España

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

La candidata de Frente Amplio sostiene que el mandatario estadounidense encarece la vida de los españoles a través de la inflación derivada de los conflictos bélicos que impulsa y anuncia que rompería relaciones con Israel si llega al Gobierno

La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, es entrevistada en 'The Wild Project' (The Wild Project)
La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, es entrevistada en 'The Wild Project' (The Wild Project)
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La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha denunciado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “poniendo en peligro” a España, y ha defendido el cierre de las bases militares norteamericanas ubicadas en Rota y en Morón de la Frontera.

En la entrevista con Jordi Wild, publicada esta mañana de viernes coincidiendo con la inauguración de la campaña, ha matizado que ese cierre no podría producirse “de la noche a la mañana”, pero lo plantea como un objetivo para hacer frente a “un señor tan peligroso que está provocando guerras por todo el mundo” y que, a su juicio, supone una amenaza directa para el país.

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Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos denegó a Colau el visado para viajar a un evento en Puerto Rico tras una entrevista en la Embajada estadounidense en Madrid centrada en su participación en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza y en los tres días que permaneció retenida ilegalmente por las FDI.

Trump, un “peligro con patas” que está “haciendo que nuestra vida sea cada día más cara”

Colau ha defendido que lo “realmente patriótico” consiste en protegerse frente a Trump, al que ha descrito como “un peligro con patas” y no un aliado de España, por sus amenazas arancelarias y por su contribución, según ha argumentado, al encarecimiento de la vida a través de la inflación derivada de los conflictos bélicos que impulsa en distintas partes del mundo. “Está haciendo que nuestra vida sea cada día más cara, porque la inflación tiene que ver con todas las guerras que está provocando”, ha apostillado.

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La candidata ha añadido que el mandatario estadounidense respeta la “democracia formal” porque “no le queda más remedio”, pero que en el fondo “intenta alterar las reglas del juego por decirlo suave”, interviene en terceros países y declara guerras “sin respetar lo que diga Naciones Unidas”.

Preguntada por el presidente argentino, Javier Milei, Colau lo ha calificado como una persona “extremadamente de derecha” responsable, según ha defendido, de destrozar la economía y los servicios públicos de Argentina. Lo define como “autoritario” por la represión que, a su juicio, despliega frente a la protesta social en su país, a la que ha calificado de “muy fuerte”.

La administración estadounidense, presidida por Donald Trump, ha denegado a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, la entrada en el país para asistir a un acto en Puerto Rico, decisión que la también exalcaldesa sospecha que se debe a motivos ideológicos

Vox “reivindica abiertamente el fascismo”, según Colau

La candidata ha pedido cautela en el uso de la palabra “facha” para no hacer un “mal uso” del término, aunque ha sostenido que en Europa existen partidos que “efectivamente defienden ideas cercanas al fascismo”. En ese contexto, ha calificado al líder de Vox, Santiago Abascal, como un dirigente “muy cruel”, y ha acusado a su formación de reivindicar “abiertamente el fascismo” y de banalizar la dictadura franquista. “Señalar y decir que hay que salir a cazar inmigrantes te hace fascista”, ha afirmado, además de atribuir a Vox una incitación al odio y “complicidades” con grupos como Núcleo Nacional -grupo neonazi cuyo cese de actividad ha sido decretado por una juez esta semana- o Desokupa.

Defiende la acción de la Flotilla de Gaza y plantea romper relaciones con Israel

Por otro lado, Colau ha acusado a las autoridades israelíes de perpetrar un genocidio contra la población palestina y ha reivindicado la acción de la Flotilla de apoyo a Gaza, de la que formó parte, al considerar que presionó a distintos gobiernos europeos para que modificaran su posición sobre el conflicto. “Yo, humildemente, necesitaba poner el cuerpo para intentar que dejaran de matar niños en Gaza”, ha afirmado, y ha explicado que numerosos participantes asumieron el riesgo de ser atacados con drones y de sufrir lo que ha descrito como un secuestro por parte del ejército israelí.

La candidata ha sostenido que el PSOE, al que ha definido como un partido “pro Israel”, modificó su posición por la presión de la protesta social, y ha anunciado que, en caso de llegar al Gobierno, actuaría para romper las relaciones diplomáticas y comerciales de España con el país. España mantiene desde marzo el estado de mínimos de las relaciones diplomáticas, con Dana Erlich como encargada de negocios.

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