España

Un alcalde del PP y un concejal del PSOE se casan en Valencia: “Dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente”

Jesús Salmerón y Borja Martínez se dan el ‘sí, quiero’ y aseguran que mantienen intactas sus convicciones ideológicas

Jesús Salmerón y Borja Martínez durante la ceremonia. (Instagram/@_martinezborja)
Jesús Salmerón y Borja Martínez durante la ceremonia. (Instagram/@_martinezborja)
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A poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y en medio de un panorama político marcado por la polarización, dos representantes municipales de los principales partidos en España han protagonizado una historia de amor. Jesús Salmerón, alcalde de Gátova (Valencia) por el PP desde 2023, y Borja Martínez, teniente de alcalde de Serra por el PSPV-PSOE, se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado 7 de noviembre.

La pareja, entrevistada por El Español durante su luna de miel en Asia, subraya que su enlace no altera su ideología: “Nuestro matrimonio demuestra que dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente”. “A Jesús lo he elegido para compartir mi vida, no para que me represente políticamente. Una cosa es elegir marido y otra elegir papeleta electoral”, bromea Martínez, dejando claro que en el ámbito político su pareja “no puede contar con mi voto tan fácilmente”.

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“Yo a Borja ya lo he votado en la decisión más importante de mi vida: elegirlo como marido. Y ese voto es para siempre, sin necesidad de repetir elecciones cada cuatro años”, responde Salmerón. No obstante, el regidor popular matiza que en las urnas mantiene intactas sus ideas, aunque reconoce de su esposo “su capacidad de trabajo, su compromiso y su vocación de servicio público, independientemente del partido en el que milite”.

Jesús Salmerón y Borja Martínez durante la ceremonia. (Instagram/@_martinezborja)
Jesús Salmerón y Borja Martínez durante la ceremonia. (Instagram/@_martinezborja)

De cara a la cita electoral del 29-N, ambos mantienen posturas abiertamente opuestas sobre el futuro del país y anticipan el ambiente que se vivirá en casa la noche de los comicios. Salmerón sostiene que España atraviesa “una auténtica emergencia nacional” y aboga por un cambio de Gobierno que envíe al PSOE a la oposición para recuperar “la credibilidad de sus instituciones”.

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Sin embargo, el alcalde popular reconoce entre risas lo que más le inquieta del resultado que desea su marido: “Tener que aguantarlo celebrando una victoria socialista en casa. ¡Eso puede ser insoportable!”. Por su parte, Martínez defiende la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para proteger las “conquistas sociales” impulsadas en la legislatura y advierte a su esposo de que, si revalidan el triunfo, “se lo recordaré durante una buena temporada”.

Un viaje a Bruselas y una alcaldesa socialista como ‘celestina’

La historia entre ambos comenzó durante una visita institucional de Salmerón a Serra para asistir a un acto taurino, aunque el acercamiento definitivo se produjo después en un viaje a Bruselas. Allí, la alcaldesa socialista de Serra, Alicia Tusón, terminó ejerciendo de improvisada ‘celestina’. “Allí empezamos a conocernos de verdad y surgió algo que ninguno de los dos esperaba. Así que podríamos decir que nuestra historia comenzó gracias a una alcaldesa socialista”, relata el alcalde del PP.

Las alianzas durante la pedida de matrimonio. (Instagram/@_martinezborja)
Las alianzas durante la pedida de matrimonio. (Instagram/@_martinezborja)

Pese a pertenecer a formaciones rivales, aseguran que nunca vieron sus siglas como un obstáculo. “Nos conocimos como personas, no como representantes de dos partidos. Nos enamoramos de lo que éramos, no de las siglas que representábamos”, explica Martínez sobre los inicios de su relación.

Lejos de evitar los asuntos de actualidad para no discutir, ambos reconocen que los debates ideológicos son habituales, aunque nunca los llevan al terreno personal. “Podemos discrepar profundamente sobre Pedro Sánchez, sobre una decisión del Gobierno o sobre cualquier cuestión política, y cinco minutos después estar hablando de nuestro hijo o preparando las vacaciones”, apunta Salmerón.

“Jesús puede ser muy crítico con el PSOE y yo puedo serlo con el PP, pero eso no significa que estemos criticándonos el uno al otro. Lo importante es comprender que nadie tiene por qué pensar exactamente igual que su pareja”, sostiene el edil socialista. Ambos admiten que apenas logran convencerse mutuamente, pero subrayan: “Lo que sí hemos aprendido es que no necesitamos ganar todas las discusiones para ser felices”.

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“Nuestro matrimonio no es una coalición de gobierno”

Más allá de su faceta institucional, el matrimonio destaca su papel como padres de acogida de su hijo, JJ, quien llegó a sus vidas en un momento especialmente doloroso para la Comunidad Valenciana tras el paso de la dana. Durante su boda, quisieron otorgarle un papel fundamental. “Plantamos y regamos simbólicamente un olivo como representación de nuestra familia, de nuestras raíces, de nuestro crecimiento y del compromiso que hemos asumido con él”, explica Martínez.

“Yo me he casado con Borja, no con el Partido Socialista. Una cosa es el amor y otra muy distinta son los acuerdos políticos”, afirma Salmerón, mientras Martínez recalca: “Nuestro matrimonio no es una coalición de gobierno”. Pese a defender proyectos distintos, ambos concluyen: “No somos un alcalde del PP y un concejal del PSOE que han decidido convivir. Somos Jesús y Borja. Dos personas que se han enamorado, que han formado una familia y que han decidido compartir su vida. Y eso está por encima de cualquier partido político”.

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