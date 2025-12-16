El estrés quita a los españoles 55 horas de sueño al año y casi la mitad sufre pesadillas al menos una vez por semana

El estrés quita a los españoles 55 horas de sueño al año y casi la mitad sufre pesadillas (Canva)

Pesadillas, estado de alerta constante, estrés, problemas de concentración: la salud mental se sitúa como uno de los desafíos primordiales en España para las autoridades sanitarias y a la sociedad. Hasta el 59% de los españoles afirma tener problemas de estrés, situando a esta condición psicológica por encima de los casos de depresión o ansiedad, según un estudio realizado por el Grupo AXA a principios de 2025.

Este porcentaje, que leído de otra manera afecta a seis de cada diez españoles, se eleva si nos fijamos solo en los jóvenes entre 18 y 24 años, pues un 70% aseguraron en el estudio vivir con estrés. El estado de alerta constante afecta a una multitud de aspectos cotidianos, como a la concentración, la memoria o a la salud intestinal. Pero también tiene consecuencias sobre otro factor determinante: las horas de descanso.

El hecho de dormir dos o tres horas o tener el sueño ligero puede tener algunas consecuencias graves que marquen la siguiente jornada y el equilibrio emocional. Según un estudio realizado por los psicólogos de Unobravo, el estrés nos robaría 55 horas de sueño al año. La encuesta, a la que han respondido 1.500 adultos de todo el país, refleja que la media nacional de horas de sueño permanece en 6,7 horas diarias, por debajo de las siete a nueve recomendadas por los expertos sanitarios.

A pesar de que el 75 % de los españoles identifica el sueño de calidad como un factor clave para su bienestar diario y la gestión emocional, solo el 47 % de la población supera la barrera de las siete horas cada noche, mientras un 9% duerme menos de cinco. Este déficit de descanso impacta en múltiples áreas: perjudica al rendimiento académico o profesional -según afirma el 61%- y favorece el aumento de ansiedad y estrés, tal y como han experimentado dos tercios de los encuestados.

357 horas de descanso perdidas al año

Dormir bien es fundamental para la salud mental y el equilibrio emocional, pero en España lograr un descanso suficiente se ha convertido en un reto cotidiano. Si analizamos las horas de sueño por grupos de edad, se puede comprobar que los únicos que logran pasar el umbral de las siete horas recomendadas son los mayores de 65. Por su parte, los jóvenes de 18 a 24 años alcanzan una media de 6,8 horas diarias, mientras que el segmento de 55 a 64 años duerme 6,6 horas. Por comunidades, además, se ha comprobado que Cataluña (7,2 horas), Islas Baleares (7,1) y Galicia (7,1) figuran entre las comunidades que mejor descansan. En contraste, Andalucía y Madrid apenas alcanzan 6,6 horas diarias.

Este descenso puede alterarse por diferentes factores, pero el estrés y las preocupaciones (48%) se posicionan como la causa principal de este problema, relacionadas directamente con cuestiones laborales, económicas o familiares. Del mismo modo, los encuestados han asegurado que cenar de forma copiosa (27%) -al dificultar el proceso digestivo- o los cambios estacionales (26%), se posicionan como segundo y tercer motivo en la lista. También el consumo de cafeína (25%), la exposición a la televisión (22 %) y el uso del teléfono móvil o redes sociales desde la cama (22 %) incrementan la exposición a la luz azul y afectan la producción de melatonina, generando un impacto negativo en la capacidad de conciliar el descanso.

Dormir del tirón o acostarnos a tiempo tampoco está garantizado. Y es que, las interrupciones del sueño pueden hacer que un adulto español promedio pierda 412 minutos de descanso a la semana. En términos anuales, esta cifra ascendería a 357 horas, o en otras palabras, 51 noches completas. El principal motivo, de nuevo, es el estrés o las preocupaciones que suelen experimentar dos de cada tres personas (68%). Esta deficiencia correspondería a unas 55 horas de sueño anuales. A esta circunstancia se suman la imposibilidad de volver a dormir cuando te despiertas antes de tiempo (66 %), la dificultad para conciliar el sueño (66 %), el sueño inquieto o fragmentado (64 %) y los despertares prematuros (66 %), que suman entre 49 y 52 horas menos de descanso anual.

A esto se añaden factores ambientales relevantes, como los ronquidos de la pareja (34 %), que implican una pérdida media de 26 horas de sueño al año, los vecinos ruidosos (26 horas) y las mascotas (18 horas). Pero una de las conclusiones más llamativas es la diferencia que se presenta entre mujeres y hombres. Mientras ellas pierden alrededor de 400 horas de descanso al año -equivalentes a 57 noches-, ellos extravían 313 horas -45 noches-. En este ámbito, el estrés supone 66 horas menos de sueño para las mujeres, mientras que para los hombres se cuantifica en 43 horas anuales.

Las pesadillas provocan la pérdida de 23 minutos de sueño

El informe de Unobravo ha revelado que casi la mitad de los españoles (46 %) tiene pesadillas o sueños vívidos al menos una vez por semana. Entre los temas más recurrentes se encuentran la sensación de caída (25 %), situaciones de persecución o ataque (23 %), pérdidas o separaciones (17 %), sensación de estar atrapado (18 %) y la caída de dientes (15 %). Estos episodios, además de generar cansancio, problemas leves de concentración o alteraciones emocionales en el 43% de los encuestados, suponen una pérdida media de 23 minutos.

Según Francisco Rivera Rufete, psicólogo general sanitario y Clinical Manager de Unobravo, los sueños perturbadores pueden indicar niveles elevados de estrés o la presencia de preocupaciones no resueltas. Ante este panorama, la organización ha sugerido algunos consejos para mejorar la calidad del descanso y la salud mental: “Mantener horarios estables para irse a dormir y despertar; crear rituales relajantes previos al sueño como la lectura o la respiración consciente; evitar pantallas al menos media hora antes de acostarse y cuidar el entorno, procurando que la habitación esté fresca, oscura y silenciosa”.

Asimismo, el psicólogo aconseja gestionar el estrés diario con técnicas de meditación, escritura o paseos breves, y evitar la cafeína y las cenas copiosas en la noche. A su juicio, dormir bien no responde tanto a la suerte como a la constancia. Y es que, esta solo se consigue “con cambios sostenibles, sin obsesionarse por la perfección. Lo relevante es cómo te sientes al despertar; ningún producto ni app sustituirá una rutina adecuada”, afirma.