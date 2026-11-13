El secreto de los matrimonios más felices está en practicar deportes juntos: este es el ejercicio clave que mejora la comunicación entre parejas

Una pareja mayor haciendo footing por el parque (Magnific)

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Mantener una relación de pareja saludable requiere tiempo, comunicación y pequeños gestos cotidianos que permitan reforzar el vínculo afectivo. Compartir aficiones, disfrutar de momentos juntos o aprender nuevas actividades son algunas de las claves para construir una convivencia satisfactoria. Pero ¿y si uno de los secretos para conseguir un matrimonio más feliz estuviera en algo tan sencillo como salir a caminar, montar en bicicleta o hacer ejercicio juntos?

Una investigación de la Universidad Brigham Young (BYU), publicada en la revista Family Relations apunta precisamente en esa dirección: practicar deporte en pareja no solo beneficia al organismo, sino que también puede mejorar la relación. De hecho, la conclusión es que las parejas que comparten actividades físicas presentan mejores resultados en comunicación, resolución de conflictos y niveles de estrés matrimonial que aquellas que no hacen ejercicio juntas.

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Un matrimonio estira en la playa (Magnific)

Para llevarla a cabo, los científicos analizaron las respuestas de cerca de 1.700 parejas jóvenes casadas que participan en el proyecto CREATE (Couple Relationships and Transition Experiences), un estudio que realiza un seguimiento de matrimonios recién casados en Estados Unidos desde hace más de una década. Después, compararon los efectos del ejercicio individual y de la actividad física compartida en tres aspectos fundamentales de la convivencia: la comunicación, la capacidad para resolver desacuerdos y el estrés matrimonial. Aunque ambas modalidades de ejercicio se relacionaron con matrimonios más saludables, los resultados fueron más positivos cuando los cónyuges practicaban deporte juntos.

Según explica el estudio, realizar ejercicio en pareja parece favorecer, aunque de manera moderada, la capacidad de afrontar los conflictos de forma pacífica. Además, los participantes manifestaron sentirse más escuchados, comprendidos y apoyados por sus compañeros sentimentales.

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Caminar juntos, una actividad sencilla con grandes beneficios

Uno de los datos más interesantes del estudio es que caminar fue la actividad física compartida más habitual entre los matrimonios participantes. Una práctica accesible, económica y que no requiere instalaciones deportivas ni equipamiento especializado.

De hecho, los investigadores destacan que esta actividad ofrece oportunidades naturales para conversar, compartir preocupaciones y prestar atención al otro. Es más, la comunicación fue el aspecto de la relación en el que se observaron mayores beneficios asociados al ejercicio. Así, un simple paseo puede convertirse en un espacio para escuchar, hablar y reforzar la complicidad.

Los datos también revelan que aproximadamente el 60 % de los maridos y las esposas encuestados realizaban ejercicio, pero solo un tercio lo hacía junto a su pareja. Una circunstancia que pone de manifiesto el potencial de incorporar esta costumbre a la vida cotidiana.

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LA FÓRMULA - Sebastián La Rosa - "No subestimes el poder de caminar"

Un hábito saludable para cuidar la relación

Los investigadores advierten que hacer deporte juntos no soluciona por sí solo los problemas matrimoniales. Además, las obligaciones laborales, familiares y, especialmente, la crianza de los hijos pueden dificultar encontrar momentos para compartir esta actividad.

Sin embargo, reservar un espacio semanal para caminar, bailar, nadar o montar en bicicleta puede convertirse en una oportunidad para reconectar y escapar de las rutinas diarias.