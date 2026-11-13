España

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Además del precio promedio de las gasolinas en España, ve los precios más baratos

El costo de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
El costo de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
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El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

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Precio máximo: 2,005 euros el litro

Precio mínimo: 1,655 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,968 euros el litro

Precio mínimo: 1,625 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,717 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,785 euros el litro

Precio mínimo: 1,335 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,695 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,095 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,465 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,764 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,755 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,529 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,029 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,949 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,925 euros el litro

Precio mínimo: 1,849 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,881 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,715 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,875 euros el litro

Precio mínimo: 1,765 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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