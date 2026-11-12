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Jiale Pan, el chef chino que cocina en Valladolid la mejor tapa de España: “Empecé trabajando en un wok, me formé y pasé por las cocinas de DiverXO”

‘Doce/29’, del cocinero Jiale Pan, se ha convertido en la tapa ganadora del certamen nacional celebrado cada año en Pucela

El cocinero Jiale Pan, del restaurante Jiapan de Valladolid, se ha proclamado este miércoles vencedor del XXII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas que se ha celebrado en Valladolid. (Nacho Gallego / EFE)
El cocinero Jiale Pan, del restaurante Jiapan de Valladolid, se ha proclamado este miércoles vencedor del XXII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas que se ha celebrado en Valladolid. (Nacho Gallego / EFE)
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Valladolid se convierte cada año en la capital mundial de la tapa con su popular concurso internacional. En esta esperada cita, se reúnen anualmente chefs pucelanos, españoles e internacionales para competir y crear el mejor pincho de todos, en un campeonato que reúne a la flor y nata de la gastronomía nacional.

Al mismo tiempo se celebraban la XXII edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el X Campeonato Mundial ‘Ciudad de Valladolid’, ambos concursos con una duración de tres días y con sede en la Cúpula del Milenio. En el caso del concurso nacional, el absoluto ganador ha sido el cocinero chino Jiale Pan, del restaurante Jiapan, en Valladolid, que se ha llevado el premio a casa gracias a su bocado ‘Doce/29′.

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Jiale Pan se ha impuesto a los 44 concursantes del certamen nacional, chefs llegados de toda España con bocados llenos de personalidad. El jurado, presidido por la cocinera brasileña Janaína Torres, entregaba el segundo premio a Teo Rodríguez, del restaurante Trasto, de Valladolid, por su tapa Bola del Mundo. El tercer premio fue para Volcán del Norte, de Juan García Domínguez, del restaurante Dólar Coreses, en Vitoria-Gasteiz.

Una receta que nació del despiste

El pincho ganador es un bao tradicional de color negruzco, relleno con un guiso de carne ibérica y jugo de lechazo, y complementado con un pesto de piñones de Pedrajas de San Esteban, el pueblo de la comarca de Tierra de Pinares de donde nace la gran mayoría del piñón nacional. Además, el chef añade puerro crujiente y ceniza de shiitake “para aportar notas ahumadas”.

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La tapa de Jaipan, el restaurante ganador del Concurso Nacional de Tapas 2026 (Cedida)
La tapa de Jiapan, el restaurante ganador del Concurso Nacional de Tapas 2026 (Cedida)

“La inspiración de esta tapa fue una incidencia en la cocina”, reconoce el cocinero mientras explica la historia del pincho ganador a Infobae. “Durante un servicio, se nos quemó un bao y queríamos transmitir esa imagen y aroma a un pincho”. Por eso, este bocado destaca por su característico color negro y por su sabor ahumado, que han conquistado al jurado del reñido concurso nacional. En cuanto al nombre del pincho, este rinde homenaje a la tradición del calendario chino de comer baos el 29 de diciembre para atraer la buena fortuna.

De un wok tradicional a las cocinas de DiverXO

Jiale ya se había alzado con otros grandes trofeos del panorama gastronómico, entre ellos el Pincho de Oro del XXVIII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid, con una receta muy similar a esta. En esta ocasión, se corona como el mejor de toda España con un premio que, además de un cheque por valor de 10.000 euros, le concede el honor de ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2027.

“Yo vengo de una familia muy humilde, siempre hemos tenido un restaurante normal, un restaurante de wok”, cuenta el cocinero sobre su trayectoria profesional. Pero este formato, el de un clásico wok asiático, no satisfacía del todo a un Jiale Pan que quería “avanzar un poquito más”.

Así que se empezó a formar, estudiando en Le Cordon Bleu y en el Basque Culinary Center. “Después, estuve trabajando para los grandes chefs y pasé también por DiverXO”, recuerda. También hizo prácticas en los restaurantes de Martín Berasategui y Paco Morales, experiencias que le ayudaron a crear su propio concepto de fusión asiático-española.

Jiale Pan, el cocinero chino al frente del restaurante Jiapan, en Valladolid (Web del restaurante)
Jiale Pan, el cocinero chino al frente del restaurante Jiapan, en Valladolid (Web del restaurante)

Todo lo que aprendió lo desarrolla desde hace siete años en la capital castellana, en su restaurante Jiapan, a dos pasos de la Plaza Mayor. Allí, el chef se sirve de referencias chinas y japonesas, todo a través de recetas como gyozas, cha gio, baos, wantón o dim sum, sushi fresco, udon o fusiones tan originales como la hamburguesa de ramen. “Somos tres en la sala y cuatro en la cocina”, explica. “Seguimos siendo un restaurante familiar, porque trabajan también mi pareja y mi padre”.

Premio para la mejor tapa del mundo

El concurso vallisoletano incluye también el Campeonato Mundial de Tapas, que este año ha encontrado su ganador en la misma capital pucelana. El primer premio de esta edición internacional ha sido para la elaboración ‘Milpa’ de Alejandro San José, del restaurante Habanero Taquería. El chef se llevó a casa un cheque valorado en 10.000 euros, junto al diploma y el trofeo que le reconocen como autor de la mejor tapa del planeta.

La segunda posición ha sido para el chef Alonso Luna Zárate y su tapa ‘The last chance croquette’ de Ojo Bangkok, Tailandia; y el tercer puesto ha sido para la tapa ‘Pansuh under the Borneo Canopy” de Kenny Wei Kiat Gan, Hachi byKenny’s, Malasia.

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