Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el pódcast The Wild Project (The Wild Proyect)

Guardar

Pedro Sánchez mantiene su defensa sobre la figura de Zapatero. A pesar de que el expresidente todavía no ha aparecido en la precampaña, primero, y la campaña, desde este viernes, el líder del PSOE ha insistido en su inocencia. Este viernes, Jordi Wild ha publicado sus entrevistas con los candidatos al Gobierno en su podcast The Wild Proyect. En la conversación, al preguntarle, ha asegurado que “pone la mano en el fuego por José Luis” y que “cree en su inocencia”. El entrevistador también le ha preguntado por el resto de casos con condenas o investigados alrededor del PSOE.

El presidente del Gobierno ha asegurado que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, “nunca hizo ningún comentario” machista delante de él. También ha afirmado que “yo no sabía que consumía prostitutas” y ha reconocido que “me quedé muy sorprendido”. Sobre Leire Díez, ha sostenido que no conoce sus actividades ni contactos, mientras que con Koldo García niega tener una relación, aunque Jordi Wild le ha expuesto una serie de mensajes que publicó en X elogiando al aliado de Ábalos.

PUBLICIDAD

Con el presidente, otro de los temas más influyentes que han abordado es lo sucedido en la ciudad autónoma el 30 de julio y la posterior gestión del Gobierno. Pedro Sánchez mantiene su postura sobre la crisis de Ceuta. “Nos enfrentamos a un dilema: ‘¿nos liamos a tiros con chavales desarmados o tratamos de absorberlos para que se puedan ir?’”, ha defendido Sánchez durante la charla, en referencia a cómo se actuó en las primeras horas. La migración o la situación ferroviaria han sido otros de los asuntos hablados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye una subvención directa de 45,3 millones de euros para la ciudad autónoma de Ceuta, así como otras medidas de estabilidad financiera, con el objetivo de cubrir los gastos extraordinarios como consecuencia de la crisis migratoria iniciada el pasado 30 de julio. (Fuente: La Moncloa)

Defensa de la gestión de Ceuta

Sánchez ha admitido que la gestión del episodio pudo ser mejor, aunque también ha reivindicado la inversión realizada por su Gobierno. “Tengo que hacer las cosas mejor, pero hemos sido el Gobierno que más recursos ha invertido en Ceuta y Melilla”, ha afirmado. Junto a la gestión, el otro punto clave es la responsabilidad que se atribuye o no a Marruecos. El líder del Ejecutivo ha evitado señalar al país vecino. “No tengo la información”, ha asegurado. Es evidente que el régimen marroquí lo que hizo fue facilitar en frontera que se pudiera gestionar de esta manera”, ha sostenido Sánchez. Ha mantenido que España debe preservar una relación de buena vecindad, aunque ha subrayado que esa política tiene como límite la defensa de la soberanía nacional sobre Ceuta y Melilla.

PUBLICIDAD

Tras defender que se permitiera la entrada una vez habían decenas de miles de personas cruzando, el presidente ha reivindicado su respuesta en los días posteriores a la entrada masiva en Ceuta. “Un presidente del Gobierno está 24 horas, siete días a la semana y 365 días al año”, ha dicho Pedro Sánchez, en referencia a la polémica sobre que se fue de vacaciones pocos días después, para lo que ha añadido que ha señalado que acudió a la ciudad autónoma al día siguiente.

Sánchez ha admitido que la percepción pública sobre su situación personal pudo generar críticas, aunque ha insistido en que siguió al frente de la crisis desde una residencia oficial. También ha defendido que el Gobierno elevó la capacidad de acogida temporal hasta más de 7.000 plazas y que, desde el 20 de agosto, “han salido de Ceuta de manera voluntaria más de 15.000 personas”. El presidente ha justificado, además, que no convocara de inmediato el Consejo de Seguridad Nacional. Según ha explicado, Interior, Migraciones y Defensa ya trabajaban con los recursos disponibles para controlar la frontera y habilitar alojamientos. Ha añadido que el Ejecutivo creó un mando único tras la petición del presidente ceutí , Juan Jesús Vivas, a pesar de que tardó 20 días en impulsarse.

PUBLICIDAD

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 6.791 los migrantes que han vuelto voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva de julio a Ceuta, en 318 los que han sido expulsados y en 2.321 los menores no acompañados que han sido filiados. -. (Fuente: La Moncloa)

Situación de los trenes, Óscar Puente o migración

Pedro Sánchez ha defendido en The Wild Project que la inmigración aporta “el 25%” del crecimiento económico español y ha reconocido que la izquierda no siempre presta “la suficiente atención” a la integración. El presidente ha señalado que el principal origen de las llegadas recientes es Colombia y ha asegurado que el 40% de los migrantes son europeos y otro 40%, latinoamericanos, además de aludir a una “diáspora marroquí”.

La conversación también abordó los accidentes ferroviarios. Sánchez ha admitido que “se cometieron fallos” y que quizá la inversión en la línea afectada, multiplicada “por 20” durante ocho años, debió ser mayor. Ha anunciado 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para seguridad y mantenimiento ferroviario. Sobre Óscar Puente, ha evitado aclarar si lo habría cesado sin su dimisión. Ha defendido que la responsabilidad política depende de las decisiones, las omisiones y la respuesta posterior ante una tragedia.

PUBLICIDAD