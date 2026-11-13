Arranca la campaña y solo PP y Vox tienen programa: Sánchez y Colau ya piden el voto sin haber presentado su proyecto para España

Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, en la presentación del programa electoral. (Eduardo Parra/Europa Press)

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El paso de una precampaña a una campaña electoral es casi imperceptible al ojo humano, y al oído, pero no dice lo mismo la ley. Hasta este viernes, los partidos podían soltar mítines, mover entrevistas o dar la batalla en redes sociales, pero no pedir el voto de forma explícita, ni contratar anuncios, ni enviar propaganda a los buzones, entre otras posibilidades estrictamente pautadas. Con todo, los 38 días que transcurren desde la disolución de las Cortes hasta la pegada de carteles tienen una función: son necesarios para elaborar las candidaturas y las listas y redactar y presentar el programa. Sin embargo, no siempre lo primero va antes de lo segundo, o así lo han considerado dos de las cuatro grandes fuerzas.

A 24 horas del inicio de la campaña, solo el PP se disponía a pedir el voto con un programa electoral bajo el brazo y a disposición: 249 compromisos para la ‘Reconstrucción nacional’. Alberto Núñez Feijóo convocó a un acto formal el martes y aseguró que se trataba de un documento no pensado para “impresionar por su volumen” sino “para ser juzgado en cuatro años”, por lo que recomendó guardarlo. “Será fácilmente evaluable, no tiene paja, cada línea es importante”, insistió. Y subió la apuesta: va a “levantar las alfombras” tras el paso de Pedro Sánchez si gobierna, pero no se va a escudar en la “herencia recibida” si las cosas van mal. “No será la coartada para incumplir. Desde el primer día responderé por lo que hagamos”, garantiza.

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Santiago Abascal, presidente de Vox, en un acto de precampaña. (Rafael Martín/Europa Press)

Vox lo publicó sobre la bocina este jueves, sin puesta de largo, solo online: 115 puntos de ‘Sentido común’ -es el lema- con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género, o sus recetas para el acceso a la vivienda, un programa esperado en cuanto al peso que pueda tener en la negociación para un gobierno de coalición. Lo que tendría que asumir el PP si el CIS no acierta.

Ni PSOE ni Frente Amplio han puesto una fecha a la presentación, ya solo a la publicación del suyo. Será ya en la vorágine de los viajes, los actos y los debates. Y en ese momento también estará el PP, que ha hecho una jugada inédita: de esos 249 compromisos, algunos salen ocultos, embargados: “Permanezca atento a la campaña para conocer esta nueva medida”. Por lo que Núñez Feijóo no ha dicho la última palabra sobre sus intenciones para España, aguardando al momento oportuno para lanzarlas, manteniendo la atención.

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"No vengo a administrar la decadencia, vengo a levantar este país", se compromete el candidato en la presentación del programa del PP.

Badalona, Sevilla y Madrid

La responsable del programa es Alma Ezcurra, número tres del partido, quien tuvo su protagonismo este martes, interviniendo antes del líder: “La política dejará de administrar el ego de un solo hombre para ponerse al servicio, a los pies y de rodillas de las ambiciones y los problemas de todos y cada uno de los ciudadanos que componen este país”, pronunció. Su par en el PSOE es Cristina Narbona, presidenta del partido, de la que no hay noticia. En Vox no hay una figura identificable. Según estatutos, las decisiones políticas y de estrategia son del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Acción Política. Frente Amplio es el que más difícil lo ha tenido, al encerrar distintas ‘almas’ (Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns).

La campaña ya está en marcha. Núñez Feijóo la abrió anoche en Badalona, no por casualidad. El PP gobierna la que es cuarta ciudad más poblada de Cataluña y Xavier García Albiol, su alcalde, es el candidato estrella, número 1 por Barcelona. Y esta comunidad es el territorio necesario para La Moncloa, con un alto número de escaños en juego. Fue donde se escapó la investidura en 2023 y es por esto que el partido se volcará. Sánchez lo hizo en Sevilla, junto a María Jesús Montero, para un PSOE obligado a resucitar en Andalucía, y Santiago Abascal regresó a la plaza de Colón. También eligió Madrid Ada Colau, esta en Vallecas.

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Por delante, 15 días hasta el sábado para la reflexión, previo a las urnas, el domingo 29, cuando los españoles deciden qué presidente y también qué manual quieren que guíe los próximos cuatro años.