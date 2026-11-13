España

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Guardar

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados delsorteo 3 de las 14:00 horas de este viernes 13 de noviembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 13 noviembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 03 12 13 17 19 22 23 27 36 39 40 43 47 49 53 54 63 66 68 73.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un alcalde del PP y un concejal del PSOE se casan en Valencia: “Dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente”

Jesús Salmerón y Borja Martínez se dan el ‘sí, quiero’ y aseguran que mantienen intactas sus convicciones ideológicas

Un alcalde del PP y un concejal del PSOE se casan en Valencia: “Dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente”

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

Este viernes, Jordi Wild ha publicado sus entrevistas con los candidatos al Gobierno en su podcast ‘The Wild Proyect’. Con el presidente ha abordado también los casos de corrupción o la situación del sistema ferroviario

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

Tarifa de la luz en España este 14 de noviembre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Tarifa de la luz en España este 14 de noviembre

Un análisis de sangre detecta el cáncer de mama en fases tempranas con un 95% de precisión y predice las recaídas

El estudio permitió descubrir que algunos cánceres con un pronóstico generalmente más favorable contienen subtipos más agresivos

Un análisis de sangre detecta el cáncer de mama en fases tempranas con un 95% de precisión y predice las recaídas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Frente Amplio plantea un veto a Marlaska como condición para pactar con el PSOE

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

El Tribunal de Cuentas ordena investigar el caso del ático de Ayuso al detectar indicios de perjuicio a fondos públicos

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla

ECONOMÍA

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

La afiliación de trabajadores extranjeros en España alcanza un nuevo récord: casi 600.000 más que hace un año por el impulso de los colombianos y venezolanos

DEPORTES

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”