Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Solo un 7% de los jubilados logra apartar más del 30% de lo que percibe, según Cofidis. (Montaje Infobae)

Guardar

Tres de cada diez jubilados españoles no logran ahorrar nada a final de mes y casi uno de cada cuatro no podría afrontar un gasto imprevisto de 5.000 euros, según el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026. Cualquier tema relacionado con pensiones y jubilados es siempre sensible, pero especialmente en campaña electoral. El propio Alberto Nuñez Feijóo preguntaba cuál era su cámara en la entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero para dirigirse directamente a ellos y asegurarles que prometía revalorizar las pensiones, después de haber dicho que habría que hacer sacrificios. El Gobierno que no lo hace sabe que se sentencia.

El estudio de Cofidis detalla que el 8,7% de estos hogares declara ingresos netos mensuales de hasta 1.000 euros, mientras que un 29% no ahorra nada a final de mes y un 30,8% adicional ahorra menos del 10% de sus ingresos. Solo un 7% logra apartar más del 30% de lo que percibe. Por tener contexto, según los últimos registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media del sistema alcanzó los 1.376,1 euros mensuales en octubre, un 4,6% más que un año antes, y la pensión media de jubilación se situó en 1.577,6 euros. Y también es importante destacar que, frente a los más jóvenes y los trabajadores, los jubilados superan en ingresos al resto de generaciones.

PUBLICIDAD

Una infografía sintetiza los datos del Observatorio Cofidis sobre el ahorro, los ingresos y las diferencias territoriales de las pensiones de jubilación en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cofidis elabora un ranking autonómico a partir de cuatro indicadores: el porcentaje de hogares en situación acomodada o ventajosa, el porcentaje que no ahorra, el que no podría afrontar un gasto de 1.000 euros y el que declara ingresos de hasta 1.000 euros mensuales. Según este análisis, Aragón, País Vasco, Navarra y el Principado de Asturias destacan en mejor posición económica, mientras que los peores resultados se concentran en Canarias, Andalucía y Extremadura.

La vivienda concentra la mayor presión

Aunque el 69,4% de los jubilados reside en una vivienda en propiedad sin cargas, un 25,4% del total sigue pagando hipoteca o alquiler. La carga resulta especialmente intensa entre quienes alquilan: el 38,1% de los jubilados inquilinos destina más del 40% de sus ingresos a la renta, y un 16,8% supera el 50%. Entre quienes pagan hipoteca, el 15% dedica también más del 40% de sus ingresos a ese concepto.

PUBLICIDAD

Pese a las limitaciones presupuestarias, el 28,8% de los jubilados ayuda económicamente a familiares o personas cercanas que no conviven en el hogar, principalmente a hijos (21,7%). Estas ayudas se destinan sobre todo a gastos básicos (53,8%), aunque también cubren alquiler o hipoteca (25%), estudios (19,4%), suministros (16,4%) o gastos médicos (11,7%).

La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.

El gasto de los mayores se concentra en partidas esenciales: la alimentación es la primera prioridad para el 54,5% de los hogares, seguida de los suministros del hogar, luz, agua y gas, que ocupan el primer lugar para el 29,2%. Ambas categorías figuran entre las tres principales para cerca del 87% de los encuestados, mientras que el ocio, la hostelería, la tecnología o la enseñanza quedan relegados a los últimos puestos.

PUBLICIDAD

La vulnerabilidad crece de forma proporcional al tamaño del imprevisto

El Observatorio mide también la capacidad de los jubilados para afrontar gastos inesperados. Frente a un imprevisto de 1.000 euros, el 9,5% reconoce que no podría asumirlo con recursos propios. La alternativa más habitual en ese caso sería solicitar un préstamo bancario (38,5%), recurrir a un familiar o amigo (26,7%) o utilizar la tarjeta de crédito (12,6%). Con importes mayores, la vulnerabilidad se agrava: el 22,9% no podría afrontar un gasto de 5.000 euros, y el 29,1% no podría asumir 10.000 euros.

Este dato se enmarca en un escenario de pobreza persistente entre los mayores. Según el XVI Informe El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) entre los mayores de 65 años se situó en el 19,2% en 2025, el equivalente a cerca de dos millones de personas, con un 16,4% por debajo del umbral de pobreza.

PUBLICIDAD

La subida de las pensiones para 2027 se conocerá de forma definitiva el 15 de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato de inflación de noviembre necesario para completar el cálculo de la revalorización, que las estimaciones actuales sitúan por encima del 3%.