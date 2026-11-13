Asraf Beno se proclama ganador de ‘Supervivientes All Stars 3’ y se lleva los 50.000 euros: así ha quedado la clasificación final

Asraf ha sido problamado vencedro y se ha hecho con el cheque de 50.000 euros. (Mediaset España)

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Supervivientes All Stars 3 ya tiene ganador. Después de 64 días de aventura en Honduras, Asraf Beno se ha alzado con la victoria de la tercera edición del formato, imponiéndose a Yola Berrocal en el último duelo de la noche. El marido de Isa Pantoja ha conseguido así el reconocimiento de la audiencia y los 50.000 euros del premio, poniendo el broche de oro a una experiencia especialmente exigente en la que ha logrado llegar hasta el final.

La gran final, celebrada íntegramente desde los Cayos Cochinos, ha estado marcada por las pruebas físicas, las votaciones y los reencuentros familiares. Una noche muy diferente a la de otras ediciones, ya que esta vez han sido los seres queridos quienes han viajado hasta Honduras para acompañar a los concursantes.

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Los cuatro finalistas de 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

Isa Pantoja ha podido abrazar de nuevo a Asraf, mientras que Omar Sánchez ha recibido la visita de su abuela Mica, Víctor Janeiro se ha reencontrado con su mujer, Beatriz Trapote, y Yola Berrocal ha contado con el apoyo de su hermano Héctor.

Omar Sánchez, cuarto finalista de ‘Supervivientes All Stars 3’

La primera decisión de la audiencia ha servido para resolver la incógnita sobre quién ocuparía la cuarta posición. Asraf Beno, Omar Sánchez y Víctor Janeiro llegaban a la gala nominados desde la semifinal del pasado domingo y han tenido que esperar al veredicto de los espectadores para conocer su futuro en la competición.

Jorge Javier Vázquez ha anunciado primero la salvación de Asraf, dejando el duelo entre el canario y el hermano de Jesulín de Ubrique. Finalmente, el público ha decidido que Víctor continuase en la lucha por la victoria, convirtiendo a Omar en el primer expulsado de la noche.

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El exmarido de Anabel Pantoja ha encajado la decisión con deportividad y ha querido reconocer el mérito de sus compañeros. “Es un honor estar entre estos finalistas. Gane quien gane, se lo merece porque, para mí, los cuatro somos ganadores”, ha expresado antes de agradecer el apoyo recibido y la oportunidad de participar en el concurso.

Omar ha quedado cuarto finalista de la edición. (Mediaset España)

Víctor Janeiro se queda a las puertas del duelo final

Con Omar fuera de la competición, Asraf, Yola y Víctor han tenido que enfrentarse a la primera gran prueba de la noche. El desafío, llamado Atlantis, combinaba un recorrido de obstáculos con un laberinto en el que debían encontrar diez rollos de tela y completar correctamente un mural. La rapidez y la habilidad han sido determinantes para conseguir una de las dos plazas que daban acceso al siguiente juego.

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Asraf y Yola han sido los más rápidos en completar el circuito, por lo que Víctor ha quedado directamente expuesto a una nueva votación de la audiencia. Los dos primeros, por su parte, se han disputado el pase directo al último duelo mediante La victoria de Poseidón, una prueba de resistencia y destreza que incluía transportar cocos, superar obstáculos y reunir diez esferas.

El marido de Isa Pantoja ha conseguido imponerse a su compañera, asegurándose una plaza en el enfrentamiento definitivo y, como mínimo, el segundo puesto. De esta manera, Yola y Víctor han vuelto a depender del público para continuar en la aventura. La audiencia ha salvado a la artista, convirtiendo a Janeiro en el tercer clasificado.

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Víctor Janeiro se ha reencontrado su mujer, Beatriz Trapote. (Mediaset España)

“Ha sido una experiencia inolvidable, aunque muy dura. Estoy orgulloso de haber llegado hasta aquí, de haberlo dado todo y del concurso que he hecho”, ha manifestado el superviviente, que también ha dedicado unas palabras de agradecimiento al equipo del programa.

Asraf Beno y Yola Berrocal, un duelo entre amigos por los 50.000 euros

La última votación ha enfrentado a dos de los concursantes que más complicidad han demostrado durante la aventura. Asraf y Yola, que han compartido numerosos momentos y se han apoyado en diferentes situaciones de convivencia, han llegado al desenlace con opciones de convertirse en ganadores.

Antes de conocer el resultado, los participantes de la edición han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre quién querían que se llevase la victoria. La mayoría se ha decantado por Asraf, incluso Alma Bollo, con quien el concursante había protagonizado enfrentamientos durante su anterior paso por el formato.

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Finalmente, Jorge Javier Vázquez ha pronunciado el nombre del ganador: Asraf Beno. La reacción ha sido inmediata. Tanto él como Isa Pantoja se han derrumbado emocionados y se han fundido en un abrazo sobre el suelo al conocer el resultado. Yola ha tenido que conformarse con la segunda posición después de una aventura en la que también ha conseguido convertirse en una de las grandes protagonistas.

Con el cheque de 50.000 euros en las manos, Asraf ha querido dirigirse a los espectadores que le han acompañado durante estos más de dos meses: “Muchas gracias por salvarme, gracias por darlo todo. Me habéis hecho más fuerte, me habéis hecho llegar hasta aquí. Nunca pensé que iba a ganar este concurso y gracias a vosotros, he ganado”. Una victoria que pone el broche a su paso por Honduras y que convierte al marido de Isa Pantoja en el gran vencedor de ‘Supervivientes All Stars 3’.

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