A quién votará Jordi Wild, podcaster de ‘The Wild Project’, en las próximas elecciones: “Voto de castigo”

Jordi Wild en su vídeo explicación sobre la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal (Twitter (X))

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A lo largo de la mañana de este viernes 13 de noviembre, coincidiendo con el primer día oficial de campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Jordi Wild publicará en los canales de su pódcast, The Wild Project, las entrevistas íntegras a tres de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. El proyecto original contaba también con la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, pero el equipo de la formación de ultraderecha decidió cambiar las condiciones horas antes de la grabación.

El formato planteado por Wild consistía en entrevistas individuales, sin debates cronometrados ni preguntas pactadas de antemano. Además, todos los candidatos firmaron un contrato que garantizaba la publicación íntegra del contenido, sin cortes ni modificaciones, a cambio de que ningún candidato exigiera cambios en el material grabado. Según relató Jordi Wild, Vox firmó inicialmente ese acuerdo, pero planteó nuevas condiciones tras la entrevista de Abascal en La Revuelta, donde el partido denunció el recorte de 40 minutos de la conversación.

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El equipo del líder de Vox solicitó entonces firmar un nuevo contrato y, posteriormente, reclamó grabar la entrevista por su cuenta y quedarse con los derechos audiovisuales en exclusiva, pero Jordi Wild rechazó esa última condición por considerarla una falta de respeto a su trabajo y no consiguieron llegar a un punto en común para poder realizar la entrevista.

“No es posible que la gente no pueda vivir por su cuenta ni trabajando”

Pero, a pesar de estas charlas con los candidatos, Jordi Wild ha dejado claro en varias ocasiones cómo suele votar en los comicios. En declaraciones del pasado mes de octubre sobre las elecciones del 29-N, el creador de contenido explicó que “no hay ni un solo partido que me convenza”.

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"No vengo a administrar la decadencia, vengo a levantar este país", se compromete el candidato en la presentación del programa del PP.

Además, mencionó que, en la actualidad, la vivienda es uno de los problemas que más le preocupan: “No es posible que la gente hoy en día no pueda vivir por su cuenta ni trabajando”, afirmó, añadiendo que este no es un asunto que dependa del Gobierno de turno, sino una cuestión transversal que ningún Ejecutivo ha resuelto.

Aunque Wild también cuestionó a la oposición, sosteniendo que, en su opinión, es “bastante floja”. “No te creas que voy con ilusión”, afirmó, en referencia al panorama político que define como crispado. Y no es una postura nueva, ya que, allá por 2022, el podcaster ya adelantaba que su perfil ideológico no encaja con ninguna oferta electoral. “Yo soy más liberal, pero a nivel social soy mucho más progresista, y no hay ningún partido que aúne un poco eso”, explicó entonces.

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“Voté al partido de Carmen de Mairena, no podía no hacerlo”

En esa misma intervención, planteó que en las siguientes elecciones votaría en blanco, a un partido minoritario como PACMA, o directamente se abstendría, en lo que describió como un “voto de castigo”. El creador de contenido ha reconocido en varias ocasiones que su comportamiento electoral ha variado con los años. De hecho, llegó a admitir que en unos comicios votó “al partido de Carmen de Mairena, porque no podía no hacerlo porque si no me muero”.

Jordi Wild del podcast The Wild Project. (Twitter/Jordi Wild)

También recordó que, hace años, apoyó a Esquerra Republicana y que se lo hizo saber personalmente a Oriol Junqueras cuando acudió a su pódcast hace cuatro años. “Ya no, perdí toda la fe en todo su rollo”, aseguró. Según sus propias palabras, la última vez que votó “de verdad” fue precisamente a ERC. “Hace muchos años que estoy votando en nada, en negativo, en tonterías”, admitió, en una síntesis de la desafección que atraviesa su relación con las urnas desde entonces.

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