La postura de pilates que fortalece el abdomen, los glúteos y las piernas y mejora la postura

Una clase de pilates (Magnific)

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El pilates se ha convertido en una de las disciplinas más recomendadas para mejorar la condición física, ganar fuerza y trabajar la postura corporal. A través de movimientos controlados y coordinados con la respiración, este método permite fortalecer diferentes grupos musculares sin necesidad de recurrir a ejercicios de alto impacto. Además, puede adaptarse a distintos niveles de condición física, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan mantenerse activos y mejorar su bienestar.

Entre los ejercicios que forman parte de esta disciplina se encuentra el leg pull, un movimiento que permite trabajar la musculatura abdominal, los glúteos y las piernas, al tiempo que exige coordinación, estabilidad y control corporal. Aunque su ejecución parece sencilla, realizarlo correctamente requiere mantener la musculatura activa y prestar atención a la alineación del cuerpo. Por ello, es una buena alternativa para incorporar a una rutina de pilates y mejorar la fuerza del conjunto del cuerpo.

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El leg pull es un ejercicio de pilates que combina el trabajo de fuerza con el control postural. Su objetivo es activar especialmente la musculatura del abdomen y los glúteos, además de implicar las piernas y los músculos encargados de estabilizar el tronco.

Una mujer realiza la postura de leg pull de pilates (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se hace el ‘leg pull’

Para realizarlo, hay que tumbarse sobre una esterilla, manteniendo las piernas juntas y los brazos estirados a la altura de los hombros. La cabeza debe permanecer alineada con el resto del cuerpo, evitando elevarla o forzar el cuello. Desde esa posición, es importante activar el abdomen y los glúteos para mantener la estabilidad y controlar el movimiento.

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Una vez adoptada la postura inicial, se puede incorporar una variante que aumenta la exigencia muscular: levantar una pierna hacia el techo, elevándola hasta donde permita la movilidad de cada persona sin perder la alineación corporal. Después, se baja de forma controlada y se repite el movimiento con la pierna contraria.

La clave está en evitar los movimientos bruscos y no arquear excesivamente la zona lumbar, aunque el abdomen debe permanecer activo durante todo el ejercicio y la pelvis debe mantenerse estable. También conviene coordinar el movimiento con una respiración tranquila y fluida, sin contener el aire.

Aunque puede parecer un ejercicio sencillo, el leg pull requiere concentración y control. Por eso, es recomendable comenzar con pocas repeticiones y aumentar progresivamente la dificultad a medida que se gana fuerza y coordinación. Si aparece dolor, especialmente en la espalda o el cuello, conviene detenerse y revisar la técnica.

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Qué músculos trabaja el ‘leg pull’

Este ejercicio implica principalmente la musculatura abdominal, que ayuda a estabilizar el tronco, y los glúteos, fundamentales para controlar la posición de la pelvis y el movimiento de las piernas. También participan los músculos de las piernas y diferentes grupos musculares que contribuyen a mantener una postura correcta.

Además, al exigir que el cuerpo permanezca alineado mientras se mueve una extremidad, favorece el desarrollo de la estabilidad y la coordinación. De esta manera, no solo se trabaja la fuerza muscular, sino también la capacidad de controlar los movimientos.

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Los beneficios del pilates para la salud

Más allá de ejercicios concretos como el leg pull, el pilates ofrece diferentes beneficios cuando se practica de forma regular y adaptada a las capacidades de cada persona. Uno de los más destacados es el fortalecimiento de la musculatura profunda del abdomen y la espalda, conocida como musculatura del core, que desempeña un papel esencial en la estabilidad corporal.

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También contribuye a mejorar la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la conciencia corporal. Su trabajo sobre la postura puede ayudar a adquirir hábitos de movimiento más saludables y a reducir algunas molestias musculoesqueléticas, especialmente cuando se combina con una técnica adecuada.

Por otra parte, practicar pilates permite mantenerse activo, mejorar el control de la respiración y favorecer el bienestar físico y mental. Aunque no sustituye al ejercicio cardiovascular ni al entrenamiento de fuerza de mayor intensidad, puede complementarlos perfectamente. La constancia y una ejecución correcta son las claves para aprovechar sus beneficios y convertir esta disciplina en una aliada de la salud.

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