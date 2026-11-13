España

Arranca la campaña y solo PP y Vox tienen programa: Sánchez y Colau ya piden el voto sin haber presentado su proyecto para España

Núñez Feijóo es el único líder que ha explicado sus líneas maestras para gobernar

Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, en la presentación del programa electoral. (Eduardo Parra/Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, en la presentación del programa electoral. (Eduardo Parra/Europa Press)
Guardar

El paso de una precampaña a una campaña electoral es casi imperceptible al ojo humano, y al oído, pero no dice lo mismo la ley. Hasta este viernes, los partidos podían soltar mítines, mover entrevistas o dar la batalla en redes sociales, pero no pedir el voto de forma explícita, ni contratar anuncios, ni enviar propaganda a los buzones, entre otras posibilidades estrictamente pautadas. Con todo, los 38 días que transcurren desde la disolución de las Cortes hasta la pegada de carteles tienen una función: son necesarios para elaborar las candidaturas y las listas y redactar y presentar el programa. Sin embargo, no siempre lo primero va antes de lo segundo, o así lo han considerado dos de las cuatro grandes fuerzas.

A 24 horas del inicio de la campaña, solo el PP se disponía a pedir el voto con un programa electoral bajo el brazo y a disposición: 249 compromisos para la ‘Reconstrucción nacional’. Alberto Núñez Feijóo convocó a un acto formal el martes y aseguró que se trataba de un documento no pensado para “impresionar por su volumen” sino “para ser juzgado en cuatro años”, por lo que recomendó guardarlo. “Será fácilmente evaluable, no tiene paja, cada línea es importante”, insistió. Y subió la apuesta: va a “levantar las alfombras” tras el paso de Pedro Sánchez si gobierna, pero no se va a escudar en la “herencia recibida” si las cosas van mal. “No será la coartada para incumplir. Desde el primer día responderé por lo que hagamos”, garantiza.

PUBLICIDAD

Santiago Abascal, presidente de Vox, en un acto de precampaña. (Rafael Martín/Europa Press)
Santiago Abascal, presidente de Vox, en un acto de precampaña. (Rafael Martín/Europa Press)

Vox lo publicó sobre la bocina este jueves, sin puesta de largo, solo online: 115 puntos de ‘Sentido común’ -es el lema- con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género, o sus recetas para el acceso a la vivienda, un programa esperado en cuanto al peso que pueda tener en la negociación para un gobierno de coalición. Lo que tendría que asumir el PP si el CIS no acierta.

Ni PSOE ni Frente Amplio han puesto una fecha a la presentación, ya solo a la publicación del suyo. Será ya en la vorágine de los viajes, los actos y los debates. Y en ese momento también estará el PP, que ha hecho una jugada inédita: de esos 249 compromisos, algunos salen ocultos, embargados: “Permanezca atento a la campaña para conocer esta nueva medida”. Por lo que Núñez Feijóo no ha dicho la última palabra sobre sus intenciones para España, aguardando al momento oportuno para lanzarlas, manteniendo la atención.

PUBLICIDAD

"No vengo a administrar la decadencia, vengo a levantar este país", se compromete el candidato en la presentación del programa del PP.

Badalona, Sevilla y Madrid

La responsable del programa es Alma Ezcurra, número tres del partido, quien tuvo su protagonismo este martes, interviniendo antes del líder: “La política dejará de administrar el ego de un solo hombre para ponerse al servicio, a los pies y de rodillas de las ambiciones y los problemas de todos y cada uno de los ciudadanos que componen este país”, pronunció. Su par en el PSOE es Cristina Narbona, presidenta del partido, de la que no hay noticia. En Vox no hay una figura identificable. Según estatutos, las decisiones políticas y de estrategia son del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Acción Política. Frente Amplio es el que más difícil lo ha tenido, al encerrar distintas ‘almas’ (Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns).

