España

Así es el patrimonio de Pedro Sánchez, con dos viviendas en Madrid, alquileres y su sueldo como presidente del Gobierno

La última declaración presentada ante el Congreso, registrada en agosto de 2023, detalla sus inmuebles, productos financieros y una hipoteca pendiente

Pedro Sánchez de pie con camisa y pantalones vaqueros frente a un sofá rojo en un plató de televisión decorado con cojines y carteles
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, permanece de pie frente al sofá del plató durante su visita al programa La Revuelta. (RTVE)
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La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre vuelve a situar bajo escrutinio las trayectorias y las declaraciones patrimoniales de los candidatos. En el caso del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez declaró dos viviendas en Madrid, dos plazas de aparcamiento, más de 211.000 euros en productos financieros y una hipoteca pendiente en la última declaración de bienes que presentó ante el Congreso de los Diputados.

El documento se registró el 9 de agosto de 2023, al inicio de la XV Legislatura. Por ello, recoge la situación patrimonial y financiera comunicada entonces a la Cámara. La declaración no incluye una valoración de mercado de los inmuebles ni ofrece datos sobre su ubicación concreta, superficie o estado de conservación.

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La retribución anual del presidente del Gobierno ascendió a 95.943,96 euros brutos en 2025, según el Portal de Transparencia. Esa cifra corresponde exclusivamente al sueldo por el cargo y no forma parte de los bienes que figuran en la declaración parlamentaria de 2023.

Dos viviendas y dos plazas de aparcamiento en Madrid

La declaración de Sánchez incluye cuatro bienes inmuebles urbanos en la Comunidad de Madrid: dos viviendas y dos plazas de aparcamiento. Una de las casas fue adquirida en 1992 y pertenece al 100% al presidente. La otra se compró en 2008 y figura con un 50% de titularidad, la cual comparte con su mujer Begoña Gómez.

La misma distribución se repite en las plazas de garaje: una consta íntegramente a su nombre y la otra está compartida al 50%. El formulario del Congreso identifica la provincia, el tipo de bien, la fecha de adquisición y el porcentaje de participación, pero no permite calcular el valor actual de esas propiedades.

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Pedro Sánchez y Begoña Gómez en una imagen de archivo. (Álex Cámara - Europa Press)
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en una imagen de archivo. (Álex Cámara - Europa Press)

Sobre el inmueble adquirido en 2008 pesa un préstamo hipotecario concedido ese mismo año por 159.300 euros. Cuando Sánchez presentó la declaración, el capital pendiente de amortización ascendía a 61.786,31 euros. El documento no permite conocer la evolución posterior de la deuda.

Cuentas, fondos y acciones por más de 211.000 euros

En el apartado financiero, el presidente declaró 19.208,79 euros repartidos en dos cuentas corrientes y de ahorro. La partida de mayor importe era un plan de pensiones, valorado en 105.378,10 euros.

También consignó un fondo de inversión por 81.449,20 euros y acciones cotizadas en Bolsa valoradas en 5.104 euros a 22 de junio de 2023. La suma de las cuentas, el plan de pensiones, el fondo y las acciones alcanzaba 211.140,09 euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que los decretos de vivienda no buscan "enfrentar" sino "unir" a los pequeños propietarios y a los inquilinos para "luchar contra los de arriba".

Esa cifra agrupa productos con distinta disponibilidad, ya que el saldo de una cuenta bancaria puede utilizarse de inmediato, mientras que un plan de pensiones está sujeto a las condiciones legales para su rescate y un fondo de inversión o unas acciones dependen de su cotización y de una eventual venta.

La declaración recoge, además, 12.845 euros en rendimientos por arrendamiento de inmuebles. El documento no especifica cuál de las propiedades generó esos ingresos ni si proceden de uno o varios alquileres.

Pedro Sánchez no declaró vehículos, embarcaciones ni aeronaves. Tampoco constan participaciones en sociedades no cotizadas, deuda pública u otros bienes de esa naturaleza.

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