos. Un solo pomelo puede aportar más de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina, por lo que constituye una buena opción para completar su ingesta.

Pomelo cortado sobre una tabla (Unsplash)

Contribuye al cuidado de la piel y la vista

El pomelo, especialmente en sus variedades rosadas, contiene carotenoides, unos pigmentos vegetales con propiedades antioxidantes. Entre ellos destacan el betacaroteno y el licopeno, presentes en cantidades especialmente interesantes en esta variedad.

El betacaroteno actúa como precursor de la vitamina A, un nutriente esencial para mantener una visión normal, cuidar la piel y favorecer el funcionamiento del sistema inmunitario. El licopeno, por su parte, contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo. Por este motivo, elegir pomelos de pulpa rosada permite aprovechar una mayor variedad de estos compuestos vegetales.

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Favorece el tránsito intestinal

Aunque el pomelo no destaca por tener grandes cantidades de fibra, sí contiene este componente, especialmente concentrado en el albedo, la capa blanca que se encuentra entre la pulpa y la corteza.

Esta parte, que muchas personas retiran por su característico sabor amargo, merece conservarse siempre que sea posible. La fibra contribuye al funcionamiento normal del aparato digestivo y favorece el tránsito intestinal, ayudando a mantener una mayor regularidad en las deposiciones.

Mantener la salud cardiovascular

Otro de los nutrientes presentes en el pomelo es el potasio, un mineral necesario para el funcionamiento normal del organismo. De hecho, participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, la contracción muscular y el mantenimiento del equilibrio de líquidos.

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Asimismo, contribuye al mantenimiento de una presión arterial normal, por lo que su presencia en la alimentación resulta interesante desde el punto de vista cardiovascular. Aunque el pomelo no aporta cantidades extraordinariamente elevadas de este mineral, sí puede sumar potasio a la ingesta diaria.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Aliado para controlar el aporte calórico

Su elevado contenido en agua explica que el pomelo tenga un aporte energético reducido. Sus calorías proceden principalmente de los hidratos de carbono, presentes en cantidades moderadas.

Por ello, puede incorporarse fácilmente a una alimentación orientada al control del peso, especialmente como alternativa a otros alimentos más energéticos. Consumido entero, además, permite aprovechar mejor su fibra que en forma de zumo. Su combinación de agua, sabor intenso y nutrientes lo convierte en una opción refrescante para completar una dieta variada y equilibrada.

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