La campaña ya está en marcha. Núñez Feijóo la abrió anoche en Badalona, no por casualidad. El PP gobierna la que es cuarta ciudad más poblada de Cataluña y Xavier García Albiol, su alcalde, es el candidato estrella, número 1 por Barcelona. Y esta comunidad es el territorio necesario para La Moncloa, con un alto número de escaños en juego. Fue donde se escapó la investidura en 2023 y es por esto que el partido se volcará. Sánchez lo hizo en Sevilla, junto a María Jesús Montero, para un PSOE obligado a resucitar en Andalucía, y Santiago Abascal regresó a la plaza de Colón. También eligió Madrid Ada Colau, esta en Vallecas.

Por delante, 15 días hasta el sábado para la reflexión, previo a las urnas, el domingo 29, cuando los españoles deciden qué presidente y también qué manual quieren que guíe los próximos cuatro años.

Temas Relacionados

Elecciones Generales España 2026Última Hora EspañaPedro SánchezAlberto Núñez FeijóoSantiago AbascalAda ColauIrene MonteroPPPSOEVoxFrente AmplioPodemosPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Previsión meteorológica del clima en Zaragoza para este viernes 13 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del clima en Zaragoza para este viernes 13 de noviembre

El lado más íntimo de Jordi Wild: su discreta relación con la mexicana Cristina Puente y el recuerdo imborrable de su padre

El creador de contenido ha realizado una entrevista a cada uno de los candidatos del 29-N menos a Santiago Abascal tras la baja de última hora de VOX, que ha provocado la indignación en redes sociales

El lado más íntimo de Jordi Wild: su discreta relación con la mexicana Cristina Puente y el recuerdo imborrable de su padre

Los seguros sanitarios privados se triplican en España en tres décadas y llegan al 24% de la población: las listas de espera son la principal barrera

La proporción de población con un seguro sanitario ha pasado del 7,2% en 1993 al 24% en 2025, según la Encuesta de Salud del Instituto Nacional de Estadística

Los seguros sanitarios privados se triplican en España en tres décadas y llegan al 24% de la población: las listas de espera son la principal barrera

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Entre quienes viven de alquiler, el 38,1% destina más del 40% de sus ingresos a la renta, y un 16,8% supera el 50%

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

El Tedax herido en Oviedo no llevaba el traje: la Policía compra 30, pero la última remesa llegará en 2030 y cada uno de ellos cuesta 70.180 euros

Interior adjudicó un contrato a finales de octubre para adquirir los trajes antimbombas que utilizan esta unidad especializada. Si el agente herido en Oviedo lo hubiera llevado, sus heridas hubieran sido menos graves, pero él primó la seguridad de los vecinos del edificio

El Tedax herido en Oviedo no llevaba el traje: la Policía compra 30, pero la última remesa llegará en 2030 y cada uno de ellos cuesta 70.180 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tedax herido en Oviedo no llevaba el traje: la Policía compra 30, pero la última remesa llegará en 2030 y cada uno de ellos cuesta 70.180 euros

El Tedax herido en Oviedo no llevaba el traje: la Policía compra 30, pero la última remesa llegará en 2030 y cada uno de ellos cuesta 70.180 euros

Elecciones generales 29-N en directo: Sánchez defiende a Marlaska tras las cargas policiales en la huelga general y afirma que es su “ojito izquierdo o derecho”

Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”

Vox lleva al 29-N un programa electoral con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

La UCO confirma que Pedro Sánchez se reunió con Cristian Corvillo, el supuesto chófer del presidente que negó conocer y que ha sido detenido por el caso Koldo

ECONOMÍA

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Los jóvenes, cada vez más lejos de comprar una casa: los expertos dan las claves para solucionar el problema

Prohibido cobrar gastos de inmobiliaria al inquilino y los anuncios deben informar si quien alquila es un gran tenedor: otras medidas clave del decreto de vivienda

Competencia estrecha el cerco sobre las gasolineras: vigila sus márgenes y abre expedientes sancionadores a las que incumplen

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”